Az orosz-ukrán háború felgyorsítja a Globális Dél térnyerését

Új felállás körvonalai szilárdulnak meg Eurázsiában az orosz–ukrán háború hatására. Oroszország, Kína és India vezetésével a Globális Dél (BRICS) nagyobb és minőségileg más helyet követel magának a több hatalmi pólusúvá váló világban.

Az orosz–ukrán háború felgyorsította a Globális Dél térnyerését

Ám a folyamat ellentmondásos, az új feltörekvő hatalmi blokk – amelyet a Hszi Csin-ping, Vlagyimir Putyin és Narendra Modi nevek jelképeznek – egymáson belül is leszámolások, a másiknak való betartások, régi sérelmek kiújulásának színtere.

India például olyan rakétákat (orosz-indiai kooperációban készülő, BrahMos mintájú szuperszonikus rakétákat) szállít a Fülöp-szigeteknek, amelyekkel visszaverhetik a hatalmas, sok száz szigetből álló archipelago elleni kínai tengeri támadásokat.

Eközben Narendra Modi indiai kormányfő Pekingben tárgyalt a kétoldalú kapcsolatok felsőbb szintre emeléséről.

A nagyhatalmak ismét erőből politizálnak, katalizátor volt az orosz–ukrán háború

Hasonló „szeretlek, de az asztal alatt jól bokán rúglak” hozzáállás jellemzi a tovább szilárduló kínai–orosz kapcsolatokat. És nem tűrik a „kicsik”, mint amilyen Litvánia, beleszólását a „nagyok” egymás közti vitáiba. A kínai (mandarin) nyelvű Baijiahao médium szerzői nagyon helyre tették a méreteihez mérten aránytalanul aktív parányi Litvániát – írja az orosz nyelvű ABN News. A lap megjegyzi, hogy Litvánia amúgy sem hatalmas kereskedelmi forgalma – ugyancsak büntetésként – drasztikusan visszaesett mind Pekinggel, mind Moszkvával szemben.

Ez a modern nagyhatalmi agresszivitás, a nemzetközi „felsőház” szemlélet ugyancsak érvényesült Kanada egyesített kínai–orosz „megbüntetésében”. Az ok: Ottawa különutas módon még kétoldalú alapon is rátett a nyugati szövetségi rendszer plusz Amerika szankciós intézkedéseire. Amint Washington közzétette az új büntetőintézkedéseket, például a vámemelést, Kanada ráduplázott. Persze megvolt rá az oka, hiszen

a nagy déli szomszéd fenyegetően barátságos megjegyzést tett arról, hogy Kanada akár az USA 51. tagállama is lehetne.

Ez nem kerülte el sem Peking, sem Moszkva figyelmét, mint ahogy az sem, hogy az új nemzetközi leosztás ez idő szerinti vesztesei – elsősorban az Egyesült Államok – és győztesei, Kína és Oroszország rávetették magukat a kriptodevizákra.

Az amerikaiak a dollár globális szerepének újbóli megerősítésére,

a kínaiak és az oroszok a dolláralapú világgazdasági szegmensek gyengítésére használnák az orosz nyelven a magyar fülnek eléggé kísértetiesen hangzó „kripta” (kriptodeviza) fogalmát.

Moszkva szállítana gázt, de Kínában vezetékkáosz van

Eközben az új szintre emelt kínai–orosz együttműködés sem repedésmentes. Hiába állapodtak meg a második, Oroszországból Kínába vezető, nagy (csaknem másfél méteres) átmérőjű földgázvezeték, a Szila Szibiri 2. (Szibéria Ereje 2.) megépítésében.

A Dzsamal-félszigetről Kelet-Mongólián át Kínába tartó vezeték 2600 kilométer hosszú, éves kapacitása 50 milliárd köbméter földgáz.

A vezeték teljes kapacitását legfeljebb tíz év múlva érheti el, ami nem az orosz gázszállítókon múlik. Ők be tudják préselni a vezeték szibériai kezdőpontjának csőrendszerébe a szükséges, megállapodott új köbméter-milliárdokat.