Szerbia nem vezet be szankciókat Oroszország ellen

Milos Vucevic miniszterelnök és Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök többször is leszögezte: az orosz, mind az ukrán népet a szerb nép testvérének tekinti, valamint Belgrád többször is elítélte Oroszország ukrajnai invázióját, azonban azt is közölte, hogy Szerbia nem ért egyet a szankciós politikával.

2024.05.13. 22:15 | Szerző: VG/MTI