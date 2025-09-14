Deviza
részvénypiac
Lengyelország
WIG

Drónok robbannak a határvidéken? Akkor is venni fogják a lengyel részvényt, mondják a szakértők

Ez nem befektetési javaslat: a Bloomberg idézte szakértők jósolnak áremelkedést. A lengyel részvények árfolyama tovább roboghat, ezen nem változtatnak a tucatjával behatoló orosz drónok. A lengyel gazdaság erős. A magyar részvényindex nagyon hasonlóan mozog a lengyelhez.
Pető Sándor
2025.09.14., 10:03

Rossz hírek érkeztek mostanában a lengyel részvények számára. 1. Félelmeket keltett, hogy a múlt héten orosz drónok hatoltak a lengyel légtérbe, amelyeket részben le is lőttek, miközben nem halad az orosz–ukrán békekötés ügye, 2. a kormány megemelné a bankok adóját, 3. óvott a Fitch, hogy baj lehet a hitelminősítéssel a felduzzasztott katonai büdzsé miatt. Mit jósolnak mégis a szakértők? A Bloomberg jelentése szerint a lengyel tőzsde WIG 20 indexének emelkedését.

Lengyel részvények: hatalmas iramú növekedés után megingás – amin azonban átlendíthet az erős gazdaság
Lengyel részvények: hatalmas iramú növekedés után megingás, ezen azonban átlendíthet az erős gazdaság / Fotó: Damian Lemanski

A lengyel gazdaság azonban dübörög, és a papírok még mindig olcsók, holott a WIG 20 indexe az év első nyolc hónapjában 38 százalékot emelkedett – írja a Bloomberg –, az év során többnyire felülmúlva még a szintén szépen emelkedő magyar BUX-ot is. Ha a rali a rossz hírek hatására megtorpant is, a megszólaltatott szakértők szerint messze nincs vége.

A bankadó megemelésének tervét augusztus közepén jelentették be, a piac meg is torpant, és több mint 5 százalékot esett a hó eleji csúcsról. Erre a negatív híre jött még a szerdai drónincidens – amely háborús félelmeket keltett – és a Fitch hitelminősítő figyelmeztetése

Lengyelország légvédelmi rendszerei a legmagasabb készültségben állnak, miközben Vlagyimir Putyin orosz elnök folytatja az ukrajnai támadásokat, és az Egyesült Államok új szankciókat fontolgat, hogy Moszkvát tárgyalóasztalhoz kényszerítse. A budapesti BUX index is 5 százalékot esett az augusztusban elért rekordról – emeli ki a jelentés. (De a napokban átmenetileg előzte a WIG 20-at.)

Rally in Warsaw Paused | Plan for higher bank taxes eroded sentiment
Forrás: Bloomberg

A lengyel gazdaság és a WIG 20 index minden bajt kinő

A befektetők szerint azonban a rali, amely 2022 óta megduplázta a WIG 20-at, nem ért véget. Az index már ebben a hónapban is túlteljesítette a páneurópai Stoxx 600 indexet. A drónbetörés után az árfolyamok gyorsan visszapattantak, és a zloty is viszonylag stabil maradt 4,25 körül az euró ellenében. 

A kormány döntései nem segítenek, de a teljes kép nem változott drámaian, Lengyelország továbbra is Európa egyik leggyorsabban növekvő gazdasága

– idézte a hírügynökség Szalkai Andrást, a bécsi Raiffeisen Kapitalanlage GmbH portfóliókezelőjét, aki szerint „sok befektető lemaradt a korábbi raliról, és a mostani visszaesést jó alkalomnak láthatják a belépésre”.

A lengyel részvények és a bankadó megkérdőjelezi a Tusk-kormány piacbarát imázsát

A kormány jövőre a bankok társasági adókulcsát 19-ről 30 százalékra emelné, ez pedig megkérdőjelezte azt, hogy Donald Tusk miniszterelnök kabinetje piacbarát volna. A WIG 20-ban túlsúlyban vannak az állami vállalatok és a pénzügyi cégek, ezért különösen érzékeny a politikai fejleményekre.

A bankadó optikája nagyon rossz, mert ezt a kormányt a piacbarát politikák bajnokaként hirdették

– mondta Péntek Gábor, az Accorde Fund Management munkatársa.

Tomasz Matras, a legnagyobb lengyel biztosító, a TFI PZU SA részvényekért felelős vezetője szerint a részvénypiacon tartósabb visszaesés is lehetséges a hatalmas rali után, de Lengyelország vonzó értékeltségekkel, erős belföldi kereslettel rendelkezik. és a beruházások kilátásai is jók.

A lengyel részvények még nincsenek túlértékelve, és a »frontország« címke nem indokol jelentős diszkontot a globális piacokhoz képest

– mondta.

A WIG 20 jelenleg az előre jelzett eredmények körülbelül tízszeresén forog, ami 28 százalékos diszkont az MSCI feltörekvő piaci indexéhez képest. A megingása „csak egy szünet a hosszú távú, egészséges emelkedő trendben” – mondta Maciej Kik, a Generali Investments TFI SA részvényrészlegének vezetője. 

 

 

