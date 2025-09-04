A német gazdaságnak esélye sincs a talpra állásra, és ezt nem teszi zsebre a magyar sem

Megvágták a német gazdaság növekedési kilátásait az ország vezető kutatóintézetei. Friss előrejelzésük szerint az amerikai vámok negatív hatásai és a költségvetési kiadások emelésének késlekedése miatt nehezebb lesz talpra állni az exportorientált gazdaságnak.

Friedrich Merz kancellár is megkongatta nemrég a vészharangokat, aki elismerte, hogy a gazdaság sokkal rosszabb állapotban van, mint gondolták, a jelenlegi formájában nem képes finanszírozni a jóléti államot, ezért reformokra van szükség.

Csökken az iparvállalatok bevétele is, az elmúlt években 250 ezer munkahely szűnt meg. Ennek ellenére voltak biztató jelek az elmúlt időszakban, június közepén még a gazdaságkutató intézetek is azt jelezték, hogy két év után túljutott az ország a mélyponton, de mára kiderült, hogy ez kevés lesz a boldoguláshoz.

Súlyos veszély les a magyar gazdaságra, és nem csak rá: Németországnak össze kell szednie magát.

Riadalmat keltenek a német elbocsátások hírei, amelyek a munkanélküliségre nincsenek hatással, Európa legnagyobb és legbefolyásosabb gazdaságának teljesítményére azonban igen. A német gazdaság ingatagsága, karöltve a háborúval, a legsúlyosabb veszélyt jelenti a közép-európai régióra nézve, amit megerősítenek a legutóbbi adatok, amint azt is, hogy a magyar gazdaságot nem az uniós pénzek érkezése pörgetheti fel.

A vártnál lassabban nő a német gazdaság

A müncheni Ifo intézet most a GDP

0,2 százalékos bővülését jelzi 2025-re

és 1,3 százalékost 2026-ra,

ami 0,1, illetve 0,2 százalékponttal alacsonyabb a nyári prognózisnál. 2027-ben az intézet 1,6 százalékos növekedést vár a Reuters tudósítása szerint.

A gyenge globális kereslet, a magas energiaárak és az ipari termelés visszaesése hátráltatja az előrelépést.

„Ha a gazdaságpolitika továbbra is stagnál, akkor további évekig tartó gazdasági bénultság és az fenyeget, hogy Németország egyre kevésbé lesz vonzó üzleti szempontból” – figyelmeztetett Timo Wollmershaeuser, az Ifo előrejelzésekért felelős vezetője.

Az Ifo becslése szerint Berlin tervezett gazdaságpolitikája idén kilencmilliárd eurós költségvetési lendületet eredményezne, amely 2026-ban 38 milliárd euróra, 2027-ben pedig 19 milliárd euróra emelkedne.