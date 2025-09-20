Elkezdődött: már az atomerőműveket is privatizálják és ettől drágább lehet az áram – ez az első ország

Az argentin kormány részben magánkézbe adja az atomerőművek üzemeltetetését végző céget, a Nucleoeléctrica Argentinát (NASA) – az erről szóló elnöki rendeletet Javier Milei írja alá. A privatizáció ötlete sokak szerint ellentmondásos, mert a NASA azon kevés állami vállalatok egyike, amelyik nyereséget termel, az év első felében pontosan 17,2 milliárd pesót, így pénzt tesz az államkasszába. (Egy argentin peso 0,22 forint.)
A folyamatos pénzáramlásra pedig nagy szükség lenne, mert Mileit hátraarcra kényszerítette pártja csúfos veresége a Buenos Aires tartományi választáson, és a hét elején jelentette be, hogy az évek óta tartó megszorítások után a jövő évi költségvetés tervezete már jelentős kiadásnövekedést irányoz elő a nyugdíjasoknak, az egészségügyben és az oktatásban.
A folyamatos bevételek helyett egy egyösszegűre számíthatnak
a tulajdonrész 44 százalékának eladásával.
Az állam 51 százalékot tart meg, a Reuters tudósítása szerint a részvénytőke maradék 5 százalékára pedig közös tulajdonosi programot hoznak létre, így az alkalmazottak is szerezhetnek tulajdonrészt.
A vállalatot a 2024-ben elfogadott Ley Bases törvény alapján minősítették privatizálhatónak. Hivatalos becslések szerint értéke 560 millió és egymilliárd dollár között lehet.
A tulajdonosai a La Derecha Diario szerint jelenleg
A privatizáció végrehajtása érdekében ezek az ügynökségek átruházzák részesedéseiket az Energiaügyi Titkárságra, amely a folyamatért felelős hatóság lesz.
A NASA működteti az Atucha I., az Atucha II. és az Embalse nukleáris erőművet, amelyek együttesen 1763 MW energiát szolgáltatnak – az ország áramtermelésének 7 százalékát.
A privatizációs döntés éles bírálatot váltott ki Argentínában
a Buenos Aires Herald tudósítása szerint. Adriana Serquis, az ország atomenergiai bizottságának korábbi vezetője szerint azzal a kockázattal jár, hogy emelkedni fognak az áramárak, ráadásul a magáncégek kiviszik a profitot, miközben a környezetvédelem felelőssége az államé marad. „Ez az intézkedés teljesen feladja szuverenitásunkat, fejlődésünket és jogainkat” – írta az X közösségi oldalon.
Milei azonban 2023 decemberében azzal az ígérettel lépett hivatalba, hogy csökkenti a kiadásokat, helyreállítja a költségvetés egyensúlyát és megfékezi a három számjegyű, világbajnok inflációt. Mindegyik téren ért el jelentős eredményeket a gazdaság 2024 harmadik negyedéve óta folyamatosan nő és lassul a fogyasztói árak emelkedése is.
A kormány a legújabb lépésről azt állítja, hogy a magánbefektetések kulcsfontosságúak a tőkéhez való hozzáférés bővítésében, a kockázatok diverzifikálásában és az NASA működésének „hatékony és versenyképes módon” történő folytonosságának biztosításában.
Az atomenergetikában a magánbefektetések bevonásával akarják többek között elérni az első argentin moduláris reaktor megépítését, a meglévő erőművek élettartamának meghosszabbítását és az uránbányászat ösztönzését.
A kormány szerint a program biztosítja a stratégiai projektekhez szükséges forrásokat,
diverzifikálja a kockázatokat, és hatékony és versenyképes módon garantálja a működés folytonosságát.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.