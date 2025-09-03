Deviza
EUR/HUF393.39 -0.59% USD/HUF336.93 -0.94% GBP/HUF453.31 -0.41% CHF/HUF419.46 -0.67% PLN/HUF92.46 -0.36% RON/HUF77.51 -0.5% CZK/HUF16.11 -0.31% EUR/HUF393.39 -0.59% USD/HUF336.93 -0.94% GBP/HUF453.31 -0.41% CHF/HUF419.46 -0.67% PLN/HUF92.46 -0.36% RON/HUF77.51 -0.5% CZK/HUF16.11 -0.31%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,127.6 +0.31% MTELEKOM1,892 -0.53% MOL2,888 -0.07% OTP30,100 +0.84% RICHTER10,330 -0.58% OPUS570 +0.71% ANY7,780 +1.3% AUTOWALLIS161.5 +1.89% WABERERS5,240 +1.16% BUMIX9,197.58 +0.81% CETOP3,446.47 +0.88% CETOP NTR2,147.23 +0.88% BUX103,127.6 +0.31% MTELEKOM1,892 -0.53% MOL2,888 -0.07% OTP30,100 +0.84% RICHTER10,330 -0.58% OPUS570 +0.71% ANY7,780 +1.3% AUTOWALLIS161.5 +1.89% WABERERS5,240 +1.16% BUMIX9,197.58 +0.81% CETOP3,446.47 +0.88% CETOP NTR2,147.23 +0.88%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Nawrocki
karol nawrocki
három tenger kezdeményezés
Donald Trump
Fehér Ház
Lengyelország
ukrajnai háború
NATO

Tusk ismét hoppon marad: az amerikai elnök csak a lengyel államfővel tárgyal – tovább erősödhet a lengyel–amerikai szövetség

A megbeszélés központi témája az ukrajnai háború, az amerikai katonai jelenlét Lengyelországban és a fegyverüzletek bővítése lehet. Donald Trump szerdán ismét a Fehér Házban fogadja a Karol Nawrocki elnököt, amellyel tovább erősödhet a lengyel–amerikai szövetség – csak épp nem feltétlenül a jelenlegi kormánnyal.
VG
2025.09.03., 16:22

Donald Trump amerikai elnök szerdán újra vendégül látja Karol Nawrocki lengyel államfőt, akit a nyáron is nyíltan támogatott a választások hajrájában. A találkozón várhatóan fontos tárgyalások fognak zajlani az ukrajnai háborúról, a NATO keleti szárnyának a megerősítéséről és a lengyel–amerikai szövetség kibővítéséről, beleértve újabb fegyverüzletek és katonai együttműködések megszervezését.

President Andrzej Duda Met With Karol Nawrocki lengyel-amerikai szövetség
Donald Trump szerdán ismét a Fehér Házban fogadja a Karol Nawrocki elnököt, amellyel tovább erősödhet a lengyel–amerikai szövetség – csak épp nem feltétlenül a jelenlegi kormánnyal / Fotó: NurPhoto via AFP

A Fehér Ház közleménye szerint Trump délelőtt 11 órakor fogadja a lengyel elnököt, először négyszemközt az Ovális Irodában, majd közös ebéd keretében folytatják az egyeztetést. 

Lengyelország számára különösen éles kérdés, hogy az Egyesült Államok hajlandó-e növelni jelenlétét a NATO keleti szárnyán, vagy inkább csökkenti az európai erőket – egy folyamatban lévő haderő-átalakítás részeként.

Trump a héten nyíltan csalódottságát fejezte ki Vlagyimir Putyinnal szemben, mondván, „nagyon csalódott” az orosz elnökben, amiért nem történt előrelépés a háború lezárásában. Ez a keményebb hangvétel most Nawrocki malmára hajthatja a vizet, aki várhatóan azt sürgeti majd: az Egyesült Államok ne engedjen Putyinnak, hanem maradjon egységes állásponton Európával.

Varsó emellett szeretné, ha Washington hosszabb távon is erősítené a lengyel biztonságot. Radoslaw Sikorski külügyminiszter a múlt héten leszögezte:

 a kapcsolat valódi sikerének az számítana, ha az amerikai katonai jelenlét nőne Lengyelországban. 

Trump ugyanakkor minden bizonnyal újabb fegyvervásárlásokat is szorgalmaz majd. Lengyelország az elmúlt években az Egyesült Államok egyik legnagyobb fegyverpiacává vált: többek között Abrams tankokat, F–35-ös vadászgépeket és HIMARS rakétarendszereket szerzett be, legutóbb pedig négymilliárd dolláros hitelkeretet kapott további beszerzésekre.

Gazdasági beruházások erősíthetik a lengyel–amerikai szövetséget

A találkozón szóba kerülhet a Három Tenger Kezdeményezés is, amely a Baltikum, a Fekete- és az Adriai-tenger közötti infrastruktúra-fejlesztéseket célozza. Az Egyesült Államok aktív részvétele nemcsak az energia- és technológiai együttműködést erősítené, hanem Kína térnyerését is fékezhetné a régióban.

Trump és Nawrocki kapcsolata eddig látványosan szoros: az amerikai elnök a választások során is Nawrocki mellé állt, aki ennek nyomán legyőzte a centrista Donald Tusk jelöltjét. A szerdai találkozó ezért egyaránt szól a külpolitikáról, a fegyverüzletekről és arról, hogy a két konzervatív vezető hogyan tudja közösen alakítani Európa biztonsági térképét.

Csörte Varsóban: a kormány az államfői vétót is megkerülné

Rendelet útján növelné a szélerőművek kapacitását Donald Tusk miniszterelnök, miközben a szélenergiáról szóló jogszabályt megvétózta Nawrocki elnök.

 

Világrend

Világrend
667 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
világrend

Óriási riadalmat keltett Brüsszelben a pekingi parádé, Hszit a világrend felforgatásával vádolják

Kaja Kallas szerint ezek nem riválisok, hanem felforgatók.
2 perc
Volodimir Zelenszkij

A labda Kijevnél van: Putyin egyértelmű üzenetet küldött Zelenszkijnek – ha most nem lesz béketárgyalás, a háború erővel lesz befejezve

Az orosz elnök szerint „látszik a fény az alagút végén”, mert Washington már kész a kompromisszumra, de a feltételeiből nem enged.
3 perc
orosz

Reuters: kieshetett az orosz olajfinomító-kapacitás hatoda

Már érzi az orosz piac a benzin és a gázolaj hiányát.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu