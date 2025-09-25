Putyin egy új világrend közeledtéről beszélt, segítenek majd átállni – 2030-ban megnyomják a gombot

A világban egy olyan, új paradigma bontakozik ki, amelynek következtében nagy mennyiségű energiára lesz szükség. Ezt Vlagyimir Putyin orosz elnök jelentette ki a Globális Atomfórum ülésén, amelyet az Atomenergia Világhét rendezvény keretében tartanak Moszkvában.

Putyin: Oroszország ellenzi a technológiai gyarmatosítást (képünk illusztráció) / Fotó: Alexander Kazakov / AFP

Mit takar az említett paradigmaváltás?

Hatalmas lehetőségnek nevezte, hogy változik a közvélemény hozzáállása az atomenergiához, mint környezetbarát technológiához. Így egyre több ország és nagyvállalat tekinti az atomenergiát létfontosságú energiaforrásnak a hosszú távú, gyorsított fejlődés szempontjából.

Vlagyimir Putyin rámutatott, hogy az atomenergia békés célú hosszú távú felhasználása alapvetően új, hatékonyabb technológiákat igényel, Oroszország pedig már dolgozik ilyen megoldások létrehozásán. Sőt – mint kijelentette –, ma már csak Oroszország rendelkezik a teljes nukleáris energiatechnológiai láncolatban szükséges szakértelemmel.

Oroszország ellenzi a technológiai gyarmatosítást, és nem teszi nukleáris partnereit függővé technikai megoldásaitól

– közölte. Épp ellenkezőleg: „segítünk létrehozni saját, szuverén nemzeti nukleáris ipart. Ez magában foglalja a személyzet képzését és a kiválósági központok létrehozását.”

Oroszország 2030-ra tervezi a világ első zárt ciklusú atomenergia-rendszerének elindítását a Tomszki régióban, Szeverszkben. A létesítmény 2030-ban áll üzembe. A zárt üzemanyagciklus

lehetővé teszi az üzemanyag 95 százalékának többszöri újrahasznosítását,

az pedig az uránkészletek rendelkezésre állásának sokszorosára növelését

és a nukleáris hulladék mennyiségének radikális csökkentését.

Putyin: a szerződés teljesítése nem függ a politikától

Hangsúlyozta továbbá, hogy Oroszország szigorúan teljesíti szerződéses kötelezettségeit az atomenergia-szektorban, függetlenül bármilyen politikai helyzettől. Abszolút prioritásnak tekinti a nukleáris létesítmények nukleáris biztonságának garantálását is. Az atomenergia-ágazat szabályozásának olyannak kell lennie – szögezte le az orosz elnök –, hogy egyensúlyba tartsa az atomenergia békés célú fejlesztését és a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozását célzó rendszer megerősítését.