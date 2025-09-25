Izrael ellen fordul a Közel-Kelet: történelmi válasz érkezik a dohai rakétatámadásra – megszülethet a „muszlim NATO”

Ahogy a közel két éve tartó izraeli háborúba a Közel-Kelet egyre nagyobb része keveredik bele, az arab országok azzal szembesültek, hogy Tel-Avivval szemben se az Egyesült Államokra, sem pedig Kínára vagy Oroszországra nem számíthatnak, legyen szó diplomáciai vagy katonai támogatásról. A helyi vezetők körében ezért egyre népszerűbbé vált a „muszlim NATO” létrehozásának ötlete, amely egy csapásra kulcsszereplővé válhat a globális sakktáblán. Csak az a kérdés, hogy mennyire kivitelezhető ez a nagyszabású terv.

Szaúd-Arábia és Pakisztán katonai szövetségéhez sok öböl menti ország szeretne csatlakozni, ez pedig akár a „muszlim NATO” megalapításához is vezethetne / Fotó: AFP

Izrael szeptember elején első ízben indított rakétatámadást egy öböl menti állam, Katar területére. A célpont a Hamász vezetőinek találkozója volt Dohában, de a támadás hatásai messze túlmutatnak az áldozatok számán.

Az eset alapjaiban rengette meg az arab országok biztonsági berendezkedését, és egyre több vezető ébredt rá arra, hogy valódi védelmi paktumra van szükség a helyi államok között, ha el akarják kerülni a hasonló támadásokat.

Az akció váratlansága rávilágított arra, hogy Katar, és tágabb értelemben a Perzsa-öböl menti országok mennyire kiszolgáltatottak. Hiába van az Egyesült Államok legnagyobb közel-keleti támaszpontja Dohában, és hiába helyezte Washington Katart „kiemelt, NATO-n kívüli szövetséges” státuszba, ez nem akadályozta meg Izraelt a támadásban.

Ez az akció alapjaiban ingatta meg az öböl menti országok amerikai biztonsági garanciákba vetett bizalmát, a következmény pedig egyre erőteljesebb törekvés lesz a stratégiai autonómiára, vagyis arra, hogy a régió saját védelmi mechanizmusokat építsen ki.

Megszülethet a „muszlim NATO”

A támadás után sorra jöttek a javaslatok. Az Arab Liga és az Iszlám Együttműködés Szervezete rendkívüli csúcstalálkozót tartott, ahol egy NATO-mintájú közös erő létrehozásáról beszéltek. Az Öböl Menti Együttműködési Tanács (GCC) hat tagja pedig ismét aktiválta azt 2000-ben aláírt védelmi megállapodást, amely az akciót az összes részt vevő ország ellen végrehajtott támadásként kezeli.

Szaúd-Arábia és Pakisztán szintén védelmi szövetségre lépett, az alapító okiratban kimondva: bármelyiküket érő támadást közös agressziónak tekintenek, és Iszlámábád még a nukleáris védőernyője kiterjesztését is kilátásba helyezte.

Ezek a válaszok a katonai és politikai szakértők szemében az első lépések a „muszlim NATO” megalakulása felé

Más szakértők azonban óvatosságra intenek. A londoni School of Security Studies elemzői a Deutsche Wellének kommentálva a helyzetet leszögezték, hogy a térség államai valószínűleg továbbra sem akarnak olyan szoros szövetséget, amely kötelezné őket más ország háborúiban való részvételre.

Reálisabb forgatókönyvnek tűnik a „6+2 formátum”: a hat öböl menti állam, kiegészülve Törökországgal és Egyiptommal. Ez lazább együttműködést jelentene, inkább elrettentő üzenetként Izrael felé, mintsem egy valódi NATO-szerű kötelékben, és főleg a

a közös hírszerzésben,

az előrejelző és elhárító rendszerek fejlesztésében,

valamint a katonai gyakorlatokban mutatkozna meg.

Ideje kimászni az Egyesült Államok árnyékából?

Bár sok szó esik a függetlenedésről, a valóságban az öböl menti országok továbbra is amerikai fegyverrendszerekre és technológiára támaszkodnak, és különösen a rakétavédelmi architektúra nélkülözhetetlen elemei mind amerikai gyártmányúak. Washington pedig hosszú ideje ösztönzi az öbölállamokat közös védelmi struktúrák kialakítására.