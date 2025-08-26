Deviza
A Nyugat nem ér rá: Merz Putyint fenyíti, mindent eldöntő órák következnek

A berlini sajtótájékoztatón Kanada miniszterelnöke, Mark Carney is felsorakozott a keményebb fellépés mellett. A német kancellár, Friedrich Merz kijelentette, hogy Oroszországnak kell megtennie a következő lépést az ukrajnai béke érdekében, különben a Nyugat kényszerül rá.
VG
2025.08.26., 15:23

Friedrich Merz német kancellár világossá tette: Vlagyimir Putyin taktikázik, és mindaddig nem hajlandó érdemi tárgyalásokra, amíg előfeltételeket szab. Szerinte azonban ezek a feltételek „az ukrán, de a mi szemszögünkből is teljesen elfogadhatatlanok”.

Federal Chancellor Merz receives UN Secretary-General Guterres Friedrich Merz
A német kancellár, Friedrich Merz kijelentette, hogy Oroszországnak kell megtennie a következő lépést az ukrajnai béke érdekében, különben a Nyugat kényszerül rá / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Merz a kanadai miniszterelnökkel, Mark Carney-val tárgyalt a két ország gazdasági kapcsolatának megerősítéséről, ahol az orosz–ukrán háború lezárása is szóba került. A találkozót követő sajtótájékoztatón a kancellár kijelentette: ha Oroszország nem teszi meg a következő lépést, akkor az európaiak és az amerikaiak lesznek kénytelenek nyomást gyakorolni.

Ha nem jön létre a Trump és Putyin által egyeztetett találkozó, akkor a labda a mi térfelünkön pattog

– idézte Merzet a Deutsche Welle , aki hozzátette, hogy az Európai Unió már készül egy újabb szankciócsomaggal.

A háttérhez tartozik, hogy Donald Trump amerikai elnök alig több mint egy hete ünnepélyesen fogadta Putyint Alaszkában, majd két hétben határozta meg a Zelenszkijjel tervezett csúcstalálkozó időkeretét. A határidő pénteken jár le, ám eddig semmi nem utal arra, hogy a találkozó valóban létrejön.

Friedrich Merz tengerentúli szövetségesre lelt

Mark Carney szintén kemény hangot ütött meg Berlinben. Kanada szerinte nemcsak Ukrajna katonai védelmének támogatására kész, hanem hiteles biztonsági garanciák biztosítására is, amelyek hosszú távon a béke alapját jelenthetik.

Merz üzenete egyértelmű: szerinte a Nyugat nem hajlandó halogatni, és azonnali eredményeket akar látni a tárgyalóasztalon. Ha pedig Moszkva „továbbra is húzza az időt”, akkor újabb szankciók és a katonai támogatás fokozása kerülhet az asztalra. A következő napok döntők lehetnek abban, hogy lesz-e tárgyalás, vagy a háború tovább folytatódik, mintha mi sem történt volna.

Keményen üzent Putyinnak a német külügy – ez lehet Moszkva terve az időhúzással

A német külügyminiszter Horvátországba látogatott. Johann Wadephul szerint Vlagyimir Putyin időt akar nyerni.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11856 cikk

 

 

