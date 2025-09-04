A német gazdaságnak esélye sincs a talpra állásra, és ezt nem teszi zsebre a magyar sem

Megvágták a német gazdaság növekedési kilátásait az ország vezető kutatóintézetei. Friss előrejelzésük szerint az amerikai vámok negatív hatásai és a költségvetési kiadások emelésének késlekedése miatt nehezebb lesz talpra állni az exportorientált gazdaságnak.
Friedrich Merz kancellár is megkongatta nemrég a vészharangokat, aki elismerte, hogy a gazdaság sokkal rosszabb állapotban van, mint gondolták, a jelenlegi formájában nem képes finanszírozni a jóléti államot, ezért reformokra van szükség.
Csökken az iparvállalatok bevétele is, az elmúlt években 250 ezer munkahely szűnt meg. Ennek ellenére voltak biztató jelek az elmúlt időszakban, június közepén még a gazdaságkutató intézetek is azt jelezték, hogy két év után túljutott az ország a mélyponton, de mára kiderült, hogy ez kevés lesz a boldoguláshoz.
Súlyos veszély les a magyar gazdaságra, és nem csak rá: Németországnak össze kell szednie magát.
Riadalmat keltenek a német elbocsátások hírei, amelyek a munkanélküliségre nincsenek hatással, Európa legnagyobb és legbefolyásosabb gazdaságának teljesítményére azonban igen. A német gazdaság ingatagsága, karöltve a háborúval, a legsúlyosabb veszélyt jelenti a közép-európai régióra nézve, amit megerősítenek a legutóbbi adatok, amint azt is, hogy a magyar gazdaságot nem az uniós pénzek érkezése pörgetheti fel.
A müncheni Ifo intézet most a GDP
ami 0,1, illetve 0,2 százalékponttal alacsonyabb a nyári prognózisnál. 2027-ben az intézet 1,6 százalékos növekedést vár a Reuters tudósítása szerint.
A gyenge globális kereslet, a magas energiaárak és az ipari termelés visszaesése hátráltatja az előrelépést.
„Ha a gazdaságpolitika továbbra is stagnál, akkor további évekig tartó gazdasági bénultság és az fenyeget, hogy Németország egyre kevésbé lesz vonzó üzleti szempontból” – figyelmeztetett Timo Wollmershaeuser, az Ifo előrejelzésekért felelős vezetője.
Az Ifo becslése szerint Berlin tervezett gazdaságpolitikája idén kilencmilliárd eurós költségvetési lendületet eredményezne, amely 2026-ban 38 milliárd euróra, 2027-ben pedig 19 milliárd euróra emelkedne.
A Kieli Világgazdasági Intézet (IfW) szerint az üzleti várakozások javultak a magasabb kormányzati kiadások kilátásai miatt, de az amerikai vámpolitika a kereskedelmi megállapodás ellenére továbbra is visszahúzó erő.
Az intézet a júniusi 0,3 százalék helyett most az Ifóénál is alacsonyabb, csak 0,1 százalékos növekedést vár idén, 1,6 százalék helyett 1,3 százalékost jövőre és 1,2 százalékost 2027-ben.
Mivel a berlini kormány idéntől tervezi a kiadások növelését. Ennek eredményeként jövőre 0,6, 2027-ben 0,3 százalékponttal gyorsulhat a GDP bővülése.
A leibnizi Gazdaságkutató Intézet (RWI) szintén megvágta a kilátásokat: idén 0,2, jövőre 1,1, 2027-ben 1,4 százalékos bővülést vár. Ez 2025-re és 2026-ra 0,1, illetve 0,4 százalékponttal alacsonyabb a nyárinál.
Az intézet szerint 2026-tól kezdődően a GDP mintegy 0,9 százalékát kitevő éves költségvetési emelés várhatóan nagyrészt megoldja majd a korrekciót. Figyelmeztetett azonban, hogy a kormányzati kiadások nem helyettesíthetik tartósan a magánberuházásokat.
A kormányzati kiadási programok nem oldják meg a német gazdaság alapvető versenyképességi problémáit
– fogalmazott Torsten Schmidt, az RWI vezető közgazdásza.
Az előrejelzések szerint az államháztartási hiány várhatóan 116 milliárd euróról alig 158 milliárd euróra emelkedik 2026-ban, és 170 milliárd euróra 2027-ben.
A három intézet arra számít, hogy a munkanélküliségi ráta 2027-re a jelenlegi 6,3 százalékról körülbelül 6 százalékra csökken, ahogy a gazdasági aktivitás javul. Az infláció várhatóan az Európai Központi Bank 2 százalékos célja körül ingadozik majd.
