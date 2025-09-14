Drónok robbannak a határvidéken? Akkor is venni fogják a lengyel részvényt, mondják a szakértők

Rossz hírek érkeztek mostanában a lengyel részvények számára. 1. Félelmeket keltett, hogy a múlt héten orosz drónok hatoltak a lengyel légtérbe, amelyeket részben le is lőttek, miközben nem halad az orosz–ukrán békekötés ügye, 2. a kormány megemelné a bankok adóját, 3. óvott a Fitch, hogy baj lehet a hitelminősítéssel a felduzzasztott katonai büdzsé miatt. Mit jósolnak mégis a szakértők? A Bloomberg jelentése szerint a lengyel tőzsde WIG 20 indexének emelkedését.

Lengyel részvények: hatalmas iramú növekedés után megingás, ezen azonban átlendíthet az erős gazdaság / Fotó: Damian Lemanski

A lengyel gazdaság azonban dübörög, és a papírok még mindig olcsók, holott a WIG 20 indexe az év első nyolc hónapjában 38 százalékot emelkedett – írja a Bloomberg –, az év során többnyire felülmúlva még a szintén szépen emelkedő magyar BUX-ot is. Ha a rali a rossz hírek hatására megtorpant is, a megszólaltatott szakértők szerint messze nincs vége.

A bankadó megemelésének tervét augusztus közepén jelentették be, a piac meg is torpant, és több mint 5 százalékot esett a hó eleji csúcsról. Erre a negatív híre jött még a szerdai drónincidens – amely háborús félelmeket keltett – és a Fitch hitelminősítő figyelmeztetése.

Lengyelország légvédelmi rendszerei a legmagasabb készültségben állnak, miközben Vlagyimir Putyin orosz elnök folytatja az ukrajnai támadásokat, és az Egyesült Államok új szankciókat fontolgat, hogy Moszkvát tárgyalóasztalhoz kényszerítse. A budapesti BUX index is 5 százalékot esett az augusztusban elért rekordról – emeli ki a jelentés. (De a napokban átmenetileg előzte a WIG 20-at.)

Forrás: Bloomberg

A lengyel gazdaság és a WIG 20 index minden bajt kinő

A befektetők szerint azonban a rali, amely 2022 óta megduplázta a WIG 20-at, nem ért véget. Az index már ebben a hónapban is túlteljesítette a páneurópai Stoxx 600 indexet. A drónbetörés után az árfolyamok gyorsan visszapattantak, és a zloty is viszonylag stabil maradt 4,25 körül az euró ellenében.

A kormány döntései nem segítenek, de a teljes kép nem változott drámaian, Lengyelország továbbra is Európa egyik leggyorsabban növekvő gazdasága

– idézte a hírügynökség Szalkai Andrást, a bécsi Raiffeisen Kapitalanlage GmbH portfóliókezelőjét, aki szerint „sok befektető lemaradt a korábbi raliról, és a mostani visszaesést jó alkalomnak láthatják a belépésre”.