Megszólalt a hollywoodi producer, aki keményen megadóztatná a Magyarországon forgatott amerikai filmeket

„Nem állunk meg, amíg remélhetőleg nem teljesítjük azt a küldetést, amin dolgozunk” – fogalmazott Steven Paul filmproducer, aki Jon Voight színésszel közösen mutatta be elképzelését Donald Trumpnak az amerikai film- és televízióműsor-gyártás fellendítéséről.

Jon Voight, Steven Paul, Donald Trump és Scott Karol a Mar-a-Lago-i látogatásuk során az év elején. Steven Paul / Fotó: X / The Hoolywood Reporter

Még hivatalba lépése előtt Trump Hollywoodért felelős különleges megbízottá nevezte ki Sylvester Stallone, Mel Gibson és Jon Voight színész-rendezőket.

Jon Voight a menedzserével, Steven Paullal és Scott Karollal, az SP Media Group vezetőjével közösen számos iparági szervezettel egyeztetett, majd ki is dolgoztak egy tervet, amelyet bemutattak az elnök Mar-a-Lago-i rezidenciáján.

Később Trump bejelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államok 100 százalékos vámot vet ki az országon kívül gyártott filmekre.

Steven Paul szerint az elmúlt években látni lehetett, hogy a szakemberek, a barátaik elmennek Hoolywoodból. Hozzátette, hogy egyszerűen

sokan nem engedhették meg maguknak, hogy a filmiparban maradjanak.

„Egyre csak rosszabb és rosszabb volt a helyzet” – emlékezett vissza a filmproducer a The Hoolywood Reporternek adott interjújában.

Az elképzelésük célja, hogy kezeljék azt a helyzetet, hogy az államok egyre bőkezűbb adójóváírásokkal versenyeznek egymással, hogy magukhoz csábítsák a produkciókat.

Továbbá segítenék az amerikai filmipart abban, hogy az ország határain belül tartsák a külföldre tervezett filmforgatásokat.

Steven Paul azonban szintén élt a külföldi helyszínek által nyújtott jobb adózási lehetőségekkel: a lap megjegyzi, hogy a producer cége a közelmúltban számos akciófilmet készített Bulgáriában, ahol 25 százalékos visszatérítést kínálnak a gyártási költségek után.

Jon Voight és szűk csapatának a terve magában foglalja

az adózási rendszer átalakítását,

az infrastruktúra-fejlesztések,

a szakmai képzések

és a produkciós cégek hosszú távú munkáinak kedvezményekkel való támogatását.

Hangsúlyozták, hogy szükség van egy szövetségi filmes adókedvezményre, amelyet az egyes államok adójóváírásaival kombinálhatnának. Szerették volna, ha ezt Trump az általa „nagy és gyönyörűnek” nevezett törvényjavaslatába beemeli, de ez a kísérlet nem valósult meg.