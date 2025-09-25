Putyin teljes gázt adott, az oroszokat képtelenség megállítani: gigantikus projektet jelentettek be, ez a szankciókra adott válasz

Oroszország előreláthatóan 2028-ban kezdi meg a gázkitermelést az új Szahalin-3 projektben, ahonnan Kínát és a hazai igényeket elégítik majd ki – jelentette be csütörtökön Valerij Limarenko, a terület kormányzója. Azt is elárulta, hogy mivel a mezők olajat is rejtenek, a Gazprommal együtt finomító építését is tervezik a felhozott nyersanyag egy részének a feldolgozására.

Kínát és a hazai igényeket elégíti majd ki a Szahalin-3 gázprojekt / Fotó: Xinhua via AFP

Az Izvesztyija a hírrel kapcsolatban emlékeztetett, hogy Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin elnök szóvivője egy nappal korábban beszélt arról, hogy Moszkva

sikeresen más piacokra terelte az energetikai termékeket,

már Ázsia, nem pedig Európa a legfontosabb piaca.

Ez érthető is, mivel az Európai Unió megszabadult az orosz energiafüggéstől, immár a 19. szankciós csomag készült el Moszkva ellen.

Kína lett a legfontosabb piac

Peking szerepét Putyin is kiemelte az Új-Kína hírügynökségnek adott augusztus végi interjúban. Megerősítette, hogy a kétoldalú kapcsolatok „soha nem látott szintre” emelkedtek, és 2019 óta csak földgázból több mint százmilliárd köbmétert szállítottak a déli szomszédnak.

Az orosz–kínai energetikai együttműködés új szakaszába lépett szeptember elején, amikor a Gazprom és a CNPC memorandumot írt alá a Szibéria Ereje-2 gázvezeték megépítéséről. A projekt körül ugyan még sok a kérdés, de szakértők szerint megrengetheti a cseppfolyós földgáz (LNG) piacát, amelyen az Egyesült Államok az egyik legfontosabb szereplő.

A Szibéria Ereje-2 évente 50 milliárd köbméter földgázt juttat majd Kínába, egy másik vezeték pedig már 2027-től kezdi meg a szállítást Szahalinról először évi 10, majd 12 milliárd köbméteres teljesítménnyel.

Hatvan cég vesz részt a Szahalin-3 beindításában

A Szahalin-3 négy olaj- és gázmezőből áll, amelyeknek a működtetésére eredetileg a Chevron, az ExxonMobil és a Rosznyefty kapott engedélyt, a Juzsno-Kirinszkojeit azonban az Egyesült Államok szankciókkal sújtotta 2015-ben a Krím félsziget annektálása miatt.

LNG-üzem Szahalin szigetén / Fotó: AFP

A külföldi befektetőket kiszorították vagy kiszálltak,

mint az ExxonMobil, amelynek a tervei között nem is szerepel a visszatérés Oroszországba, annak ellenére, hogy kiszivárgott hírek szerint Amerikai és orosz kormánytisztviselők több energetikai megállapodásról, többek között a Szahalin-1 projektről is tárgyaltak az Ukrajnában békét célzó e havi egyeztetések margóján.