A Meta is beszáll a mesterséges intelligencia versenybe

Mark Zuckerberg óriáscége, a Meta sem akar lemaradni a mesterséges intelligencia (MI) körüli hype-ról, legalábbis erre enged következtetni, hogy pénteken bejelentették, hogy kiadják a legújabb, mesterséges intelligencián alapuló nagy nyelvi modelljüket, mellyel főként kutatókat céloznának meg.

Az MI terén persze nemcsak a Meta tör vezető szerepre, a korábban főként a háttérben folyó munkát ugyanis az érdeklődés középpontjába helyezte az OpenAI tavaly bemutatott csetrobotja, a ChatGPT 3, így az alapítvány gyorsan el is nyerte a Microsoft támogatását, miközben

a Google tulajdonos Alphabet és a kínai Baidu is beszállt a versenybe.

A Meta által kifejlesztett LLaMA kutatóknak, kormányzati és civil szervezeteknek és egyetemi szereplőknek lesz elérhető nem kereskedelmi licenc mellett, sőt a kódot is elérhetővé teszik számukra, hogy azt kedvükre módosítsák – derül ki a Reuters összefoglalójából.

Egy blogbejegyzésben a vállalat arról is ír, hogy az ő megoldásuk jóval kevesebb számítási kapacitást igényel és 20 nyelven kapott képzést, főként olyanokon, melyek a latin vagy a cirill abc-t használják.

Az MI, és főként annak nagy nyelvi modelleken alapuló változatai jelentik a tech-szektort jellemző leépítési hullám idején is fontosnak tartott beruházásokat, és ezeket az eszközöket a cégek igyekeznek beépíteni meglévő szolgáltatásaikba is. Bár Zuckerberg cégének a metaverzumot célzó irányváltása nem igazán sikerült fényesen, az MI angol elnevezése (AI) után még a Meta is lehet MetAI.