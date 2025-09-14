Drónok robbannak a határvidéken? Akkor is venni fogják a lengyel részvényt, mondják a szakértők

Rossz hírek érkeztek mostanában a lengyel részvények számára. 1. Félelmeket keltett, hogy a múlt héten orosz drónok hatoltak a lengyel légtérbe, amelyeket részben le is lőttek, miközben nem halad az orosz–ukrán békekötés ügye, 2. a kormány megemelné a bankok adóját, 3. óvott a Fitch, hogy baj lehet a hitelminősítéssel a felduzzasztott katonai büdzsé miatt. Mit jósolnak mégis a szakértők? A Bloomberg jelentése szerint a lengyel tőzsde WIG 20 indexének emelkedését.
A lengyel gazdaság azonban dübörög, és a papírok még mindig olcsók, holott a WIG 20 indexe az év első nyolc hónapjában 38 százalékot emelkedett – írja a Bloomberg –, az év során többnyire felülmúlva még a szintén szépen emelkedő magyar BUX-ot is. Ha a rali a rossz hírek hatására megtorpant is, a megszólaltatott szakértők szerint messze nincs vége.
A bankadó megemelésének tervét augusztus közepén jelentették be, a piac meg is torpant, és több mint 5 százalékot esett a hó eleji csúcsról. Erre a negatív híre jött még a szerdai drónincidens – amely háborús félelmeket keltett – és a Fitch hitelminősítő figyelmeztetése.
Lengyelország légvédelmi rendszerei a legmagasabb készültségben állnak, miközben Vlagyimir Putyin orosz elnök folytatja az ukrajnai támadásokat, és az Egyesült Államok új szankciókat fontolgat, hogy Moszkvát tárgyalóasztalhoz kényszerítse. A budapesti BUX index is 5 százalékot esett az augusztusban elért rekordról – emeli ki a jelentés. (De a napokban átmenetileg előzte a WIG 20-at.)
A befektetők szerint azonban a rali, amely 2022 óta megduplázta a WIG 20-at, nem ért véget. Az index már ebben a hónapban is túlteljesítette a páneurópai Stoxx 600 indexet. A drónbetörés után az árfolyamok gyorsan visszapattantak, és a zloty is viszonylag stabil maradt 4,25 körül az euró ellenében.
A kormány döntései nem segítenek, de a teljes kép nem változott drámaian, Lengyelország továbbra is Európa egyik leggyorsabban növekvő gazdasága
– idézte a hírügynökség Szalkai Andrást, a bécsi Raiffeisen Kapitalanlage GmbH portfóliókezelőjét, aki szerint „sok befektető lemaradt a korábbi raliról, és a mostani visszaesést jó alkalomnak láthatják a belépésre”.
A kormány jövőre a bankok társasági adókulcsát 19-ről 30 százalékra emelné, ez pedig megkérdőjelezte azt, hogy Donald Tusk miniszterelnök kabinetje piacbarát volna. A WIG 20-ban túlsúlyban vannak az állami vállalatok és a pénzügyi cégek, ezért különösen érzékeny a politikai fejleményekre.
A bankadó optikája nagyon rossz, mert ezt a kormányt a piacbarát politikák bajnokaként hirdették
– mondta Péntek Gábor, az Accorde Fund Management munkatársa.
Tomasz Matras, a legnagyobb lengyel biztosító, a TFI PZU SA részvényekért felelős vezetője szerint a részvénypiacon tartósabb visszaesés is lehetséges a hatalmas rali után, de Lengyelország vonzó értékeltségekkel, erős belföldi kereslettel rendelkezik. és a beruházások kilátásai is jók.
A lengyel részvények még nincsenek túlértékelve, és a »frontország« címke nem indokol jelentős diszkontot a globális piacokhoz képest
– mondta.
A WIG 20 jelenleg az előre jelzett eredmények körülbelül tízszeresén forog, ami 28 százalékos diszkont az MSCI feltörekvő piaci indexéhez képest. A megingása „csak egy szünet a hosszú távú, egészséges emelkedő trendben” – mondta Maciej Kik, a Generali Investments TFI SA részvényrészlegének vezetője.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.