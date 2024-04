Megnyílhat az amerikai pénzcsap Ukrajna előtt

Megállapodtak a kongresszusi vezetők és Joe Biden amerikai elnök arról, hogy gyorsan döntést kell hozni az Ukrajnának és Izraelnek szánt segélyekről – mondta Chuck Schumer, a szenátusi demokrata többség vezetője.

Chuck Schumer szerint sikerült megállapodni a háborúban álló Ukrajna támogatásáról / Fotó: AFP

A kérdés az, hogy mit tesz a képviselőház republikánus elnöke, Mike Johnson

A felsőházi vezető a sajtótájékoztatón kifejezte reményét, hogy akár még ezen a héten sikerül tenni valami a két megtámadott ország segítésére. A 95 milliárd dolláros csomag – mely Ukrajna és Izrael mellett Tajvan védelmére is ad forrásokat – a szenátusban már februárban átment, de a republikánus többségű képviselőházban elakadt, annak ellenére, hogy sajtóhírek szerint a képviselőház elnöke,

Mike Johnson zárt ajtók mögött támogatásáról biztosította a javaslatot.

Azonban a 435 fős testületből négy fő lemondás miatt hiányzik, a republikánusok többsége pedig borotvaélen táncol, miközben a párt jobbszárnya élne a lehetőséggel, hogy eltávolítsa Johnsont a pozíciójából, ha a törvényhozás elé vinné az ukrán segélyekről szóló javaslatot. Marjorie Taylor Greene, georgiai republikánus képviselő és mások erről a nyilvánosság előtt is beszéltek.

Az ugyanakkor egyáltalán nem világos, hogy Johnson eltávolítása után kellően sok republikánus képviselő meg tudna-e állapodni az új házelnök személyéről. A korábbi házelnök, Kevin McCarthy megbuktatása után a republikánus frakció három hétig nem volt képes megállapodni az új vezető személyéről.

Az amerikai segítség késlekedése a frontvonalon is észrevehető

Az Ukrajnának szánt amerikai segély késése azonban már most is közvetlen követkeményekkel járt a csatatéren, többek között ez volt az oka Avgyijivka orosz elfoglalásának. A keleti fronton fokozódó orosz támadások és az ukrán infrastruktúra bombázásának árnyékában Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már arról is beszélt, hogy hazája elvesztheti a háborút, ha a kongresszus nem hagyja jóvá a Kijevnek 60 milliárd dollárt szánó támogatást – írja a The Kyiv Independent.

Johnson azonban egy vasárnapi, a Fox Newsnak adott interjúban csak arról beszélt, hogy

a hét végi, Izrael elleni iráni támadás után szavazásra bocsátja az izraelieknek szánt hadisegély kérdését, ám Ukrajnáról nem ejtett szót.

A republikánus házelnök korábban azt ígérte, hogy a húsvéti szünet után a képviselőház elé terjeszti az Ukrajna finanszírozásáról szóló javaslatot, ám más republikánus vezetők szerint még hetekig tarthat, mire sikerül dűlőre jutni a kérdésben.

Az Ukrajna támogatását eredetileg az illegális bevándorlás okozta problémák miatt ellenző republikánus szélsőjobb ugyanakkor a határvédelem megerősítését és az ukránoknak szánt támogatásokat összekötő javaslatot is elutasította Donald Trump beavatkozása után, így az nem került a képviselőház elé.