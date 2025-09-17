Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Hatalmas állami támogatásokat markolhatnak fel az elektromos járműveket vásárlók - a 30 százalékos kedvezmény sem ámítás

Az Európai Unióban több ország is jelentős támogatásokat ad elektromos járművek vásárlására. A programok között óriási különbségek vannak. Míg Olaszország akár 11 ezer eurót ad egy új autóra, Lengyelország és Görögország 9 ezer euróval támogatja a vásárlókat, addig az északi országokban közvetlen pénzbeli ösztönzők nélkül is rekordmagas az elektromos járművek aránya.
VG
2025.09.17, 12:15
Frissítve: 2025.09.17, 12:24

Az Európai Unió minden tagállama nyújt adókedvezményt az elektromos járművek (EV-k) értékesítésének ösztönzésére. A közvetlen vásárlási támogatások rendszerei között azonban jelentős különbségek vannak – állapította meg az Euronews Business kutatása.

autóipar elektromos jármű
Az Európai Unió minden tagállama nyújt adókedvezményt az elektromos járművek (EV-k) értékesítésének ösztönzésére / Fotó: AFP

A legfrissebb kormányzati adatok alapján készült elemzés szerint idén 

az elektromos járművek vásárlásához a legnagyobb állami támogatást Olaszország kínálja egy október közepén induló programmal, amit Lengyelország és Görögország követnek szorosan.

A kutatás nem vette figyelembe a vállalkozásoknak szánt ösztönzőket, sem a regionális vagy helyi támogatásokat, és csak azokat a programokat számolta, amelyek legkésőbb 2025 októberéig elindulnak.

Mivel Európában az EV-k értékesítését továbbra is a magas árak és a töltőállomások hiánya korlátozza, az országok számos különböző támogatási rendszert vezettek be. Ezek célja a károsanyag-kibocsátás nélküli járművek eladásának ösztönzése, hogy az EU teljesíthesse a szén-dioxid-kibocsátási célokat. Az unió előírása szerint az új személygépjárművek körében 55 százalékkal kell csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást 2030-ig.

A legnagyobb támogatók az elektromos járművek vásárlására Európában

Olaszország új támogatási programja mintegy 11 000 eurót nyújt magánszemélyeknek, a teljes vételár 30 százalékáig. A támogatás mértéke jövedelemfüggő, és a bruttó 42 700 euró feletti autókra nem vehető igénybe. Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) szerint Olaszországban különösen alacsony az elektromos autók eladása: 2025 januárja és júliusa között az akkumulátoros elektromos járművek (BEV) piaci részesedése 5,2 százalék volt, ami messze alulmúlja a 15 százalékos uniós átlagot.

Görögország és Lengyelország egyaránt 9 000 eurós támogatást kínál magánszemélyeknek. Görögországban ugyanakkor további 2 000 eurót ad egy régi szennyező jármű leselejtezéséért és még további 1000 eurót, ha a vásárló 29 év alatti. Ezen felül Görögország adókedvezményeket is kínál: a BEV-ek mentesülnek a regisztrációs adó alól, a legalacsonyabb kibocsátású járművek pedig a forgalmi adó alól is. Görögországban a BEV-ek piaci részesedése 5,3 százalék, Lengyelországban pedig 5,4 százalék volt az év első hét hónapjában.

Szlovénia is bőkezű támogatásokat kínál, legfeljebb 7 200 eurót új, legfeljebb 35 000 eurót pedig BEV vásárlásához. Ezekre minimális regisztrációs adót kell csak megfizetni. Délnyugati szomszédunknál a BEV-ek részesedése 9,2 százalék.

Spanyolország 4500–7000 eurós támogatást nyújt BEV-ekhez, amit személyi jövedelemadó-kedvezményekkel és az útdíjak akár 75 százalékos mérséklésével egészít ki.

A legmagasabb közvetlen vásárlási támogatások azonban nem feltétlenül a leghatékonyabbak.

Az északi országok, köztük Norvégia és Dánia, ahol a BEV-ek aránya a legmagasabb (94,1 százalék, illetve 64,3 százalék), nem nyújtanak közvetlen vásárlási ösztönzőket. Norvégiában a BEV-ek mentesülnek az áfa, a vámok és a regisztrációs díjak alól, míg Dániában a nulla kibocsátású járművek a regisztrációs adó 40 százalékát fizetik, további 22 170 euró levonással. Norvégia az első ország Európában, ahol tilos forgalomba helyezni robbanómotoros autót, a következő évtizedben pedig teljesen be is tiltják az ilyen járműveket. A norvég elektromosautó-szövetség, a Norsk Elbiforening szerint a kormányok számos olyan adóintézkedést hoztak, amelyek miatt a belső égésű motorok beszerzése idővel túl drágává vált.

Egyes országok, például Ausztria, már megszüntették a magánszemélyeknek nyújtott támogatásaikat, míg mások, például Svédország, új programokat terveznek.

Franciaország csökkentette ugyan az EV-támogatást, de továbbra is jelentős ösztönzőket kínál, például 1 000 eurót minden Európában gyártott, 47 500 eurónál olcsóbb EV után. Finnország pedig új leselejtezési programot fontolgat, amely akár 2 500 eurós támogatást is adna, ha valaki 10 évnél idősebb autót cserél alacsony kibocsátású járműre.

Kiszivárogtak a pályázat részletei: tényleg pénzt adhat az állam a magyaroknak elektromos autók vásárlására – ezt kell tudni a támogatásról

Kiderült, hogy mennyi pénzt kaphatnak autóvásárlásra a magánszemélyek.

