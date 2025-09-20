Deviza
EUR/HUF390.47 0% USD/HUF332.45 0% GBP/HUF447.83 -0.04% CHF/HUF418.06 0% PLN/HUF91.58 0% RON/HUF76.92 0% CZK/HUF16.07 0% EUR/HUF390.47 0% USD/HUF332.45 0% GBP/HUF447.83 -0.04% CHF/HUF418.06 0% PLN/HUF91.58 0% RON/HUF76.92 0% CZK/HUF16.07 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Argentína
Javier Milei
privatizáció
atomerőmű

Elkezdődött: már az atomerőműveket is privatizálják és ettől drágább lehet az áram – ez az első ország

Magánpénzből finanszíroznák a fejlesztéseket. Az atomerőművek privatizációját sokan ellenzik, áremelkedéstől tartanak.
M. Cs.
2025.09.20, 17:30
Frissítve: 2025.09.20, 17:57

Az argentin kormány részben magánkézbe adja az atomerőművek üzemeltetetését végző céget, a Nucleoeléctrica Argentinát (NASA) – az erről szóló elnöki rendeletet Javier Milei írja alá. A privatizáció ötlete sokak szerint ellentmondásos, mert a NASA azon kevés állami vállalatok egyike, amelyik nyereséget termel, az év első felében pontosan 17,2 milliárd pesót, így pénzt tesz az államkasszába. (Egy argentin peso 0,22 forint.)

atomerőművek
Javier Milei következő lépése: az atomerőművek részleges privatizálása / Fotó: AFP

A folyamatos pénzáramlásra pedig nagy szükség lenne, mert Mileit hátraarcra kényszerítette pártja csúfos veresége a Buenos Aires tartományi választáson, és a hét elején jelentette be, hogy  az évek óta tartó megszorítások után a jövő évi költségvetés tervezete már jelentős kiadásnövekedést irányoz elő a nyugdíjasoknak, az egészségügyben és az oktatásban.

A folyamatos bevételek helyett egy egyösszegűre számíthatnak 

a tulajdonrész 44 százalékának eladásával.

Az állam 51 százalékot tart meg, a Reuters tudósítása szerint a részvénytőke maradék 5 százalékára pedig közös tulajdonosi programot hoznak létre, így az alkalmazottak is szerezhetnek tulajdonrészt.

A vállalatot a 2024-ben elfogadott Ley Bases törvény alapján minősítették privatizálhatónak. Hivatalos becslések szerint értéke 560 millió és egymilliárd dollár között lehet.

A tulajdonosai a La Derecha Diario szerint jelenleg 

  • a gazdasági minisztérium (79 százalék), 
  • a Nemzeti Atomenergiai Bizottság (20 százalék) 
  • és az Energia Argentina (Enarsa – 1 százalék).

A privatizáció végrehajtása érdekében ezek az ügynökségek átruházzák részesedéseiket az Energiaügyi Titkárságra, amely a folyamatért felelős hatóság lesz.

Az atomerőművek adják az energia 7 százalékát

A NASA működteti az Atucha I., az Atucha II. és az Embalse nukleáris erőművet, amelyek együttesen 1763 MW energiát szolgáltatnak – az ország áramtermelésének 7 százalékát.

A privatizációs döntés éles bírálatot váltott ki Argentínában

a Buenos Aires Herald tudósítása szerint. Adriana Serquis, az ország atomenergiai bizottságának korábbi vezetője szerint azzal a kockázattal jár, hogy emelkedni fognak az áramárak, ráadásul a magáncégek kiviszik a profitot, miközben a környezetvédelem felelőssége az államé marad. „Ez az intézkedés teljesen feladja szuverenitásunkat, fejlődésünket és jogainkat” – írta az X közösségi oldalon.

Atucha II
Az Atucha II. a három működő erőmű egyike / Fotó: Wikipedia

Milei azonban 2023 decemberében azzal az ígérettel lépett hivatalba, hogy csökkenti a kiadásokat, helyreállítja a költségvetés egyensúlyát és megfékezi a három számjegyű, világbajnok inflációt. Mindegyik téren ért el jelentős eredményeket a gazdaság 2024 harmadik negyedéve óta folyamatosan nő és lassul a fogyasztói árak emelkedése is.

Az atomenergiában is előtérben a magánbefektetések

A kormány a legújabb lépésről azt állítja, hogy a magánbefektetések kulcsfontosságúak a tőkéhez való hozzáférés bővítésében, a kockázatok diverzifikálásában és az NASA működésének „hatékony és versenyképes módon” történő folytonosságának biztosításában.

Az atomenergetikában a magánbefektetések bevonásával akarják többek között elérni az első argentin moduláris reaktor megépítését, a meglévő erőművek élettartamának meghosszabbítását és az uránbányászat ösztönzését.

A kormány szerint a program biztosítja a stratégiai projektekhez szükséges forrásokat,

diverzifikálja a kockázatokat, és hatékony és versenyképes módon garantálja a működés folytonosságát.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu