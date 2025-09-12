Trump rájött, hogyan tudná egyszerre megbüntetni Indiát és Kínát: az EU retteg Peking bosszújától

Donald Trump az Európai Unió után a legfejlettebb ipari államokat (G7) próbálja rávenni arra, hogy jelentős vámokkal büntessék Indiát és Kínát az orosz olaj vásárlása miatt. A kérdés napirendre kerül a pénzügyminiszterek pénteki videókonferenciáján, a döntés azonban dilemmát jelent a G7-ek soros elnöki tisztét betöltő Kanada számára is.

Donald Trump az orosz olaj vásárlóira kivetett vámokkal állítaná le az ukrajnai háborút / Fotó: NurPhoto via AFP

A Financial Times több forrásból megerősített információja szerint az amerikaiak által javasolt tarifa 50–100 százalék közötti. Az EU-t Trump a legmagasabb, 100 százalékos tarifa kivetésére akarja rávenni, hogy rákényszerítse Vlagyimir Putyint az ukrajnai béketárgyalásokra, Brüsszel azonban vonakodik.

„Az orosz olaj kínai és orosz vásárlásai finanszírozzák Putyin háborús gépezetét, és meghosszabbítják az ukránok értelmetlen gyilkolását” – indokolta a javaslatot az amerikai pénzügyminisztérium szóvivője. „A hét elején világossá tettük uniós szövetségeseinknek, hogy ha komoly szándékuk befejezni a hátsó udvarukban zajló háborút, akkor csatlakozniuk kell hozzánk, és jelentős vámokat kell kivetniük, amelyek a hatályukat vesztik azon a napon, amikor véget ér a háború” – tette hozzá.

Trump azt ígérte, hogy az Egyesült Államok is az unióssal azonos mértékű tarifákat vet ki.

Az EU másképp állítaná le az orosz olaj exportját

Brüsszel a Reuters tudósítása szerint azért vonakodik, mert másképpen kezeli a szankciókat, mint a vámokat, és az utóbbit kivetését általában hónapokig tartó alapos vizsgálat előzi meg, hogy jogilag igazolt és védhető legyen.

A 27-ek az ukrajnai háború miatt eddig vámokat csak az orosz és fehérorosz műtrágyára és agrártermékekre vetett ki azzal az indokkal, hogy megakadályozza az ezektől való függést, amelyet a két ország kihasználhat, illetve védje az uniós műtrágyagyártók érdekeit.

Az EU megígérné inkább, hogy előrehozza az orosz olaj és gáz kitiltását / Fotó: Anadolu via AFP

„Egyelőre nem tárgyalunk esetleges vámokról sem Indiával, sem Kínával kapcsolatban” – nyilatkozta a héten a hírügynökségnek egy neve elhallgatását kérő uniós diplomata.

Az EU ráadásul az amerikai vámháború miatt keresi az új partnereket,

felgyorsította a tárgyalásokat Indiával is, hogy még az idén megkössék a szabadkereskedelmi megállapodást. Brüsszel ezt nem akarja kockáztatni.