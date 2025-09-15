Meglepő helyekre kezdett el ömleni az USA helyett a kávé, a közelünkbe is – akkor lehet, hogy olcsóbb lesz?

Majdnem a felére zuhant augusztusban a brazil kávé Egyesült Államokba irányuló exportja, miután életbe léptek az országra kivetett 50 százalékos vámok. Az amerikaiaknak egyre mélyebben kell a pénztárcájukba nyúlni, mert a kávé ára már egyébként is az egeket ostromolja.

Felére zuhant augusztusban a brazil kávé exportja az Egyesült Államokba / Fotó: Shutterstock

Augusztus 6-án léptek életbe a Donald Trump által kivetett 50 százalékos vámok a brazil árucikkekre. Az ország természeti csapásként kezeli a tarifákat, első lépésként segélycsomagot nyújt az exportőröknek. Luiz Inácio Lula da Silva elnök nem hajlandó tárgyalni amerikai kollégájával a vámok elkerüléséről, a BRICS soros elnökeként inkább Kínával és Oroszországgal készül közös fellépésre.

A vámok azonban máris éreztetik a hatásukat: a kávéexportőröket képviselő Cecafe adatai szerint augusztusban 46 százalékkal esett a kivitel az Egyesült Államokba, miközben nőtt a latin-amerikai országokba.

A legnagyobb importőr azonban Németország lett,

annak ellenére, hogy kicsit visszaesett az export. Bármilyen meglepő ugyanis, de Németország jelentős szereplő a pörkölt kávé globális piacán annak ellenére, hogy nem termel kávét. A pörkölési ágazat a második legnagyobb Európában az olasz mögött.

Jelentősen megugrott a brazil kivitel

Mexikóba (90 százalékkal)

és Kolumbiába (578 százalékkal) is,

a Reuters tudósítása szerint azonban mind a kettő messze elmarad a némettől.

Az Egyesült Államok a világ legnagyobb kávéfogyasztója / Fotó: AFP

Az Egyesült Államokba irányuló neszkávéexport még nagyobb mértékben, 59,9 százalékkal zuhant az elmúlt hónapban.

Ha nő a kínálat, gondolhatnánk, ez Európának még jól is jöhet, mert lecsapódhat a kávé árának csökkenésében. Sajnos nem ez történt, hanem fordítva. A német statisztikai hivatal szerint a kávé és hasonló termékek ára augusztusban 22,8 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Eközben Magyarországon 18,5 százalékkal drágult a kávé. Ha ez vigasztaló: Amerikában még nagyobb a drágulás.

A brazil kávé adja az amerikai fogyasztás harmadát

Brazília a világ legnagyobb kávétermelője és az Egyesült Államok a legnagyobb fogyasztó. Ami nagyobb probléma az amerikaiak számára, hogy a felhasznált mennyiség harmadát, pontosan 32 százalékát Brazília adta, a helyi termelők csupán a hazai kereslet 1 százalékát képesek kielégíteni.