Döbbenetes módon játsszák ki az oroszellenes szankciókat – káoszt okozott, most újra előveszik a csodafegyvert

Az oroszok tudják, mi a nyugati szankciók megkerülésének módja: az 1990-es évek eleje, a Szovjetunió összeomlása óta először ismét egyre gyakrabban alkalmazzák a legősibb kereskedelmi módszert, a cserét. Pénz nem cserél gazdát, búzát adnak kínai autókért és lenmagot építési anyagokért. Ez is mutatja, hogy mennyire megváltoztak a természeti kincsekben gazdag ország kereskedelmi kapcsolatai az ukrajnai háború miatt.

Vlagyimir Putyin büszke az orosz gazdaságra, de a szankciók azért éreztetik a hatásukat / Fotó: AFP

A barter azonban annak idején elképesztő káoszt okozott a gazdaságban, mivel teljes, hosszú ellátási láncolatok alakultak ki az elektromosságtól és az olajtól kezdve a lisztig, a cukorig mindenre kiterjedő feltételes ügyletek révén, ami még nehezebbé tette az árak meghatározását – egyeseknek viszont hatalmas vagyont hozott.

Most

a fizetési problémák megoldása miatt vették elő újra a régi módszert,

az Egyesült Államok, az Európai Unió és szövetségeseik ugyanis a Krím-félsziget annektálása és az ukrajnai invázió kezdete óta több mint 25 ezer különböző szankcióval sújtották Oroszországot, többek között kitiltották a SWIFT nemzetközi rendszerből.

Vlagyimir Putyin elnök szerint ugyan az orosz GDP évente több mint négy százalékkal bővül, a növekedés üteme meghaladja a világátlagot, egyre több jel mutat azonban arra, hogy nagy a baj. A második negyedévben 1,1 százalékosra lassult a gazdaság növekedése , és változatlanul magas az infláció.

Egyre nagyobb fenyegetést jelentenek a másodlagos szankciók és az egyelőre csak Indiára kivetett pótlólagos 25 százalékos vámok az orosz olaj vásárlása miatt. Donald Trump az Európai Uniót, a G7-et és a NATO-t is arra akarja rávenni, hogy büntesse emiatt Indiát és Kínát.

A barter a szankciók kijátszásának legkönnyebb módja

A vámokat ugyan nem, de a másodlagos szankciókat könnyebb elkerülni a barterrel, mert a tranzakciókat sokkal nehezebb követni, emlékeztetett a Reuters. Az orosz gazdasági minisztérium kiadott egy 14 oldalas útmutatót is arról, hogyan használhatják a cégek a módszert a büntetőintézkedése kijátszására.

Orosz búzát adnak kínai autókért / Fotó: AFP

Az augusztusban rendezett Kazan Expo üzleti fórumon is a bartert javasolták azoknak a kínai vállalatoknak, amelyek panaszkodtak a fizetési problémákra.

Az áttáthatatlanság miatt nem lehet megmondani, mekkora a barter értéke.

A módszer terjedése azonban Makszim Szpasszkij, az orosz-ázsiai vállalkozók szövetségének főtitkára szerint a dollártól való elszakadás, a szankciós nyomás és a likviditási gondok egyértelmű jele és a szerepe várhatóan tovább emelkedik majd.