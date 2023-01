Németország nem szigetelődött el abban a kérdésben, hogy kell-e Leopard típusú német harckocsikkal támogatni az orosz támadás ellen védekező Ukrajnát – jelentette ki Boris Pistorius német védelmi miniszter kedden Berlinben.

Fotó: Kay Nietfeld / Getty Images

A négy napja kinevezett miniszter Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral folytatott első hivatalos megbeszélése után, kettejük közös tájékoztatóján kifejtette: míg egyes országok nagyon határozottan követelik, hogy Ukrajna támogatói a világ legerősebb és legmodernebb nyugati harckocsijának számító Leoparddal is segítsék a védekezést, mások éppen olyan alaposan mérlegelni akarnak, mint a német kancellár.

Ez azonban nem megosztottságot jelent, hanem azt, hogy az álláspontok összehangolása egy folyamat, amelyhez idő kell

– mondta Boris Pistorius.

Hozzátette: hamarosan elkészül a minisztérium jelentése a hadsereg (Bundeswehr) Leopard-állományáról és a harckocsik állapotáról, felszereltségéről, így nagyon gyorsan el lehet kezdeni a kiképzést és a szállítást, ha a kormány úgy határoz, hogy a Bundeswehrtől is átadnak ilyen harckocsikat Ukrajnának.

Jens Stoltenberg hozzátette, bízik abban, hogy hamarosan lezárulnak a szövetségesek közötti egyeztetések, és sikerül megállapodásra jutni. Kiemelte:

még ütőképesebb és fejlettebb fegyverrendszerekkel, köztük harckocsikkal is segíteni kell a védekezést, méghozzá az eddiginél gyorsabban,

mert döntő fontosságú szakasz következik Oroszország Ukrajna elleni háborújában, a Kreml újabb támadásokra készül.

Elsőként, január közepén a lengyel kormány jelentette be, hogy egy nemzetközi összefogás keretében átadna 14 Leopard harckocsit Ukrajnának. Keddi német sajtójelentések szerint be is nyújtották a német kormányhoz a reexporthoz szükséges kérelmet.