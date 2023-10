Óriási a zűrzavar a kórházbombázás kapcsán

Szaúd-Arábia és az arab világ számos országa egyaránt Izraelt tette felelőssé a több mint 500 halálos áldozatot követelő kórház elleni támadásért és a királyság a lehető leghatározottabban ítélte el a nemzetközi jogot sértő támadást.

A szaúdi külügyminisztérium mindemellett felszólította Izraelt a folyamatos, civil célpontok elleni támadások leállítására, valamint a nemzetközi közösséget a kettős mérce és a nemzetközi humanitárius törvények szelektív alkalmazásának elhagyására.

Fotó: Getty Images

Az olajmonarchia továbbá hangsúlyozta a Gázában rekedtek számára ellátmányt biztosító humanitárius folyosók megnyitásának szükségességét – írja az Arab News.

Az orosz külügyminisztérium szerdán azt közölte, hogy Izraelnek műholdfelvételekkel kellene bizonyítania, hogy nem vett részt a támadásban, amit sokkoló, dehumanizáló bűntettnek nevezett Maria Zaharova orosz külügyi szóvivő.

Az Egyiptom élén álló Abdel Fattah El-Sziszi még kedden ítélte el az izraeli bombázást, amit a nemzetközi jog világos megsértésének nevezett. Ugyancsak Izraelt tette felelőssé a támadásért kedden az Egyesült Arab Emírségek és Kuvait is.

Ugyanakkor Izrael tagadja, hogy köze lenne a támadáshoz, így Daniel Hagari ellentengernagy, az izraeli hadsereg szóvivője bizonyítékok sorát tette közzé, mely szerint egy eltévedt palesztin rakéta találta el a kórházat. A szóvivő szerint a becsapódás nyoma sem izraeli fegyverekre utal, és nem működött a közelben izraeli repülő vagy hadihajó sem.

Hagari szerint drónfelvételek és az iszlamista militánsok közötti beszélgetések, valamint rakétatámadásról készült rakétafelvétel is arra utal, hogy a kórház elleni csapást palesztinok követték el. A szóvivő hozzátette, hogy a bizonyítékokból többet is nyilvánosságra hoztak és megosztottak az amerikaiakkal is, mielőtt Joe Biden amerikai elnök megérkezett Izraelbe – olvasható a Sky News összefoglalójában.

A bizonyítékok meggyőzhették Bident, aki miután megérkezett Izraelbe, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek azt mondta, hogy úgy tűnik, a kórház elleni támadást a másik fél követte el. Az amerikai elnök a BBC szerint arról is beszélt, hogy szomorúsággal és haraggal töltötte el az incidens.

A kórház lebombázását már kedden elítélő és Izraelt felelőssé tevő arab államok egyelőre nem reagáltak a legfrissebb fejleményekre.