Brüsszel követelőzik, Ukrajna tartja a markát: Magyarországgal fizettetnék meg a háborút – Orbán Viktor keményen válaszolt
Orbán Viktor a Facebookon üzent: Magyarország nem vállalja Ukrajna háborús költségeit, sem a Brüsszel által kért 800 milliárd dolláros támogatást. A miniszterelnök szerint ideje szembenézni a valósággal és nem hagyni, hogy hazánk polgárai fizessék meg más ország válságát.
Magyarország határozott nemet mond Brüsszel Ukrajnának szánt pénzügyi követeléseire. Orbán Viktor a Facebook-oldalán részletezte álláspontját, miután az Európai Bizottság elfogadta a tíz évre tervezett, 800 milliárd dolláros ukrajnai támogatási csomagot.
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem vállalja az ukrajnai háború, az elszabadult energiaárak vagy az ukrán rezsi költségeit, és nem akarja felélni gyermekeink jövőjét a Brüsszel által előírt terhek miatt.
Orbán világosan fogalmazott: aki abban bízik, hogy az Ukrajnának adott hiteleket orosz jóvátételből lehet visszafizetni, az nincs tisztában a valósággal. Hasonlóképpen téved az, aki szerint az idő Ukrajnának kedvez, vagy hogy az ország „lenyűgöző reformokat” hajtott végre. A közelmúlt korrupciós botrányai, köztük a kijevi aranyfajansz története, rávilágítanak, hogy a valóság ettől távol áll.
A magyar miniszterelnök felhívta a figyelmet arra is, hogy a befagyasztott orosz vagyon felhasználása sem jelent megoldást: a decemberi uniós csúcson a tagállamok vezetői leszavazták ezt a lehetőséget. Orbán emlékeztetett rá, hogy Ukrajna nem tagja az Európai Uniónak, így az ország védelme nem lehet az uniós költségvetés feladata.
Orbán Viktor: Magyarország nem fizet
A magyar kormány múlt héten kapta kézhez Brüsszel részletes követeléslistáját . A dokumentum tartalmazza az eddig kifizetett 193,3 milliárd eurót, amelyet az EU és tagállamai katonai, pénzügyi, humanitárius és menekültügyi támogatások formájában nyújtottak Ukrajnának 2022 februárja óta. A tervezett 800 milliárd dollár azonban újabb súlyos terhet jelentene Magyarország polgárai számára: a kifizetések érintenék a nyugdíjakat, családi támogatásokat, otthonteremtési támogatásokat és az elszabadult rezsiköltségeket is.
Ezért a miniszterelnök a mai napon petíciót indított, üzenve Brüsszelnek: Magyarország nem fizet.
Mi nem akarjuk kifizetni az ukrajnai háború árát, az ukrán rezsit, az elszabadult energiaárakat, és nem akarjuk felélni gyermekeink jövőjét
– hangsúlyozta Orbán Viktor.
Az ügy várhatóan tovább fogja élezni a vitákat az EU tagállamai között. Orbán üzenete azonban világos és egyértelmű: Magyarország elutasítja az indokolatlan pénzügyi terheket, és kiáll polgárai érdekei mellett. A józan ész szerint a brüsszeli követelések irreálisak, és a magyar kormány ragaszkodik ahhoz, hogy a magyar adófizetők pénze ne kerüljön az ukrajnai konfliktus finanszírozására.
Orbán Viktor: itt van feketén-fehéren, mit juttatna a magyaroktól Ukrajnának Brüsszel a nyugdíjasokétól az anyák pénzéig
Az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma jelentésben összegezte a brüsszeli követeléseket. Orbán Viktor közzétette, hogy mit vennének el a magyaroktól.