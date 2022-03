Az orosz-ukrán háború 21. napjának legfontosabb eseményei Washingtonban háborús bűnösnek nyilvánították Putyint, Moszkvából kitiltották Bident és külügyminiszterét A lengyel, a cseh és a szlovén kormányfő kedd éjszaka Kijevben tárgyalt Volodimir Zelenszkijjel, szerdán már az Európai Tanács elnökével egyeztettek az ukrán helyzetről

Az ukrán elnök szerint már májusban béke lehet az országban, és most már az orosz külügyminiszter szerint is van esély a megállapodásra

Szerdán folytatódnak a fegyverszüneti tárgyalások Oroszország és Ukrajna között

Rendkívüli tanácskozást tartanak a NATO-tagországok védelmi miniszterei Brüsszelben

Szlovákia újabb NATO-csapatokat fogadna, a legrosszabbra készülnek, Csehországban a többség támogatná a NATO-erősítést

Az oroszok menekítik a pénzüket Csehországból, drága lesz a Sberbank-ügyfelek kártalanítása

Lengyelország csaknem 1,9 millió menekültet fogadott már be

13:05 Az orosz invázió ellen menekülő 1,89 millió ukrán állampolgár lépett be Lengyelországba a háború kitörése óta – közölte a lengyel határőrség szerdán. Kedden 66 000 menekült érkezett Ukrajnából lengyel területre, kevesebb, mint az előző napok során.

Hazatért Kijevből a lengyel, a cseh és a szlovén miniszterelnök

12:50 Visszatért Lengyelországba Mateusz Morawiecki lengyel, Petr Fiala cseh és Janez Janša szlovén miniszterelnök, valamint Jarosław Kaczyński kormányfőhelyettes. A delegáció kedden vonattal Kijevbe látogatott, hogy támogatásukról biztosítsák Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. A hazatérés tényét Piotr Müller lengyel kormányszóvivő közölte a Twitteren.

Bezpośrednio po powrocie z Kijowa premierzy 🇵🇱🇸🇮🇨🇿 @MorawieckiM @JJansaSDS @P_Fiala rozmawiali z przewodniczącym Rady Europejskiej @CharlesMichel.

Koniecznie jest podjęcie dalszych, pilnych działań na rzecz Ukrainy 🇺🇦

Wszystkie kraje UE mają niezwykle ważną rolę w tym zadaniu. pic.twitter.com/VkVWm4noAo — Piotr Müller (@PiotrMuller) March 16, 2022

Ugyancsak a mikroblogján tett közzé egy bejegyzést Janez Janša is, aki megköszönte a szíves vendéglátást és hogy az ukrán kormány segített betekintést nyerni a bonyolult harctéri helyzetbe. Külön köszönetet mondott a lengyel miniszterelnöknek és stábjának, hogy megszervezték az utazást.

Egyre kevésbé megosztottak a csehek a NATO-erősítés kapcsán

12:40 Minden második cseh állampolgár szívesen látna újabb NATO-csapatokat az országban, akár tartósan is, míg 45 százalékuk ellenzi az elképzelést, hogy a katonai szövetség keleti szárnyának erősítése során újabb NATO-alakulatokat küldjenek cseh területre. A prágai Median közvélemény-kutató intézet által készített közvélemény-kutatásban megkérdezettek 67 százaléka bízik a NATO-ban, és a válaszadók 73 százaléka úgy véli, hogy egy ellenséges támadás esetén a szövetség megvédené Csehországot.

A megkérdezettek több mint fele (56 százalék) támogatná, hogy a cseh kormány növelje a védelmi kiadásait, akár a NATO által megkövetelt, a GDP 2 százalékát kivető összegen túl is, de csak a válaszadók negyede véli úgy, hogy a NATO-nak be kell kapcsolódnia a háborúba Ukrajna védelmébe.

A felmérés készítői rámutattak, hogy az utóbbi másfél évtizedben megváltozott a csehek véleménye a NATO-ról, illetve az Egyesült Államokról. Emlékeztetnek: 2007-ben, amikor felmerült, hogy amerikai radartámaszpontot építenének Prága közelében, a lakosság kétharmada elutasította az elképzelést.

