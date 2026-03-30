Hivatalos: eladták a legendás magyar kastélyt, ők az új tulajdonosok – máris teljesen átépítik, megszólalt a polgármester

Hosszú évek elhagyatottsága után új esélyt kap a Jankovich-kastély, a korábban gyermekotthonként működő épület 2018 óta állt üresen, állapota ez idő alatt jelentősen leromlott. A közelmúltban azonban gazdára talált, és már meg is kezdődtek az első felújítási munkálatok – számolt be a Sonline.

Az Öreglakban élők körében egyre erősödik a várakozás, hogy a kastély új funkciót kap. A hírek szerint az ingatlant egy budapesti orvos házaspár vásárolta meg, akik átfogó, több ütemben megvalósuló felújítást terveznek. Elsőként a legsürgetőbb problémák – a tető, a csatornarendszer és a homlokzat helyreállítása, valamint a vízelvezetés megoldása – kerülnek sorra, jelenleg az állványozás zajlik.

A tervek alapján az épület nem magáncélokat szolgál majd: múzeum és látogatóközpont kialakítását tervezik, míg a melléképületekben turisztikai szálláshelyek is helyet kaphatnak.

A fejlesztés nemcsak a Jankovich-kastély megmentését jelentheti, hanem turisztikai szempontból is új lendületet adhat Öreglak életének.

A kastély története a 17. századig nyúlik vissza, amikor a Jankovich család birtokába került. A ma is álló, impozáns épület a 19. század második felében nyerte el jelenlegi formáját, és azóta is a település egyik meghatározó jelképe.

A tanácsköztársaság idején kórházként működött, ahol a spanyolnátha betegeit ápolták, később pedig a második világháború idején is fontos szerepet töltött be, amikor menekültek találtak menedéket falai között.

A háborút követően új korszak kezdődött az épület életében:

iskola,

majd különböző oktatási és nevelési intézmények működtek benne,

végül gyermekotthonként adott otthont generációknak.

Az elmúlt években ugyanakkor az állapota fokozatosan romlott, a park elhanyagolttá vált, és a kastély teljesen elveszítette funkcióját, ami tovább erősítette azt az érzést, hogy sürgős változásra van szükség.

A cikk szerint sokan remélik, hogy a kastély nem marad tovább üresen, és hamarosan új szerepet kap. A következő időszak kulcsfontosságú lehet abból a szempontból, hogy kiderüljön, milyen irányt vesz a felújítás, és valóban megvalósul-e az a jövő, amelyről az új tulajdonosok álmodnak.