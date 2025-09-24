Ursula von der Leyen döbbenetes ígéretet tett Trumpnak: totális támadás készül Magyarország ellen, ilyen még nem volt

Donald Trump elnök kétoldalú megbeszélést folytatott Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, aki egyetértését hangoztatta az amerikai elnökkel abban, hogy Európa teljes mértékben megszüntesse az orosz energiahordozók vásárlását.

Ursula von der Leyen döbbenetes ígéretet tett Trumpnak / Fotó: AFP

A brüsszeli politikus szerint Európa már jelentősen csökkentette gázellátását Oroszország felől, teljes mértékben megszüntette az orosz szén vásárlását, és a kőolaj-beszerzés is jelentősen visszaesett orosz forrásokból. Ursula von der Leyen hozzátette, hogy

az Európai Unió szankciókat tervez azokra a kikötőkre, ahol az orosz cseppfolyósított földgáz Európába érkezik, valamint vámot szándékozik kivetni az Európába érkező orosz kőolajra is.

Mint a Világgazdaság korábban megírta, az EU döntéshelyzetbe kényszerítené Magyarországot és Szlovákiát. Ha nem vállnak le az orosz olajról, akkor olyan kereskedelmi intézkedéseket vezetne be, amelyek ellehetetlenítenék, hogy a két tagállam orosz olajat importáljon a Barátság kőolajvezetéken keresztül. Ez hatalmas csapás lenne a magyar gazdaságra, amely jelentősen függ az ezen a vezetéken keresztül érkező olajtól.

Ursula von der Leyen ígéretével reagált Donald Trump kérésére

Donald Trump az ENSZ Közgyűlésének általános vitáján tartott, keddi felszólalásából kiderült, hogy a vámok "nagyon erős" körét helyezte kilátásba Oroszországgal szemben, de ehhez Európától is hasonlóan hatásos lépéseket vár.

"Arra az esetre, ha Oroszország nem áll készen, hogy megállapodjon a háború befejezéséről, az Egyesült Államok teljes mértékben felkészült vámok nagyon erős körének bevezetésére, amelyek megállítanák a vérontást, és azt gondolom, hogy nagyon gyorsan" - fogalmazott Donald Trump.

Az elnök kifejtette:

ahhoz, hogy az általa kilátásba helyezett vámok hatásosak legyenek, az európai országoknak ugyanolyan intézkedéseket kellene megtenniük, mint, amelyeket az Egyesült Államok tervez.

Donald Trump felszólalásában ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy India és Kína, mint az orosz energiahordozók elsőszámú vásárlói, az elsődleges finanszírozói az Oroszország által viselt háborúnak.