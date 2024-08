A kínai tech cégek az amerikai szankciók ellenére is költik a pénzt a mesterséges intelligenciára

Kína legnagyobb technológiai vállalatai, az Alibaba, a Tencent és a Baidu az első fél évben együttesen 50 milliárd jüant (több mint 2,4 ezermilliárd forint) költöttek a mesterséges intelligencia működtetéséhez szükséges eszközökre, szemben az egy évvel korábbi 23 milliárd jüannal. A cégek például Nvidia-félvezetőket vásárolnak nagy tételben.

Kína nem mondott le az amerikai csipekről / Fotó: Shutterstock

Az Alibaba az év első hat hónapjában 23 milliárd jüan értékben ruházott be, ami 123 százalékos növekedés éves szinten. A Tencent szintén 23 milliárd jüant fordított az MI-infrastruktúrára a vizsgált időszakban, ez éves összevetésben 176 százalékos emelkedésnek számít. Mindez azt jelenti, hogy a két vállalkozás idén külön-külön többet fordított a mesterséges intelligenciára, mint tavaly együttesen.

Az MI terén az ország vezető cége, a Baidu visszafogott volt a befektetések terén: a kínai Googleként emlegetett vállalat az első fél évben 4,2 milliárd jüant fordított a területre, ami 4 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A Financial Times arról is értesült, hogy a TikTokot birtokló ByteDance is hasonló mértékben öntötte a pénzt ezekre a termékekre.

A kínai cégek annak ellenére költekeznek, hogy Washington szankciókkal sújtotta a távol-keleti országot.

Az Nvidia ugyanis a kínai–amerikai kereskedelmi háború miatt nem adhatja el a csúcskategóriás félvezetőit a kínai cégeknek, de az Egyesült Államok egyik legnagyobb tőzsdei cége viszont nem szívesen mondana le a hatalmas piacról. Ugyanis a távol-keleti ország adta az Nvidia bevételeinek 17 százalékát, és elemzők szerint Kína globális részesedése a mesterséges intelligencia (MI) terén 2035-re meghaladhatja a 30 százalékot is.

Éppen ezért az Nvidia az amerikai exportszabályoknak megfelelőlen kifejlesztett három, kifejezetten a kínai piacra szánt „lebutított” csipet (H20, L20, L2), ám eközben a helyi vállalatok sem tétlenkedtek. A Huawei kezdetben megszenvedte az amerikai szankciókat, azonban a cég idén nyáron mindenkit meglepett, amikor kiderült, hogy helyben készült alkatrészekkel semlegesítette a büntetőintézkedéseket.