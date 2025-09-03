Tusk ismét hoppon marad: az amerikai elnök csak a lengyel államfővel tárgyal – tovább erősödhet a lengyel–amerikai szövetség

Donald Trump amerikai elnök szerdán újra vendégül látja Karol Nawrocki lengyel államfőt, akit a nyáron is nyíltan támogatott a választások hajrájában. A találkozón várhatóan fontos tárgyalások fognak zajlani az ukrajnai háborúról, a NATO keleti szárnyának a megerősítéséről és a lengyel–amerikai szövetség kibővítéséről, beleértve újabb fegyverüzletek és katonai együttműködések megszervezését.
A Fehér Ház közleménye szerint Trump délelőtt 11 órakor fogadja a lengyel elnököt, először négyszemközt az Ovális Irodában, majd közös ebéd keretében folytatják az egyeztetést.
Lengyelország számára különösen éles kérdés, hogy az Egyesült Államok hajlandó-e növelni jelenlétét a NATO keleti szárnyán, vagy inkább csökkenti az európai erőket – egy folyamatban lévő haderő-átalakítás részeként.
Trump a héten nyíltan csalódottságát fejezte ki Vlagyimir Putyinnal szemben, mondván, „nagyon csalódott” az orosz elnökben, amiért nem történt előrelépés a háború lezárásában. Ez a keményebb hangvétel most Nawrocki malmára hajthatja a vizet, aki várhatóan azt sürgeti majd: az Egyesült Államok ne engedjen Putyinnak, hanem maradjon egységes állásponton Európával.
Varsó emellett szeretné, ha Washington hosszabb távon is erősítené a lengyel biztonságot. Radoslaw Sikorski külügyminiszter a múlt héten leszögezte:
a kapcsolat valódi sikerének az számítana, ha az amerikai katonai jelenlét nőne Lengyelországban.
Trump ugyanakkor minden bizonnyal újabb fegyvervásárlásokat is szorgalmaz majd. Lengyelország az elmúlt években az Egyesült Államok egyik legnagyobb fegyverpiacává vált: többek között Abrams tankokat, F–35-ös vadászgépeket és HIMARS rakétarendszereket szerzett be, legutóbb pedig négymilliárd dolláros hitelkeretet kapott további beszerzésekre.
A találkozón szóba kerülhet a Három Tenger Kezdeményezés is, amely a Baltikum, a Fekete- és az Adriai-tenger közötti infrastruktúra-fejlesztéseket célozza. Az Egyesült Államok aktív részvétele nemcsak az energia- és technológiai együttműködést erősítené, hanem Kína térnyerését is fékezhetné a régióban.
Trump és Nawrocki kapcsolata eddig látványosan szoros: az amerikai elnök a választások során is Nawrocki mellé állt, aki ennek nyomán legyőzte a centrista Donald Tusk jelöltjét. A szerdai találkozó ezért egyaránt szól a külpolitikáról, a fegyverüzletekről és arról, hogy a két konzervatív vezető hogyan tudja közösen alakítani Európa biztonsági térképét.
