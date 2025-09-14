Megszólalt a hollywoodi producer, aki keményen megadóztatná a Magyarországon forgatott amerikai filmeket

„Nem állunk meg, amíg remélhetőleg nem teljesítjük azt a küldetést, amin dolgozunk” – fogalmazott Steven Paul filmproducer, aki Jon Voight színésszel közösen mutatta be elképzelését Donald Trumpnak az amerikai film- és televízióműsor-gyártás fellendítéséről.
Még hivatalba lépése előtt Trump Hollywoodért felelős különleges megbízottá nevezte ki Sylvester Stallone, Mel Gibson és Jon Voight színész-rendezőket.
Jon Voight a menedzserével, Steven Paullal és Scott Karollal, az SP Media Group vezetőjével közösen számos iparági szervezettel egyeztetett, majd ki is dolgoztak egy tervet, amelyet bemutattak az elnök Mar-a-Lago-i rezidenciáján.
Később Trump bejelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államok 100 százalékos vámot vet ki az országon kívül gyártott filmekre.
Steven Paul szerint az elmúlt években látni lehetett, hogy a szakemberek, a barátaik elmennek Hoolywoodból. Hozzátette, hogy egyszerűen
sokan nem engedhették meg maguknak, hogy a filmiparban maradjanak.
„Egyre csak rosszabb és rosszabb volt a helyzet” – emlékezett vissza a filmproducer a The Hoolywood Reporternek adott interjújában.
Az elképzelésük célja, hogy kezeljék azt a helyzetet, hogy az államok egyre bőkezűbb adójóváírásokkal versenyeznek egymással, hogy magukhoz csábítsák a produkciókat.
Továbbá segítenék az amerikai filmipart abban, hogy az ország határain belül tartsák a külföldre tervezett filmforgatásokat.
Steven Paul azonban szintén élt a külföldi helyszínek által nyújtott jobb adózási lehetőségekkel: a lap megjegyzi, hogy a producer cége a közelmúltban számos akciófilmet készített Bulgáriában, ahol 25 százalékos visszatérítést kínálnak a gyártási költségek után.
Jon Voight és szűk csapatának a terve magában foglalja
Hangsúlyozták, hogy szükség van egy szövetségi filmes adókedvezményre, amelyet az egyes államok adójóváírásaival kombinálhatnának. Szerették volna, ha ezt Trump az általa „nagy és gyönyörűnek” nevezett törvényjavaslatába beemeli, de ez a kísérlet nem valósult meg.
Bár szövetségi törvényjavaslatot még nem jelentettek be, a vezető iparági szervezetek Paul megfogalmazása szerint folyamatos tárgyalásokat folytatnak.
Scott Karol, a SP Media Group vezetője szerint a törekvés politikától függetlenül támogatást élvez, majd hozzátette, hogy a további részleteket a megfelelő időben fogják bejelenteni.
Paul szerint Donald Trump őszinte érdeklődést mutat Hollywood megsegítése iránt.
Az elnök imádja a szórakoztatóipart, hiszen ez nem a demokraták vagy a republikánusok üzlete
– fogalmazott.
Karol azzal érvel, hogy a Fehér Ház nagyra értékeli az iparág által biztosított munkahelyeket. „Ez arról szól, hogy jól fizető, képzett munkahelyeket teremtsünk szerte Amerikában (…) kamionsofőrökről, villanyszerelőkről, építőipari munkásokról, vendéglátósokról van szó” – fogalmazott.
A lap megjegyzi, hogy Kalifornia nemrég több mint kétszeresére növelte a film- és televíziós adókedvezmények felső határát, az iparági szakszervezetek elismerése mellett.
Karol azonban fenntartja, hogy Kaliforniában az adókedvezmények felső határának két-háromszorosának kell lennie a jelenleginek, és az azon felüli költségeket is bele kell foglalni a minősített kiadások közé, hogy valóban versenyképesek lehessenek a nagy költségvetésű projektekben.
Karol és Paul egy szövetségi törvényjavaslat elfogadását szorgalmazza, amely lehetővé tenné az Egyesült Államokban forgató projektek számára a produkciós költségek levonását. De azt is szeretnék, ha Kaliforniában is elfogadnának egy hasonló intézkedést, hogy több produkciót vonzzanak be.
Jon Voight menedzsere optimistán látja az amerikai filmes ipar jövőjét, aki saját bevallása szerint nem tervezte, hogy a Fehér Házban Hollywood egyik képviselője lesz.
„A magyarországi filmstúdiók jelenleg tele vannak nemzetközi és hazai produkciókkal” – válaszolta korábban a Világgazdaság megkeresésére Káel Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos a vámmal kapcsolatban.
Kiemelte:
az esetleges, a hazai filmipart is érintő amerikai védővámok részleteinek kidolgozása és bevezetése egy hosszabb folyamat.
„Addig is további, a magyar filmipar szereplőinek előnyös együttműködési és koprodukciós lehetőségekről egyeztetünk külföldi partnereinkkel világszerte, több kontinensen” – tette hozzá a kormánybiztos.
Spanyolországban, ahol a kormányzati ösztönzők nagy vonzerőt jelentettek az amerikai produkciók számára, a Spanyol Filmbizottság kezdeti reakciója optimista volt.
Az ausztrál filmipar azonban aggódik Trump vámja miatt, ezért azt akarja elérni, hogy Mel Gibson győzze meg az amerikai elnököt, hogy vonja vissza a bejelentését.
Az ausztrál filmesek szerint a tervezett vám tönkreteheti az ország egymilliárd ausztrál dolláros (több mint 230 milliárd forint) filmes üzletágát.
