Oroszország előreláthatóan 2028-ban kezdi meg a gázkitermelést az új Szahalin-3 projektben, ahonnan Kínát és a hazai igényeket elégítik majd ki – jelentette be csütörtökön Valerij Limarenko, a terület kormányzója. Azt is elárulta, hogy mivel a mezők olajat is rejtenek, a Gazprommal együtt finomító építését is tervezik a felhozott nyersanyag egy részének a feldolgozására.
Az Izvesztyija a hírrel kapcsolatban emlékeztetett, hogy Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin elnök szóvivője egy nappal korábban beszélt arról, hogy Moszkva
sikeresen más piacokra terelte az energetikai termékeket,
már Ázsia, nem pedig Európa a legfontosabb piaca.
Ez érthető is, mivel az Európai Unió megszabadult az orosz energiafüggéstől, immár a 19. szankciós csomag készült el Moszkva ellen.
Peking szerepét Putyin is kiemelte az Új-Kína hírügynökségnek adott augusztus végi interjúban. Megerősítette, hogy a kétoldalú kapcsolatok „soha nem látott szintre” emelkedtek, és 2019 óta csak földgázból több mint százmilliárd köbmétert szállítottak a déli szomszédnak.
Az orosz–kínai energetikai együttműködés új szakaszába lépett szeptember elején, amikor a Gazprom és a CNPC memorandumot írt alá a Szibéria Ereje-2 gázvezeték megépítéséről. A projekt körül ugyan még sok a kérdés, de szakértők szerint megrengetheti a cseppfolyós földgáz (LNG) piacát, amelyen az Egyesült Államok az egyik legfontosabb szereplő.
A Szibéria Ereje-2 évente 50 milliárd köbméter földgázt juttat majd Kínába, egy másik vezeték pedig már 2027-től kezdi meg a szállítást Szahalinról először évi 10, majd 12 milliárd köbméteres teljesítménnyel.
A Szahalin-3 négy olaj- és gázmezőből áll, amelyeknek a működtetésére eredetileg a Chevron, az ExxonMobil és a Rosznyefty kapott engedélyt, a Juzsno-Kirinszkojeit azonban az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta 2015-ben a Krím félsziget annektálása miatt.
A külföldi befektetőket kiszorították vagy kiszálltak,
mint az ExxonMobil, amelynek a tervei között nem is szerepel a visszatérés Oroszországba, annak ellenére, hogy kiszivárgott hírek szerint Amerikai és orosz kormánytisztviselők több energetikai megállapodásról, többek között a Szahalin-1 projektről is tárgyaltak az Ukrajnában békét célzó e havi egyeztetések margóján.
A Juzsno-Kirinszkojei mező az új üzemeltető állami vállalat fő részvényese, a Gazprom szerint 711,2 milliárd köbméter földgázt, 111,5 millió tonna földgázkondenzátumot és 4,1 millió tonna olajat tartalmaz – tudósított a Reuters.
A nyugati szankciók miatti korlátozásokra válaszul az orosz ipar „átfogó intézkedéseket hozott saját technológiáinak és berendezéseinek aktív fejlesztése érdekében a tengeri mezők kiaknázása céljából”, ami „látható eredményeket hozott” – dicsekedett még tavaly Anton Alihanov ipari és kereskedelmi miniszter, amikor arról számolt be, hogy több mint hatvan, különböző iparágat képviselő vállalat vesz részt a Szahalin-3 projekt végrehajtásában.
