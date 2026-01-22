Dánia máris megtört, így adhatja át Amerikának Grönlandot: kiszivárgott az ajánlat Trumpnak – a NATO rajong érte

Egyre inkább úgy tűnik, hogy kompromisszumos megoldás születhet Grönland kapcsán. A legfrissebb hírek szerint Dánia átadhatja az ellenőrzést az Amerikai Egyesült Államoknak a sziget kis területei felett, hogy amerikai katonai bázisok épülhessenek ott.

Megoldás születhet Grönland kapcsán / Fotó: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / AFP

A NATO egyik képviselője a CNN-nek elmondta, hogy a Davosban rendezett Világgazdasági Fórum keretében megtartott szerdai találkozón – amelyen a szövetség képviselői, köztük Mark Rutte főtitkár is részt vett –, az egyik megvitatott javaslat az volt, hogy Dánia engedélyezze az Amerikai Egyesült Államoknak további katonai bázisok építését Grönlandon, amelyek az Egyesült Államok szuverén területének számítanak majd.

Az egyelőre még nem világos, hogy a javaslat végül része lesz-e annak a megállapodásnak, amelyre Donald Trump amerikai elnök szerdán utalt, amikor a Mark Rutte NATO-főtitkárral való találkozója után visszavonta vámfenyegetéseit, de összességében az amerikai katonai jelenlét növelése Grönlandon fontos tárgyalási téma volt.

A New York Times értesülései szerint ezt az ötletet maga Rutte vetette fel. A találkozón részt vevő tisztviselők a brit ciprusi támaszpontokhoz hasonlították az ötletet, amelyek jogilag brit területnek tekinthetőek.

A felek egyelőre nem erősítették meg a sajtóértesüléseket. A megállapodásról és annak tartalmáról kérdezett megkérdezték a NATO-t is, amely közleményében azt válaszolta, hogy a Dánia, Grönland és az Amerikai Egyesült Államok közötti tárgyalások folytatódnak azzal a céllal, hogy Oroszország és Kína soha ne szerezzen gazdasági vagy katonai befolyást Grönlandon.

Davosban a Világgazdasági Fórumon Donald Trump bejelentette, hogy a Grönlandra vonatkozó alku keretmegállapodás született, így az USA nem vezeti be február 1-től a tervezett vámokat. A megoldás Trump szerint minden NATO-tagország érdekeit szolgálja, miközben a rakétavédelmi „Aranydóm” telepítése is terítékre került.

Beszédében Trump korábban úgy fogalmazott, hogy valószínűleg semmit sem érnének el, ha túlzott erőt és kényszert alkalmazna, ami szerinte megállíthatatlanná tenné az Egyesült Államokat, de hangsúlyozta, hogy ezt nem akarja megtenni. Ez a kijelentés megkönnyebbülést váltott ki a davosi közönségből. Az amerikai elnök egyértelművé tette: nincs szükség erő alkalmazására, nem akar erőszakot, és nem is fog erőszakhoz folyamodni.