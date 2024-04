Izrael elleni szankciókat követelnek brit jogászok

Több száz vezető brit jogi szakértő követelte a csütörtökön ismertetett közös, nyílt levélben a brit kormánytól az izraeli fegyverexport leállítását és szankciók bevezetését Izrael ellen. A több mint hatszáz aláíró között szerepel Brenda Hale, a brit legfelsőbb bíróság volt elnöke és a legfőbb bírói fórum számos egykori tagja is.

Fotó: AFP

A 17 oldalas levélben az aláírók felidézik a Nemzetközi Bíróság (ICJ) megállapítását, amely szerint a Gázai övezetben fennáll a népirtás valós kockázata. Szerintük ez azt jelenti, hogy ha London fegyvert szállít Izraelnek, akkor népirtásban válhat bűnrészessé. Éppen ezért az aláírók azt követelik, hogy a brit kormány függessze fel a fegyverek és fegyverrendszerek Izraelbe irányuló exportját.

A jogászok szerint Londonnak fel kell függesztenie az Izrael és Nagy-Britannia közötti stratégiai partneri viszony elmélyítése felé tett lépéseket, valamint a kétoldalú kereskedelmi és beruházási kapcsolatok kiterjesztését célzó tárgyalásokat is. Azt is javasolják, hogy a brit kormány sürgősen vizsgálja meg az Izraellel fennálló jelenlegi kétoldalú kereskedelmi megállapodás felfüggesztését és szankciók bevezetésének lehetőségét is.

Lord Jonathan Sumption, a brit legfelsőbb bíróság volt bírája, a nyílt levél egyik aláírója a BBC rádió csütörtöki hírműsorában kifejtette: bármilyen súlyos támadás vagy provokáció sem jelenti azt, hogy a megtámadott ország válaszként válogatás nélkül mészárolhat le ártatlan civileket és gyerekeket, valamint segélykonvojokra mérhet katonai csapást.

Lord Sumption ezzel arra a Gázai övezetben végrehajtott múlt heti izraeli légicsapásra utalt, amelyben a World Central Kitchen (WCK) nevű nonprofit segélyszervezet hét munkatársa, köztük három brit állampolgár életét vesztette. Az incidens után a brit külügyminisztériumba kérették Izrael londoni nagykövetét, és közölték vele: a brit kormány követeli az ügy gyors és átlátható kivizsgálását.

A brit külügyi tárca megerősítette azt a hivatalos brit álláspontot, hogy szükség van a gázai hadműveletek azonnali humanitárius célú szüneteltetésére.