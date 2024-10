Fordult a kocka: Kína Amerika elleni szankciót vetett ki – ez az ukrán hadseregnek fog fájni

A legnagyobb amerikai dróngyártó, az ukrán hadsereg számára is szállító Skydio ellen vezetett be szankciókat Kína, ami válságba is sodorta a vállalkozást, mivel számos kritikus alkatrészt, például az akkumulátorát eddig az ázsiai országból szerezte be.

A legnagyobb amerikai dróngyártót készületlenül érték a kínai szankciók / Fotó: Skydio

Az amerikai dróngyártó most igyekszik kitölteni az ellátási láncban keletkezett réseket, és a Biden-kormánytól vár segítséget. Adam Bry, a vállalat vezérigazgatója a múlt héten találkozott Kurt Campbell külügyminiszter-helyettessel, de más vezető kormánytisztviselőkkel is tárgyalt a Financial Times információi szerint.

Kína is hajlandó fegyverként használni gazdasági erejét

A cég vásárlóinak Bry arról írt, hogy a lépés tiszta vizet öntött a drónipar poharába, hiszen kétségtelenné vált, hogy Peking hajlandó az ellátási láncokat is fegyverként használni. A cégvezető szerint a vezető amerikai dróngyártó megsemmisítését célzó lépéssel Kína tovább akarja erősíteni a világ függését az ország dróngyártásától.

A Skydio válsága rávilágít a Kínára alapozó amerikai cégeket fenyegető veszélyekre, miközben a külföldi vállalatok már így is aggódva figyelik, ahogy Peking biztonsági okokra hivatkozva őrizetbe veszi leányvállalataik munkatársait. Az október 11-én bevezetett szankciók mögött ugyanakkor az áll, hogy Washington engedélyezte a támadódrónok Tajvan számára történő értékesítését.

Az ukránok számára felderítő drónokat szállító Skydio a közelmúltban a tajvani tűzoltóságtól nyert el szerződést.

Az amerikai dróngyártó most lázasan kutat alternatív beszállítók után, ebben amerikai tisztségviselők is segítik, ám a vállalat csak tavaszra várja a helyzet normalizálódását. A cégnek számos kormányzati és vállalati ügyfele van, köztük az amerikai hadsereg, de Ukrajnának is küldött több mint ezer drónt. A Skydio szerint a legújabb modellje, az X10 volt az első olyan amerikai drón, amely átment az ukránok elektronikus hadviselésre vonatkozó tesztjén, Kijev több ezret rendelt az eszközből.

Nagy a verseny a drónok piacán

A kínai szankciók érkeztekor az amerikai törvényhozás épp olyan szabályozáson dolgozik, amely megtiltaná az ország polgárainak, hogy a kereskedelmi piacon vezető kínai gyártó, a DJI drónjait használják. Ezért egyes amerikai illetékesek szerint az is lehetséges, hogy a Skydio azért került a kínaiak célkeresztjébe, mert a DJI riválisává vált. Ugyanakkor az amerikaiak kifejezték abbéli reményüket is, hogy a történtek intő jelként szolgálnak a magánszektor számára a túlzott kínai koncentrációhoz fűződő veszélyeket illetően.