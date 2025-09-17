Deviza
EUR/HUF389.86 +0.04% USD/HUF328.95 +0.2% GBP/HUF449.44 +0.27% CHF/HUF417.89 +0.04% PLN/HUF91.69 -0.01% RON/HUF76.93 -0.04% CZK/HUF16.03 +0.05% EUR/HUF389.86 +0.04% USD/HUF328.95 +0.2% GBP/HUF449.44 +0.27% CHF/HUF417.89 +0.04% PLN/HUF91.69 -0.01% RON/HUF76.93 -0.04% CZK/HUF16.03 +0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,347.92 -0.53% MTELEKOM1,868 +0.43% MOL2,810 +0.36% OTP28,600 -1.41% RICHTER9,870 -0.25% OPUS540 -2.17% ANY6,900 -3.36% AUTOWALLIS154.5 +0.32% WABERERS5,100 +0.39% BUMIX9,231.91 +0.7% CETOP3,441.76 +0.01% CETOP NTR2,144.22 +0.01% BUX99,347.92 -0.53% MTELEKOM1,868 +0.43% MOL2,810 +0.36% OTP28,600 -1.41% RICHTER9,870 -0.25% OPUS540 -2.17% ANY6,900 -3.36% AUTOWALLIS154.5 +0.32% WABERERS5,100 +0.39% BUMIX9,231.91 +0.7% CETOP3,441.76 +0.01% CETOP NTR2,144.22 +0.01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
klíma
forróság
felmelegedés

Pusztít a hőség – sok ezren haltak meg az éghajlatváltozás miatt Európában idén nyáron

Több mint tizenötezer haláleset tudható be potenciálisan ezen a nyáron az éghajlatváltozásnak a legnagyobb európai városokban – állítják kutatók egy előzetes tanulmányban.
Andor Attila
2025.09.17, 17:28
Frissítve: 2025.09.17, 18:09

Az Imperial College London és a London School of Hygiene and Tropical Medicine 854 európai várost vizsgált, és arra jutottak, hogy 15-17 ezer halálesetet lehet a hőséggel összefüggésbe hozni. 

Vízosztás12 hőség, hőhullám
Megváltozott a klíma: a hőségnek már egészségügyi kockázatai is vannak / Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó / Észak-Magyarország

Ez az első ilyen nagyszabású becslés. 

Az idei nyár Európában összességében forró volt: rendszeresen feljegyeztek kánikulát is, elsősorban Spanyolországban, Portugáliában. Nagy-Britanniában pedig az idei volt a valaha feljegyzett legmelegebb nyár.

A hőség egészségügyi hatásai jól ismertek: a szív- és érrendszeri megbetegedések súlyosbodása, kiszáradás, alvászavarok. A halál kockázata pedig a legidősebbek körében a legnagyobb.
A következtetések levonásához a kutatók először modellezték, milyen mértékben járult hozzá az általános felmelegedés az idei nyáron mért hőmérsékletekhez. Becslésük szerint 

az éghajlatváltozás nélkül az érintett városokban 2,2 Celsius-fokkal alacsonyabb lett volna az átlaghőmérséklet.

Ezt követően a szerzők összevetették ezt a megfigyelést a különböző városokban történt, a hőséggel kapcsolatba hozható halálesetekre vonatkozó adatokkal. Így jutottak arra a következtetésre, hogy az általános felmelegedés miatt Rómában 835-tel, Athénben 630-cal, Párizsban 409-cel, Madridban 387-tel, Bukarestben 360-nal többen haltak meg. Általánosságban véve a halálesetek több mint 85 százaléka 65 évnél idősebbek körében történt.

Friedrike Otto, a mostani tanulmány társszerzője is elismerte, hogy valós idejű statisztikák nem álltak a rendelkezésükre, de szerinte becsléseik pontosak.
Számos kutató – közöttük Akshay Deoras, a brit Readingi Egyetem meteorológusa – értékesnek minősítette a tanulmányt, hangsúlyozva, hogy a halottak tényleges száma feltehetően jóval meghaladja a becsléseket.
 

Időjárás

Időjárás
886 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu