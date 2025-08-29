Deviza
Brutális tömegbaleset történt a magyar autópályánautópályán: leállt a forgalom Budapest felé – mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre

Kamionbaleset történt az M5-ösön, Lajosmizsétől áll a forgalom a főváros felé.
2025.08.29, 12:45
Frissítve: 2025.08.29, 13:25

Kamion és három személyautó ütközött össze péntek dél előtt az M5-ös autópályán Budapest felé, Lajosmizsénél – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) a honlapján. A főváros felé áll a forgalom.

Szeptembertől már nemcsak a benzinkutakon, hanem online is díjmentesen beszerezhető az autópálya-matrica
Brutális tömegbaleset történt a magyar autópályán: leállt a forgalom Budapest felé – mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre / Fotó: autopalyamatrica.hu (illusztráció)

A járművekben tizenegyen utaztak. A tájékoztatás szerint mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére, ahol teljes szélességében lezárták a sztráda érintett oldalát.

Az Útinform azt közölte: Budapest felé áll a forgalom, aki teheti – Lajosmizse és Örkény között – az 5-ös főúton kerüljön.

Az OKF közlése szerint ugyanitt, de a sztráda másik oldalán, Szeged felé szintén baleset történt. Három autó – két személyautó és egy kisteherautó – ráfutásos balesetet szenvedett, tart a műszaki mentés.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy az ígéreteknek megfelelően augusztus 31-ig nem lesznek előre tervezett útfelújítások az M7-es autópálya M0-s és Balatonvilágos közötti szakaszán egyik irányban sem. Azonban szeptember elsején a Székesfehérvár–Budapest közötti szakaszon 10 óra után több helyen is megkezdődik a terelések kiépítése az M7-esen.

