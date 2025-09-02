Agyafúrt kettős játszmát űz a Fehér Ház Venezuelával, egy olajcég áll a háttérben

Agyafúrt kettős játszmába kezdett az Egyesült Államok Venezuelával. Egyfelől fokozza a nyomást Venezuela elnökén, Nicolás Madurón, másrészt enyhítette a dél-amerikai ország olajiparára kivetett szankciókat azáltal, hogy speciális OFAC-engedélyt (U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control) adott a Chevron olajtársaságnak ottani tevékenységének kiterjesztésére – írja a norvég Rystad Energy globális energiapiaci elemzőcég.

Kiváló minőségű venezuelai olajhoz juthat a Chevron / Fotó: NurPhoto via AFP

Egy egész hadiflottát küldtek Maduróra

A Maduróra nehezedő nyomás meglehetősen brutális, hiszen a Fehér Ház a múlt héten egy egész hadiflottát küldött Venezuela külső nemzetközi vizeire a kábítószer-ellenes küzdelem támogatására. Azonkívül kábítószer-terrorizmussal is megvádolták Madurót a New York-i bíróságon, továbbá 50 millió dolláros vérdíjat tűztek ki a fejére, a pénzt az kaphatja meg, aki a letartóztatásához szükséges információt szolgáltat róla.

A Rystad szerint mindennek ellenére összességében mégis arról van szó, hogy a Maduro elszigetelésére irányuló korábbi „maximális nyomás” doktrína helyébe egy inkább tranzakciós megközelítés lépett, amely elismeri a Maduro tartós jelenlétét a caracasi Miraflores elnöki palotában.

Azáltal ugyanis, hogy engedélyezik a Chevron venezuelai működését, hallgatólagosan elismerik a teljes elszigetelés hiábavalóságát, miközben a politikai nyomást változatlanul fenntartják. Marco Rubio amerikai külügyminiszter a múlt hónapban emlékeztetett rá, hogy Maduro továbbra is vád alatt áll.

Tizedével nőhet a Chevron olajtermelése

Habár globális szinten a Chevron engedélye, amelynek alapján napi 250 ezer hordóval növelheti termelését, szerény kínálatbővülést jelent, s nem segíti jelentősen Donald Trump amerikai elnök célját, hogy lényegesen csökkenjen a nyersolaj jegyzése, a vállalat számára mégis roppant kedvező, mivel jelenlegi kőolajtermelésének több mint 10 százalékát teszi ki.

A Mexikói-öböl partján található finomítói, különösen Pascagoula (Mississippi) és Pasadena (Texas) ráadásul közvetlenül profitálhatnak a jutányos áron beszerezhető venezuelai nehéz nyersolajból. A dél-amerikai olaj visszatérése enyhíthetné a jóval drágábban kitermelhető kanadai, mexikói és amerikai tengeri offshore fajták miatt jelentkező árnyomást is.