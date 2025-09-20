Elkezdődött: már az atomerőműveket is privatizálják és ettől drágább lehet az áram – ez az első ország

Az argentin kormány részben magánkézbe adja az atomerőművek üzemeltetetését végző céget, a Nucleoeléctrica Argentinát (NASA) – az erről szóló elnöki rendeletet Javier Milei írja alá. A privatizáció ötlete sokak szerint ellentmondásos, mert a NASA azon kevés állami vállalatok egyike, amelyik nyereséget termel, az év első felében pontosan 17,2 milliárd pesót, így pénzt tesz az államkasszába. (Egy argentin peso 0,22 forint.)

Javier Milei következő lépése: az atomerőművek részleges privatizálása / Fotó: AFP

A folyamatos pénzáramlásra pedig nagy szükség lenne, mert Mileit hátraarcra kényszerítette pártja csúfos veresége a Buenos Aires tartományi választáson, és a hét elején jelentette be, hogy az évek óta tartó megszorítások után a jövő évi költségvetés tervezete már jelentős kiadásnövekedést irányoz elő a nyugdíjasoknak, az egészségügyben és az oktatásban.

A folyamatos bevételek helyett egy egyösszegűre számíthatnak

a tulajdonrész 44 százalékának eladásával.

Az állam 51 százalékot tart meg, a Reuters tudósítása szerint a részvénytőke maradék 5 százalékára pedig közös tulajdonosi programot hoznak létre, így az alkalmazottak is szerezhetnek tulajdonrészt.

A vállalatot a 2024-ben elfogadott Ley Bases törvény alapján minősítették privatizálhatónak. Hivatalos becslések szerint értéke 560 millió és egymilliárd dollár között lehet.

A tulajdonosai a La Derecha Diario szerint jelenleg

a gazdasági minisztérium (79 százalék),

a Nemzeti Atomenergiai Bizottság (20 százalék)

és az Energia Argentina (Enarsa – 1 százalék).

A privatizáció végrehajtása érdekében ezek az ügynökségek átruházzák részesedéseiket az Energiaügyi Titkárságra, amely a folyamatért felelős hatóság lesz.

Az atomerőművek adják az energia 7 százalékát

A NASA működteti az Atucha I., az Atucha II. és az Embalse nukleáris erőművet, amelyek együttesen 1763 MW energiát szolgáltatnak – az ország áramtermelésének 7 százalékát.

A privatizációs döntés éles bírálatot váltott ki Argentínában

a Buenos Aires Herald tudósítása szerint. Adriana Serquis, az ország atomenergiai bizottságának korábbi vezetője szerint azzal a kockázattal jár, hogy emelkedni fognak az áramárak, ráadásul a magáncégek kiviszik a profitot, miközben a környezetvédelem felelőssége az államé marad. „Ez az intézkedés teljesen feladja szuverenitásunkat, fejlődésünket és jogainkat” – írta az X közösségi oldalon.