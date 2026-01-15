Nem mindegy, hol vesszük a repülőjegyet, határozatban mondták ki: még több pénz járhat vissza a járattörléseknél

Fontos döntést hozott az Európai Unió Bírósága: járattörlés esetén nemcsak a repülőjegy árát, hanem a közvetítők által felszámított jutalékot is vissza kell fizetni az utasoknak. A határozat egyértelműen az utasok jogait erősíti, és új kötelezettségeket ró a légitársaságokra.

Az uniós bíróság tiszta helyzetet teremtett: a légitársaság nem bújhat ki a közvetítői díj visszafizetése alól sem járattörlésnél / Fotó: Baranyi Robi / Budapest Airport / Facebook

Az Európai Unió Bírósága csütörtöki ítéletében kimondta:

Ha egy repülőjáratot törölnek, a légitársaságok kötelesek az utasoknak visszafizetni nemcsak a repülőjegy árát, hanem az utazási közvetítők által felszámított jutalékot is.

A konkrét ügyben az utasok az Opodo online utazási iroda oldalán vásároltak jegyet a KLM holland légitársaság Bécs és Lima közötti járatára. A járat törlését követően a KLM ugyan visszautalta a jegyek árát, ám körülbelül 95 eurót levont, arra hivatkozva, hogy ez az Opodo által felszámított közvetítői díj volt.

Az ügy végül az osztrák legfelsőbb bíróság elé került, amely az Európai Unió Bíróságának állásfoglalását kérte. A KLM azzal védekezett, hogy nem volt tudomása sem a közvetítői jutalék létezéséről, sem annak pontos összegéről.

Már létezik precedens: járattörléseknél az utolsó cent is visszajár

A luxembourgi székhelyű bíróság azonban emlékeztetett: már egy 2018-as ítéletében is rögzítette, hogy a légitársaságoknak a harmadik fél által felszámított jutalékot is vissza kell fizetniük, ha tudtak annak felszámításáról. A mostani döntés ezt a jogértelmezést tovább pontosította: nem feltétel, hogy a légitársaság ismerje a jutalék konkrét összegét.

A bírák szerint ugyanis ha egy légitársaság elfogadja, hogy egy közvetítő a nevében és számlájára értékesítse a jegyeket, akkor vélelmezhető, hogy tisztában van a közvetítő üzleti gyakorlatával, beleértve a jutalék felszámítását is. Ez a díj a jegyár „megkerülhetetlen” részének minősül, ezért a légitársaság által jóváhagyottnak kell tekinteni.

A döntés értelmében a közvetítői jutalékot is teljes egészében vissza kell téríteni az utasoknak járattörlés esetén.

Az ügyben a végső döntést az osztrák bíróság hozza meg, immár az uniós bíróság iránymutatása alapján.