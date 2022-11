Az emberi jogi szervezetek az LMBTQ+-jogok és a rengeteg építkezés közben történt haláleset miatt tiltakoznak, a szurkolók a vendéglátással nincsenek megelégedve. A szervező Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) a sokadik korrupciós botrányon van túl, és egykori elnöke is elismerte, hogy hiba volt Katarnak adni a focivébét. Még a legnagyobb támogatókat is sikerült az utolsó pillanatban cserben hagyni, de a világbajnokság csak a reklámozás miatt még mindig megéri a nagyvállalatoknak.

Fotó: Gerardo Vieyra / AFP

A katari világbajnokság minden idők legdrágább sporteseménye, és az előrejelzések szerint a tornának akár ötmilliárd nézője is lehet, ami hatalmas lehetőség a multik számára reklámozás szempontjából.

A Bloomberg 76, egy csapatot vagy az egész tornát szponzoráló nagyvállalatot keresett meg azzal kapcsolatban, hogy a katari focivébét körülvevő botrányok és az emberi jogi problémák miatt hogyan terveznek változtatni a marketingkampányaikon.

A világbajnokságon olyan óriások jelennek meg, mint az Adidas, a Coca-Cola, a Volkswagen és a Microsoft, azonban a hét hivatalos FIFA-támogató nem változtat a reklámstratégiájában. Ezzel szemben a csapatok szponzorai közül, mint a dán Carlsberg, a belga Cote d’Or és a PwC, többen is kiálltak az emberi jogok mellett, de kampányátalakításokról nem nyilatkoztak.

Hiába a botrányok és a katari PR-katasztrófa, a multik nem hagyják ott a focivébét. A döntés nem egyszerű: maguk ellen fordítani az emberi jogi szervezeteket és a nyugati közvéleményt, vagy lemaradni az év legnagyobb reklámlehetőségéről, amely hatalmas bevételnövekedést hozhat.

A WARC adatelemző szerint

a vállalatok az idén 90 milliárd dollárral kevesebbet költenek marketingre,

a gazdasági visszaesés következtében. A focivébé hatalmas nézettsége viszont kiegyensúlyozhatja az eddigi gyenge eredményeket.

Miközben egyre többen pártolnak át az online streamingszolgáltatókhoz, a sport maradt az utolsó lehetőség a multik számára, ahol a televízión keresztül magas élő nézettséget lehet elérni. A világbajnokság, az olimpia és az amerikai Super Bowl azon ritka alkalmak közé tartozik, ahol megéri rengeteget költeni egy jó reklámra.

Az amerikai sörgyártó Budweiser csak a szponzorációért 75 milliót fizetett a FIFA-nak, és még így is a szurkolókkal egyszerre szerzett tudomást arról, hogy Katar felrúgta az előzetes megállapodásokat az alkoholfogyasztásról. Bár most a nyakukon marad az eladásra szánt sör, és a marketingstratégiát is át kell dolgozni, a világbajnokságon így is hatalmasat nyernek a reklámozással.

A kínai vállalatokkal is hasonló a helyzet. Bár az ország csapata nem jutott ki a tornára, és a focinak sincsen nagy kultúrája az országban, eddig 1,395 milliárd dollárt költöttek el a vb-re. Ezzel a legnagyobb amerikai multikat is leelőzték, de marketing szempontjából megéri ennyit költeni egy tornára, ahol az ország válogatottja nem is vesz részt. Igaz, Kína számára az emberi jogi problémák nem jelentenek akkora gondot, mint a nyugati országokban.

Emellett egy nagyvállalati bojkott és az erre épülő marketingstratégia nem biztos, hogy a megfelelő eredményeket hozza. A brit BrewDog sörgyártó egy erős kampánnyal ment neki a világbajnokságnak, a torna alatt szerzett bevételeiket pedig emberi jogi szervezeteknek tervezték adományozni. Azonban már az indulás napján kritikák érték a céget, miután a szakszervezetek rámutattak, hogy a vállalat katari beszállítókkal is kötött szerződést, és a dolgozóival is rosszul bánik. A szponzorok között nem az egyetlen, amely ellen fel lehetne hozni ehhez hasonló vádakat.