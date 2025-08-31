Különleges hadgyakorlatot tartanak Fehéroroszországban

Több mint kétezer katonát és 450 különböző fegyvert vetnek be a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének (ODKB) hadgyakorlatán Fehéroroszországban - számoltak be vasárnap a katonai manőver sajtóközpontjában.

Hadgyakorlatot tartanak Fehéroroszországban / Fotó: NurPhoto via AFP

Az "Együttműködés-2025" elnevezésű hadgyakorlat célja a közös művelet előkészítésének és végrehajtásának gyakorlása a tagállam területén kialakult válsághelyzet megoldásában való részvételre, továbbá különleges hadgyakorlatokat tartanak a felderítő erőkkel és eszközökkel.

A manőverekben az egykori Szovjetunió több utódállama által létrehozott katonai szervezet egységei vesznek részt Fehéroroszországból, Kazahsztánból, Kirgizisztánból, Oroszországból és Tádzsikisztánból.

Vannak köztük katonai kontingensek, különleges rendfenntartó erők, belügyi (rendőrségi) és biztonsági szervek, különleges szolgálatok különleges egységei, a vészhelyzetek megelőzésével és felszámolásával foglalkozó felhatalmazott szervek, valamint az ODKB egyesített vezérkarának és titkárságának operatív csoportjai.

A gyakorlatokban több mint kétezer katonát, katonai és speciális technikát, köztük 9 harci repülőgépet és helikoptert, valamint több mint 70 különböző típusú pilóta nélküli légi járművet vetnek be - derült ki a sajtóközpont tájékoztatásából.

A gyakorlat megnyitója Vicebszkben, a Győzelem téren volt. Az ünnepélyes rendezvény keretében az ODKB tagállamok katonái és a szervezet munkatársai virágokat helyeztek el a "Minden generáció ejtőernyősei" tiszteletére emelt emlékműnél.

Az eseményen részt vettek a fehérorosz fegyveres erők katonái, veteránjai, valamint a hadsereget támogató helyi önkéntes patrióta szervezet tagjai.