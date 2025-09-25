Deviza
EUR/HUF391.85 +0.12% USD/HUF335.91 +0.81% GBP/HUF448.03 -0.09% CHF/HUF419.46 +0.04% PLN/HUF91.77 +0.06% RON/HUF77.2 +0.15% CZK/HUF16.1 +0.01% EUR/HUF391.85 +0.12% USD/HUF335.91 +0.81% GBP/HUF448.03 -0.09% CHF/HUF419.46 +0.04% PLN/HUF91.77 +0.06% RON/HUF77.2 +0.15% CZK/HUF16.1 +0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX98,014.87 -0.37% MTELEKOM1,826 +1.33% MOL2,644 -1.34% OTP28,720 +0.07% RICHTER9,775 -1.66% OPUS541 -1.1% ANY7,160 -0.56% AUTOWALLIS162 +4.52% WABERERS5,000 +2.04% BUMIX9,227.96 +0.85% CETOP3,429.63 -0.53% CETOP NTR2,144.17 -0.53% BUX98,014.87 -0.37% MTELEKOM1,826 +1.33% MOL2,644 -1.34% OTP28,720 +0.07% RICHTER9,775 -1.66% OPUS541 -1.1% ANY7,160 -0.56% AUTOWALLIS162 +4.52% WABERERS5,000 +2.04% BUMIX9,227.96 +0.85% CETOP3,429.63 -0.53% CETOP NTR2,144.17 -0.53%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Globális Atomfórum
paradigmaváltás
Vlagyimir Putyin
technológia

Putyin egy új világrend közeledtéről beszélt, segítenek majd átállni – 2030-ban megnyomják a gombot

Hatalmas változások várhatók, sőt indultak be a világ energiaiparában. Ez új lehetőséget nyit az atomiparban Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint, aki kiemelte az orosz atomipar globális szerepét.
B. H. L.
2025.09.25., 17:51

A világban egy olyan, új paradigma bontakozik ki, amelynek következtében nagy mennyiségű energiára lesz szükség. Ezt Vlagyimir Putyin orosz elnök jelentette ki a Globális Atomfórum ülésén, amelyet az Atomenergia Világhét rendezvény keretében tartanak Moszkvában.

Putyin
Putyin: Oroszország ellenzi a technológiai gyarmatosítást (képünk illusztráció) / Fotó: Alexander Kazakov / AFP

Mit takar az említett paradigmaváltás?

Hatalmas lehetőségnek nevezte, hogy változik a közvélemény hozzáállása az atomenergiához, mint környezetbarát technológiához. Így egyre több ország és nagyvállalat tekinti az atomenergiát létfontosságú energiaforrásnak a hosszú távú, gyorsított fejlődés szempontjából.

Vlagyimir Putyin rámutatott, hogy az atomenergia békés célú hosszú távú felhasználása alapvetően új, hatékonyabb technológiákat igényel, Oroszország pedig már dolgozik ilyen megoldások létrehozásán. Sőt mint kijelentette , ma már csak Oroszország rendelkezik a teljes nukleáris energiatechnológiai láncolatban szükséges szakértelemmel. 

Oroszország ellenzi a technológiai gyarmatosítást, és nem teszi nukleáris partnereit függővé technikai megoldásaitól

közölte. Épp ellenkezőleg: „segítünk létrehozni saját, szuverén nemzeti nukleáris ipart. Ez magában foglalja a személyzet képzését és a kiválósági központok létrehozását.”
Oroszország 2030-ra tervezi a világ első zárt ciklusú atomenergia-rendszerének elindítását a Tomszki régióban, Szeverszkben. A létesítmény 2030-ban áll üzembe. A zárt üzemanyagciklus

  • lehetővé teszi az üzemanyag 95 százalékának többszöri újrahasznosítását,
  • az pedig az uránkészletek rendelkezésre állásának sokszorosára növelését
  • és a nukleáris hulladék mennyiségének radikális csökkentését.

Putyin: a szerződés teljesítése nem függ a politikától

Hangsúlyozta továbbá, hogy Oroszország szigorúan teljesíti szerződéses kötelezettségeit az atomenergia-szektorban, függetlenül bármilyen politikai helyzettől. Abszolút prioritásnak tekinti a nukleáris létesítmények nukleáris biztonságának garantálását is. Az atomenergia-ágazat szabályozásának olyannak kell lennie szögezte le az orosz elnök , hogy egyensúlyba tartsa az atomenergia békés célú fejlesztését és a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozását célzó rendszer megerősítését.

Keresettek az orosz atomerőművek

Az orosz tervek alapján épített atomerőművek iránt a legnagyobb a kereslet a világon jelentette ki. Ugyanakkor szükségesnek nevezte, hogy modern modellek szülessenek az atomerőművek építésének finanszírozására. Az ilyen projektekbe be kell vonni a nemzetközi pénzügyi intézményeket és fejlesztési bankokat is.

Rafael Grossi: Oroszország az atomipar vezetője

„Oroszország vezető szerepet tölt be az atomiparban. Számomra ez nem politikai megfontolás kérdése, hanem tény” mondta Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója a rendezvényen. Mint felsorolta, az ország világelső az atomenergia-exportban, így kulcsfontosságú, hogy a NAÜ együttműködjön Oroszországgal.

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
sztrájk

Igazából nem is tüntettek a szemétszállítók – kiderült, mi történt valójában, reagált a Mohu

Elindult a szemétszállítás Budapesten, a tárgyalások a munkavállalókkal folytatódnak.
6 perc
vendéglátás

A Starbucks újabb leépítésekkel és kávézóbezárásokkal lépne túl válságán

Lakat kerül a legrosszabbul teljesítő egységekre.
2 perc
Globális Atomfórum

Putyin egy új világrend közeledtéről beszélt, segítenek majd átállni – 2030-ban megnyomják a gombot

Az orosz atomipar teljesíti a szerződéses kötelezettségeit.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu