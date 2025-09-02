Soha nem látott magasságokban az arany árfolyama - a Trump–Cook-boksz is löki a nemesfémet

Az arany ára kedden 3500 dollár fölé emelkedett unciánként, amivel történelmi rekordot ért el. A növekedést több tényező magyarázza: az elemzők arra számítanak, hogy szeptember közepén az amerikai jegybank szerepét betöltő Federel Reserve (Fed) csökkenti az alapkamatot. Az arany nem kamatozik, ezért a Fed kamatcsökkentési ciklusa kedvezően hathat a nemesfémre, mivel a kamatvágás visszafogja a biztos befektetéseknek számító államkötvények hozamát.
A Federal Reserve függetlenségével kapcsolatos növekvő aggodalmak is a nemesfém kurzusát erősítették. Donald Trump amerikai elnök a múlt héten közölte, hogy meneszti Lisa Cook Fed-kormányzót. Cook ügyvédje jelezte, hogy pert indít a Fehér Ház ellen, mert az elnöknek nincs hatásköre eltávolítani őt.
A globális gazdasági bizonytalanság szintén az aranynak kedvez, mivel Donald Trump vámjai nyugtalanságot keltettek. Ráadásul az Egyesült Államok és Kína még nem kötött végleges megállapodást a vámháborúban, ami aggasztja a piacokat. Nem ért véget az orosz–ukrán és az izraeli háború sem, ami tovább növeli a biztonságos menedékhelyként szolgáló nemesfém értékét.
Mivel az arany évezredeken keresztül, békében és háborúban egyaránt megőrizte értékét, a nemesfém egyfajta biztosítéknak tekinthető a válságos időszakokban. Az aranytartalék az állam (pontosabban a központi bank) által megvásárolt, bel- és külföldön tárolt, fizikai valójában, rúd formátumban létező, a nemzetközi pénzügyi rendszer kockázataitól független nemesfémtartalék.
Korábban ez képezte a pénzkibocsátás alapját, egy adott ország mindösszesen annyi valutát bocsáthatott ki, amennyi az aranytartaléka volt, mára azonban ez a funkciója megszűnt. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) az 1924-es alapítása óta tart aranytartalékot.
A rendszerváltás után a jegybank akkori vezetésének döntésével Magyarország aranytartaléka több lépcsőben 46 tonnáról 3,1 tonnára csökkent, és a készlet egészen 2018-ig változatlan maradt. Az MNB 2018 óta többször döntött az aranytartalék jelentős növeléséről, legutoljára tavaly szeptemberben, így az állomány 110 tonnára nőtt.
Hatalmas aranylelőhelyre bukkantak Kínában
Kína számít a világ legnagyobb aranytermelőjének, a távol-keleti országban most egy újabb lelőhelyet fedeztek fel. A Vangu aranymezőn becslések szerint 1100 tonna nemesfém rejtőzhet. A hírről csak kínai források számoltak be, nemzetközi szakértők egyelőre nem vizsgálták meg az aranymezőt.
