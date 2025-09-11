Orbán Viktor bejelentette a vérre menő viták korszakát – kemény üzenetet küldött a miniszterelnök

„Micsoda napok! Orosz drónokat lőttek le Lengyelország légterében. Az Európai Bizottság elnök asszonya, aki valójában a tagállamok alkalmazottja, mondott egy virtigli háborúpárti, politikai beszédet. Az Ukrajna szó 35-ször hangzott el. Megfenyegetett mindenkit. Aki nem áll be a brüsszeli nyájba, attól elvesznek minden uniós pénzt. Válaszoltunk. Délután benyújtottuk a Patrióták bizalmatlansági indítványát: Ursula von der Leyennek mennie kell!” – írta csütörtök reggeli Facebook-posztjában Orbán Viktor.

A miniszterelnök úgy látja, hogy nagy kihívásokra és vérre menő vitákra kell készülni. Hozzátette, hogy a változások jönni fognak, ha akarjuk, ha nem. A kérdés szerinte csak az, hogy milyen válaszokat adunk erre.

A kormányfő azzal zárta bejegyzését, hogy a kormány válasza egy versenyképes, független, családbarát, békés és biztonságos Magyarország.

Orbán Viktor megszólalt a Lengyelország fölött lelőtt orosz drónokról, ez Magyarország álláspontja: „Itt az ideje véget vetni ennek”

„Magyarország teljes szolidaritását fejezi ki Lengyelországgal az éjszakai drónincidens kapcsán. Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan” – jelentette ki szerda délelőtti Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.

A miniszterelnök szerint ez az eset is bizonyítja, hogy Magyarország békét szorgalmazó politikája indokolt és észszerű.

Hozzátette, hogy háború árnyékában élni kockázatokkal és veszélyekkel jár, éppen ezért itt az ideje véget vetni ennek. Emiatt továbbra is támogatja az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump békét célzó erőfeszítéseit.