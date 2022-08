Ukrán hírszerzési források szerint Oroszország elkezdett katonákat toborozni a két legnagyobb városában, Moszkvában és Szentpéterváron - írta meg a Sky News. A hírszerzési jelentés szerint 1200 katonát igyekeznek összegyűjteni az oroszok, akiket a Krím-félszigetre vezényelnének a terület biztosítása érdekében. A Krímet 2014-ben annektálta Oroszország és saját területének tekinti. A félszigeten még nem zajlottak harcok, de az ukránok precíziós támadásokkal már több ott felállított hadianyagraktárt is megsemmisítettek. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy korábbi beszédében azt hangoztatta, hogy a háború a Krím felszabadításával kell, hogy véget érjen.

Fotó: OLGA MALTSEVA / AFP

Bár a Krímen valós harc még nem alakult ki, Ukrajna már elindította az úgynevezett déli ellentámadását. Az elmúlt napokban heves harcok zajlottak Herszon régióban. A TASZSZ orosz hírügynökség arról írt, hogy A területen több város is vasárnap óta bombáznak az ukránok. A jelentések alapján iskolák, szociális intézmények és lakóépületek is megsérültek. A ukránok a Dnyipro folyón átívelő Antonovszkij-hidat is támadják, ami az oroszok déli hadtestének az egyik legfontosabb utánpótlási útvonala. Az egyik legveszélyesebb pont a régióban a Kahovskaja vízerőmű elleni offenzíva. Herszon katonai és polgári közigazgatásának vezetője, Vlagyimir Leontyev szerint az ukrán erők ágyútüzet zúdítottak az erőműre.

A BBC értesülései szerint Herszon térségben az ukrán előre nyomulás sikereket tudott elérni és több helyen a fronton is sikerült áttörniük. Az ukrán hadsereg közleményére hivatkozva azt írják, hogy az oroszok jelentős veszteségeket szenvednek el a harcokban. Ezzel szemben a Sky News arról számol be, hogy Ukrajna déli hadjárata kudarcba fulladt. Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint az ellentámadás megakadt és az ukránok oldalán vannak nagy veszteségek. Állítólag az orosz erők három helikoptert és négy vadászgépet is lelőttek a vasárnap óta zajló összecsapásokban. A BBC és a Sky News is jelezte, hogy az állításokat nem tudták független forrásból ellenőrizni.

A Reuters beszámolója szerint az oroszok nem csak védekeznek Herszonban, hanem Ukrajna más területein támadnak is. Az ország második legnagyobb kikötővárosában, Mikolajivan gabonasilókat bombáztak le az inváziós erők - ezt az ukrán sürgősségi szolgálat közölte.

A Mikolajiv bombázása következtében kigyulladtak a gabonasilók egy infrastrukturális létesítményben a Korabelny kerületben

- olvasható a segélyszolgálat közleményében. A városban készült felvételek alapján a bombázás és a tűz nagyjából 200 négyzetméternyi területet érint. Mikolajiv városban nagy mennyiségű elszállításra váró gabonát tárolnak a silókban.

Az élelmezési válság küszöbén nem csak az oroszok, hanem állítólag az ukránok is gabonaraktárokra támadtak. A TASZSZ írja a zaporizzsjai régió orosz katonai és polgári közigazgatásának egyik vezetőjére hivatkozva, hogy az ukrán erők lebombáztak egy gabonatárolót a régióban található Tokmarkban.

A hírek szerint a támadásban 15 ezer tonna gabona veszett oda.

A lapnak nyilatkozó tisztviselő kijelentette, hogy egy terrortámadás történt és arról is beszélt, hogy Kijev humanitárius katasztrófát akar előidézni az oroszok által "felszabadított" területeken.

Fotó: Anatolii Stepanov/AFP

Miért különösen fontos Ukrajnának Herszon visszafoglalása?

Az Ukrajna déli részén található Herszon régiót még a háború első napjaiban foglalta el Oroszország. Ukrajna fél évvel a konfliktus kirobbanása után tudta megszervezni a terület visszafoglalására indított hadjáratot. Ennek előkészítéseként az elmúlt hetekben folyamatosak voltak a támadások a precíziós rakétákkal a térségben. Ezeknek a támadásoknak a célja az volt, hogy a Herszonban állomásozó orosz csapatokat elvágják az utánpótlási útvonalaktól.

Herszon a háborúban jelentős stratégiai szereppel rendelkezik, ami három forrásban gyökerezik. Erről Domitila Sagramoso, a londoni King's College munkatársa beszélt a BBC-nek. Elmondta, hogy a Dnyipro folyó kiemelt stratégiai szerepet ad a területnek. Ehhez tartozik, hogy Herszon régiót délről a Fekete-tenger határolja, ami számos kikötőt és egyéb előnyt jelent. Ezek mellett pedig látni kell, hogy Herszon közel fekszik a Krímhez, így a félsziget elleni offenzívhoz mindenképpen szükség van Herszonra. Sagramoso hozzátette, hogy a régió székhelye, Herszon város volt az első nagyobb sikere az inváziós erőknek és szinte az egyetlen fontosabb pont, amit sikerült folyamatosan meg is tartaniuk. A szakértő szerint lélektani hatása is lenne a város visszafoglalásának.