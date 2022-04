A tűzszüneti tárgyalások pénteken is folytatódnak, de jelentős előrelépés továbbra sem várható.

A NATO-főtitkár szerint az orosz csapatok nem visszavonulnak, csak átcsoportosítást hajtanak végre.

A brit védelmi minisztérium szerint Kijev környékén a következő napokban heves harcok várhatók.

Ellentámadásba lendült Ukrajna, két helikoptere az oroszországi Belgorod olajtárolójára mért csapást.

Vlagyimir Putyin orosz elnök aláírta a gázszállítások rubelben történő fizetéséről szóló rendeletet. Azonban a legfontosabb európai vevők közül Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság is jelezte, hogy továbbra sem hajlandó rubelben fizetni. Technikailag nincs is erre szükségük, ugyanis euróban utalnak, csak nem közvetlenül a Gazpromnak, hanem a Gazprombanknak, amely átváltja az eurót rubelre, és ez jelenik meg a Gazprom számláján.

Fotó: RONALDO SCHEMIDT / AFP

Ugyanakkor kérdéses, hogy ez az út meddig járható. Egy nappal azt követően, hogy a Moody’s Investors Service úgy döntött, visszavonja Oroszország hitelminősítési osztályzatait, az S&P nemzetközi hitelminősítő számos orosz bank minősítését visszavonta pénteken, így a Gazprombankét is.

Mivel az ellátásbiztonsági kockázatok nem enyhültek, így Németország már a Gazprom német leányvállalatának államosítását is fontolgatja. Hasonló lépés korábban az Egyesült Királyságban is felmerült.

Újabb korlátozásokat jelentettek be az oroszok

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) tagországai pénteken egyeztetnek egy összehangolt stratégiai tartalék felszabadításról. (Az Amerikai Egyesült Államok a héten bejelentette, hogy a következő hónapokban 180 millió hordót szabadít fel a jelenleg 570 millió hordós tartalékból.) Az IEA-tagok korábban már döntést hoztak 60 millió hordónyi feketearany-tartalék felszabadításáról.

A globális piacokon továbbra is az orosz–ukrán háború határozza meg a befektetői hangulatot.

Az európai és az amerikai részvényindexek is estek, utóbbiaknál szinte mindhárom vezető börze 1,5 százalékkal került lejjebb. Az amerikai kötvényhozamok viszont stabilizálódtak, a kockázatkerülés erősödése a dollárt támogatta.

Oroszország pénteken bejelentette, hogy betiltja a napraforgómag kivitelét péntektől, az abból készült étolaj tekintetében pedig exportkvótával korlátozza a világpiacra juttatható mennyiséget.

Ellentámadásban az ukránok

A háború nemcsak a gazdaságban, de a harcmezőn is folytatódik. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtök esti videóüzenetében, amelyet ismét az ország lakosságához intézett, azt mondta: a keleti és déli hadszíntéren továbbra is nehéz a helyzet. Az ukránok azonban ellentámadásba lendültek, és beszámolóik alapján Kijev környékén vissza is foglaltak területeket.

Fotó: FADEL SENNA / AFP

Sőt, pénteken orosz területen is történtek bombázások. Az orosz légtérbe behatoló két ukrán helikopter csapást mért egy olajtárolóra a határ közelében fekvő Belgorodban, a létesítmény kigyulladt. Bár Belgorod megyét többször érte már belövés a ukrajnai háború során,

de ez volt az első ismertté vált, orosz területen végrehajtott ukrán légicsapás az invázió kezdete óta.

Mariupolban ugyanakkor nem javult a helyzet. Sem bejutni nem lehet a városba, sem elhagyni azt, így nem tudnak segélyszállítmányt eljuttatni a lakosságnak, és a civileket sem tudják kimenekíteni – közölte a város polgármesterének egyik közeli munkatársa pénteken. Petro Andrjuscsenko szerint az orosz erők csütörtök óta hermetikusan lezárták a várost a humanitárius segélyek előtt, és a tervezett zöldfolyosót sem nyitották meg. Az egykor 400 ezres városban civilek tízezrei élnek hetek óta nyomorúságos körülmények között. A település jelentős része a földdel vált egyenlővé.