Svájc kiterjesztette a Fehéroroszországgal szembeni szankciókat

12:10 A szigorítások elsősorban a pénzügyi és a kereskedelmi szektort érintik. Többek között betiltották a fehérorosz jegybankkal folytatott tranzakciókat is. Ami az importtilalmat illeti, azt kiterjesztették a fa-, acél- és vasipari termékekre.

Stoltenberg: a NATO-csapatok a legmagasabb védelmi készültségben vannak

11:55 Az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének keleti szárnyán mintegy negyvenezer NATO-katona teljesít szolgálatot, és rajtuk kivül is több mint százezer amerikai katona van jelen Európában, akik a legmagasabb készültségben várják a parancsokat – tájékoztatott Jens Stoltenberg a NATO-tagországok védelmi minisztereinek rendkívüli tanácskozása előtt. A főtitkár hangsúlyozta: Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja hosszan tartó hatása lesz a NATO-szövetséges országok biztonsági környezetére.

Csehországban még drágább a Sberbank-ügyfelek kártalanítása

11:30 Elkezdődött a Sberbank cseh ügyfeleinek kártalanítása. A cseh bankbetétek biztosításával foglalkozó Pénzpiaci Garanciarendszer számításai szerint az orosz bank csehországi ügyfeleinek több mint 363 milliárd forintnyi cseh koronát fizetnek majd ki. A Sberbank magyarországi leányvállalatának ügyfeleit az OBA 146 milliárd forintból kártalanítja.

Az ukránok májusra remélik a háború végét

10:10 Előrelépésről számolt be Volodimir Zelenszkij az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos béketárgyalások keddi felvonása után. Az ukrán elnök szerint mindkét fél reálisabb álláspontokkal állt elő.

Lavrov: van remény a kompromisszumra

10:05 Az orosz külügyminiszter sürgette, hogy az orosz és ukrán tárgyaló félnek adják meg lehetőséget arra, hogy nyugodt légkörben, a "hisztéria fokozása" nélkül dolgozzanak.

Nem könnyű tárgyalások folynak Oroszország és Ukrajna között, de van remény a kompromisszumra– jelentette ki Szergej Lavrov szerdán az orosz RBK tévécsatornának nyilatkozva. Azt mondta, hogy Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter nem terjesztett elő új elképzeléseket kettőjük múlt csütörtöki, a törökországi Antalyában megtartott tárgyalásán.

Ukrajna az OTP-t is felszólította Oroszország elhagyására

10:00 Vannak olyan cégek, amelyek még nem hagyták el Oroszországot, s ezeket a cégeket bojkottálni kell – mondta Dmytro Kuleba ukrán külügyminiszter, aki az OTP Bankot is megnevezte, amikor az Oroszországban maradt cégeket sorolta.

Három orosz diplomatát utasított ki Szlovákia

9:55 A Szlovák Kül- és Európai Ügyek Minisztériuma hétfőn jelentette be, hogy kiutasítják Szlovákiából a pozsonyi orosz nagykövetség három munkatársát – írta meg a Körkép. Az ügyben Zuzana Čaputová szlovák államfő is megszólalt, szerdán úgy nyilatkozott:

teljesen egyetért az orosz diplomaták kiutasításával.

Az orosz katonai hírszerzéssel való együttműködés miatt a szlovák rendőrség mostanáig két személy ellen indított eljárást kémkedés és vesztegetés miatt. Mindketten beismerték a tettüket.

Drasztikus lépésre szánhatja el magát a NATO

9:50 A NATO arra fogja utasítani katona parancsnokait, hogy készítsenek új, elrettentést szolgáló terveket – számolt be róla az Al Jazeera.

A katona szövetség védelmi miniszterei március 24-én Brüsszelben, a NATO főhadiszállásán tartanak tanácskozást, melyen Joe Biden amerikai elnök is jelen lesz.

A miniszterek fontos megbeszélést folytatnak majd a biztonságunk hosszú távú megerősítését célzó intézkedésekkel kapcsolatban

– tette hozzá Jens Stoltenberg NATO főtitkár

Áron alul szabadulnak az oroszok a csehországi ingatlanjaiktól

9:40 Az Oroszországgal szemben bevezetett szankciók miatt a csehországi ingatlanokkal rendelkező oroszok attól tartanak, hogy elveszíthetik tulajdonaikat. Egy részük ezért igyekszik minél hamarabb eladni az ingatlanját, még ha a piacinál alacsonyabb áron is ad túl azon – írja a cseh Hospodárske Noviny. Prágában akár a piaci ár ötödéért is hozzá lehet most jutni az oroszok által sürgős eladásra kínált lakásokhoz, de a gyógyfürdőiről híres Karlovy Varyban is eladási dömping indult meg az orosz ingatlantulajdonosok körében – írja a cseh gazdasági lap.

