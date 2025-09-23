Enyhül a feszültség Varsó és Minszk között: véget ért a hadgyakorlat, újranyitják a határokat

Varsó kedden közölte: szerdáról csütörtökre virradó éjféltől ismét megnyílnak a lengyel–fehérorosz határátkelők, amelyeket még szeptember elején, egy Minszk és Moszkva által közösen rendezett hadgyakorlatra hivatkozva zártak le.

Lengyelország a héten újra megnyitja a fehérorosz határátkelőket, miután véget értek az orosz–fehérorosz hadgyakorlatok / Fotó: AFP

A Zapad (Nyugat) fedőnevű hadgyakorlat különösen érzékenyen érintette a lengyel vezetést, miután szeptember 10-re virradóan 21 orosz drón sértette meg Lengyelország légterét. Tusk szerint azóta csökkent a közvetlen fenyegetés, ezért indokolttá vált a normalizálás.

A gyakorlat lezárultával a fenyegetések mérséklődtek – bár nem tűntek el –, és figyelembe véve a lengyel fuvarozók és a vasúti szállítmányozás gazdasági érdekeit, úgy ítéltük meg, hogy a korlátozás elérte célját

– fogalmazott a miniszterelnök.

Varsó ugyanakkor világossá tette: ha a helyzet ismét romlik, azonnal készen állnak újabb lezárásokra. Ez egyben jelzés Moszkvának és Minszknek is, hogy Lengyelország a gazdasági kényszerek ellenére sem enged biztonsági kérdésekben.

Kérdéses, hogy meddig marad nyitva a fehérorosz határ

A Reuters elemzői szerint a lépés rövid távon enyhítheti a lengyel fuvarozók és az exportőrök terheit, hiszen az elmúlt hetek lezárásai komoly veszteségeket okoztak.

Ugyanakkor a határ megnyitása törékeny egyensúly: a térségben bármikor újra fellángolhat a feszültség, főleg ha Moszkva újabb erődemonstrációba kezd.