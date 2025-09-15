Deviza
vámháború
Brazília
kávé

Meglepő helyekre kezdett el ömleni az USA helyett a kávé, a közelünkbe is – akkor lehet, hogy olcsóbb lesz?

Már a vámok bevezetése előtt rekordot döntöttek az árak. Az első hónapban drasztikusan visszaesett a brazil kávé exportja az Egyesült Államokba.
M. Cs.
2025.09.15, 08:01

Majdnem a felére zuhant augusztusban a brazil kávé Egyesült Államokba irányuló exportja, miután életbe léptek az országra kivetett 50 százalékos vámok. Az amerikaiaknak egyre mélyebben kell a pénztárcájukba nyúlni, mert a kávé ára már egyébként is az egeket ostromolja.

brazil kávé
Felére zuhant augusztusban a brazil kávé exportja az Egyesült Államokba / Fotó: Shutterstock

Augusztus 6-án léptek életbe a Donald Trump által kivetett 50 százalékos vámok a brazil árucikkekre. Az ország természeti csapásként kezeli a tarifákat, első lépésként segélycsomagot nyújt az exportőröknek. Luiz Inácio Lula da Silva elnök nem hajlandó tárgyalni amerikai kollégájával a vámok elkerüléséről, a BRICS soros elnökeként inkább Kínával és Oroszországgal készül közös fellépésre.

A vámok azonban máris éreztetik a hatásukat: a kávéexportőröket képviselő Cecafe adatai szerint augusztusban 46 százalékkal esett a kivitel az Egyesült Államokba, miközben nőtt a latin-amerikai országokba.

A legnagyobb importőr azonban Németország lett, 

annak ellenére, hogy kicsit visszaesett az export. Bármilyen meglepő ugyanis, de Németország jelentős szereplő a pörkölt kávé globális piacán annak ellenére, hogy nem termel kávét. A pörkölési ágazat a második legnagyobb Európában az olasz mögött.

Jelentősen megugrott a brazil kivitel 

  • Mexikóba (90 százalékkal) 
  • és Kolumbiába (578 százalékkal) is, 

a Reuters tudósítása szerint azonban mind a kettő messze elmarad a némettől.

Az Egyesült Államok a világ legnagyobb kávéfogyasztója / Fotó: AFP

Az Egyesült Államokba irányuló neszkávéexport még nagyobb mértékben, 59,9 százalékkal zuhant az elmúlt hónapban.

Ha nő a kínálat, gondolhatnánk, ez Európának még jól is jöhet, mert lecsapódhat a kávé árának csökkenésében. Sajnos nem ez történt, hanem fordítva. A német statisztikai hivatal szerint a kávé és hasonló termékek ára augusztusban 22,8 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Eközben Magyarországon 18,5 százalékkal drágult a kávé. Ha ez vigasztaló: Amerikában még nagyobb a drágulás.

A brazil kávé adja az amerikai fogyasztás harmadát

Brazília a világ legnagyobb kávétermelője és az Egyesült Államok a legnagyobb fogyasztó. Ami nagyobb probléma az amerikaiak számára, hogy a felhasznált mennyiség harmadát, pontosan 32 százalékát Brazília adta, a helyi termelők csupán a hazai kereslet 1 százalékát képesek kielégíteni.

A legnagyobb gond azonban a számukra az, hogy Marcio Ferreira, a Cecafe elnöke szerint 

kevés a lehetőség arra, hogy harmadik országon keresztül importáljanak brazil kávét. 

Késztermék esetében van rá ugyan mód korlátozott mennyiségben, nyers kávébabnál azonban nem, mert „azt nagyon könnyű lenne kiszúrni az amerikai hatóságoknak”.

A vámok további drágulással járnak, pedig az árak már korábban is rekordokat döntöttek a nagy termelőket, Brazília mellett például a Vietnámot sújtó rossz időjárás és alacsony termés miatt.

Environmental Controversy With The New CEO Of Starbucks.
Feléli a tartalékait a Starbucks / Fotó: NurPhoto via AFP

A CNBC tudósítása szerint az Egyesült Államokban júliusban elérte a pörkölt kávé ára a fontonkénti (félkilónkénti) 8,41 dollárt – ez 33 százalékos növekedés a tavalyihoz képest. Az összes kategóriát figyelembe véve egy év alatt 14,5 százalékkal drágult a kávé – 

ez a második legnagyobb arányú áremelkedés a tojás után.

A globális árak ötvenéves csúcsra ugrottak februárban, és azóta is akörül mozognak. A magas árak miatt tavasszal olyasmi történt, mint még soha: a gazdák kipucolták a raktárakat, elfogyott a kávé Brazíliában.

Feléli a tartalékait a Starbucks

Danilo Gargiulo, a Bernstein vezető kutatási elemzője szerint a magas árak miatt a nagy cégek, például a Starbucks felélték a tartalékaikat ahelyett, hogy drágán vásároltak volna a piacon. A raktárkészletek így az elmúlt években „messze a történelmi szintek alá” süllyedtek.

A klímaváltozás hosszabb távon is drágítja a kávét / Fotó: AFP

Ez pedig azt jelenti, hogy az új keresleti vagy kínálati sokk hirtelen áremelkedéshez vezethet, mert a piac csak akkor képes viszonylag jól megbirkózni a hiányokkal, ha a készletek magasak.

A fogyasztók egyébként eltérően érezhetik a magasabb kávéárakat attól függően, hogy otthonra vásárolnak-e a boltban, vagy éttermekben, kávézókban. A boltokban a kávé ára általában jobban ingadozik. Az elemző becslése szerint a Starbucksnak viszont csak 0,5 százalékkal vagy még kevesebbel kell emelnie az árakat, hogy megtérüljön a brazíliai vámok teljes költsége.

Hosszabb távon azonban mindképpen magasabb árakra kell számítaniuk a fogyasztóknak

– figyelmeztet Mike Hoffmann, a Cornell Egyetem emeritus professzora.

„A klímaváltozás nem szűnik meg. Az aszályok és áradások egyre súlyosabba lesznek. Ez nemcsak a kávét érinti, hanem a teljes élelmiszer-ellátást is” – hívta fel a figyelmet.


 

