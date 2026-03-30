Hivatalos: eladták a legendás magyar kastélyt, ők az új tulajdonosok – máris teljesen átépítik, megszólalt a polgármester

Múzeum, látogatóközpont és turisztikai fejlesztések jöhetnek. A Jankovich-kastély évekig pusztult üresen, most azonban új tulajdonoshoz került.
VG
2026.03.30, 07:05
Frissítve: 2026.03.30, 07:19

Hosszú évek elhagyatottsága után új esélyt kap a Jankovich-kastély, a korábban gyermekotthonként működő épület 2018 óta állt üresen, állapota ez idő alatt jelentősen leromlott. A közelmúltban azonban gazdára talált, és már meg is kezdődtek az első felújítási munkálatok – számolt be a Sonline.

Hivatalos: eladták a legendás Jankovich-kastélyt, ők az új tulajdonosok  Fotó: Urbexx Calico

Az Öreglakban élők körében egyre erősödik a várakozás, hogy a kastély új funkciót kap. A hírek szerint az ingatlant egy budapesti orvos házaspár vásárolta meg, akik átfogó, több ütemben megvalósuló felújítást terveznek. Elsőként a legsürgetőbb problémák – a tető, a csatornarendszer és a homlokzat helyreállítása, valamint a vízelvezetés megoldása – kerülnek sorra, jelenleg az állványozás zajlik.

A tervek alapján az épület nem magáncélokat szolgál majd: múzeum és látogatóközpont kialakítását tervezik, míg a melléképületekben turisztikai szálláshelyek is helyet kaphatnak. 

A fejlesztés nemcsak a Jankovich-kastély megmentését jelentheti, hanem turisztikai szempontból is új lendületet adhat Öreglak életének.

A kastély története a 17. századig nyúlik vissza, amikor a Jankovich család birtokába került. A ma is álló, impozáns épület a 19. század második felében nyerte el jelenlegi formáját, és azóta is a település egyik meghatározó jelképe.

A tanácsköztársaság idején kórházként működött, ahol a spanyolnátha betegeit ápolták, később pedig a második világháború idején is fontos szerepet töltött be, amikor menekültek találtak menedéket falai között. 

A háborút követően új korszak kezdődött az épület életében: 

  • iskola, 
  • majd különböző oktatási és nevelési intézmények működtek benne, 
  • végül gyermekotthonként adott otthont generációknak.

Az elmúlt években ugyanakkor az állapota fokozatosan romlott, a park elhanyagolttá vált, és a kastély teljesen elveszítette funkcióját, ami tovább erősítette azt az érzést, hogy sürgős változásra van szükség.

A cikk szerint sokan remélik, hogy a kastély nem marad tovább üresen, és hamarosan új szerepet kap. A következő időszak kulcsfontosságú lehet abból a szempontból, hogy kiderüljön, milyen irányt vesz a felújítás, és valóban megvalósul-e az a jövő, amelyről az új tulajdonosok álmodnak. 

Lázár János korábban bejelentette, hogy a kormány kastély-örökbefogadási programot indít. 

Az állam az épületeket ingyen adja át, azonban az úgynevezett örökbefogadónak cserébe vállalnia kell 

  • az esetleg felmerülő felújítási költségeket, 
  • az épület fenntartását 
  • és a közhasználati funkció biztosítását. 

Emellett elidegenítési és terhelési tilalom is van 99 évre, vagyis a meghirdetett műemlék épületeket nem lehet eladni, zálogba adni, illetve csak az állami szerződésben meghatározott célokra lehet használni.

A kastélyok nemcsak állami programok keretében találnak új gazdára: a piacon is rendszeresen felbukkannak hasonló ingatlanok. Nemrég például Budapesttől mintegy félórányira, Fejér vármegyében kínáltak eladásra egy 23 szobás kastélyt

Habár az átlagembernek elképesztő egy ilyen hirdetés, azért mégsem olyan ritka: lapunk is beszámolt már hasonlóról. Ilyen volt, amikor eladásra kínálták a a Fertő tó közelében található Széchenyi-kastélyt, a főúri család egykori lakhelyét 600 millió forintért. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