Putyin egyre durvább fegyvereket vethet be

9:30 Nagyon, nagyon nehéznek nevezte kijevi helyzetet Liz Truss brit külügyminiszter. A BBC-nek elmondta, hogy az Egyesült Királyság mindent megtesz annak érdekében, hogy ellátmányt juttasson az országba, és támogassa az ukránokat fővárosuk védelmében.

Hozzátette: az események minden bizonnyal nem Vlagyimir Putyin tervei szerint haladnak, emiatt az orosz elnök egyre szélsőségesebb technikákhoz és egyre durvább fegyverekhez folyamodik.

Abramovics mentette a menthetőt, mielőtt Moszkvába menekült

8:50 Hiába foglalták le Abramovics kastélyát a britek, és blokkolták a Chelsea eladására irányuló erőfeszítéseit. Sőt, az amerikai alapkezelők is befagyasztották a hozzá köthető eszközöket. Az orosz oligarcha mégis jelentős vagyont mentett ki, mielőtt Moszkvába menekült. Abramovics a hírek szerint egy korábbi üzlettársának adta el az egyik legfontosabb cégét.

A lengyelek békemissziót küldenének Ukrajnába

8:35 Az Európai Unió tagjelölti státusának megadását sürgette Ukrajna számára Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök kedd éjjel Kijevben, Jaroslaw Kaczynski kormányfőhelyettes pedig nemzetközi békefenntartó misszió küldésére tett javaslatot, "akár a NATO részéről, akár szélesebb keretekben."

A Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök, Janez Jansa szlovén miniszterelnök, Jaroslaw Kaczynski, a lengyel kormányzó Jog és Igazságosság Pártjának elnöke, miniszterelnök-helyettes és Petr Fiala cseh kormányfő az első külföldi vezetők, akik Ukrajnába látogattak az orosz invázió megindítása óta.

Fotó: Twitter/@MorawieckiM / HANDOUT

Szlovákia már az orosz támadásra készül

8:20 Szlovákia felkészült arra, hogy támadás érheti az ungvári repülőteret, ami közvetlenül a határnál helyezkedik el. A pozsonyi parlament tegnap jóváhagyta, hogy újabb NATO-csapatokat küldjenek az országba. Legfeljebb 2100-an jöhetnek.

Háborús bűnösnek tartja Putyint az amerikai kongresszus

8:10 Vlagyimir Putyint háborús bűnökért vonná felelősségre az amerikai szenátus. Az Egyesült Államok törvényhozásának felsőháza a hágai Nemzetközi Büntetőbíróságot kéri arra, hogy folytasson vizsgálatot az Ukrajnában február 24. óta zajló orosz támadások során elkövetett

erőszak, háborús bűnök és emberiesség elleni bűnök ügyében.

U.S. Senate unanimously condemns Putin as war criminal https://t.co/IJI0YGUwpB pic.twitter.com/kjvF3Yth8q — Reuters (@Reuters) March 16, 2022

Az orosz külügyminisztérium kedden szankciókkal sújtotta többek között az Egyesült Államok elnökét, az amerikai külügyminisztert, valamint a CIA főigazgatóját, Robert Burnst és az elnök nemzetbiztonsági főtanácsadóját, Jake Sullivant. Megtiltották a beutazásukat Oroszországba.

Újabb orosz tábornok esett el a fronton

8:00 Az Ukrajna ellen indított háborúban már négy orosz tábornok esett el. Legutóbb kedd éjszaka halt meg az orosz csapatok egyik tábornoka, Mariupol ostroma közben az ukrán belügyminiszter tanácsadója szerint. Orosz oldalról még nem erősítették meg a hírt.

Az orosz-ukrán háború 20-ik, keddi napjának legfontosabb eseményeiről szóló összefoglalónkat itt olvashatja: