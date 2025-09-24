Ursula von der Leyen döbbenetes ígéretet tett Trumpnak: totális támadás készül Magyarország ellen, ilyen még nem volt

Donald Trump elnök kétoldalú megbeszélést folytatott Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, aki egyetértését hangoztatta az amerikai elnökkel abban, hogy Európa teljes mértékben megszüntesse az orosz energiahordozók vásárlását.
A brüsszeli politikus szerint Európa már jelentősen csökkentette gázellátását Oroszország felől, teljes mértékben megszüntette az orosz szén vásárlását, és a kőolaj-beszerzés is jelentősen visszaesett orosz forrásokból. Ursula von der Leyen hozzátette, hogy
az Európai Unió szankciókat tervez azokra a kikötőkre, ahol az orosz cseppfolyósított földgáz Európába érkezik, valamint vámot szándékozik kivetni az Európába érkező orosz kőolajra is.
Mint a Világgazdaság korábban megírta, az EU döntéshelyzetbe kényszerítené Magyarországot és Szlovákiát. Ha nem vállnak le az orosz olajról, akkor olyan kereskedelmi intézkedéseket vezetne be, amelyek ellehetetlenítenék, hogy a két tagállam orosz olajat importáljon a Barátság kőolajvezetéken keresztül. Ez hatalmas csapás lenne a magyar gazdaságra, amely jelentősen függ az ezen a vezetéken keresztül érkező olajtól.
Donald Trump az ENSZ Közgyűlésének általános vitáján tartott, keddi felszólalásából kiderült, hogy a vámok "nagyon erős" körét helyezte kilátásba Oroszországgal szemben, de ehhez Európától is hasonlóan hatásos lépéseket vár.
"Arra az esetre, ha Oroszország nem áll készen, hogy megállapodjon a háború befejezéséről, az Egyesült Államok teljes mértékben felkészült vámok nagyon erős körének bevezetésére, amelyek megállítanák a vérontást, és azt gondolom, hogy nagyon gyorsan" - fogalmazott Donald Trump.
Az elnök kifejtette:
ahhoz, hogy az általa kilátásba helyezett vámok hatásosak legyenek, az európai országoknak ugyanolyan intézkedéseket kellene megtenniük, mint, amelyeket az Egyesült Államok tervez.
Donald Trump felszólalásában ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy India és Kína, mint az orosz energiahordozók elsőszámú vásárlói, az elsődleges finanszírozói az Oroszország által viselt háborúnak.
Az amerikai elnök megismételte, hogy az ukrajnai háború lezárásának elérését sokkal könnyebbnek gondolta, amit arra alapozott, hogy mindig jó kapcsolatokat ápolt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
Egyben megismételte azt a véleményét, hogy az orosz-ukrán háború soha nem tört volna ki, amennyiben 2022-ben ő az Egyesült Államok elnöke.
Donald Trump az ENSZ-közgyűlés keretében rövid megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A tárgyalás előtt arra az újságírói kérdésre, hogy mi lenne az üzenete Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek, aki elutasítja az orosz olajvásárlás leállítását, Donald Trump azt mondta, hogy a magyar miniszterelnök a barátja, akivel nem beszélt erről, majd kilátásba helyezte, hogy beszél Orbán Viktorral az energiavásárlásról. Az amerikai elnök kifejtette, hogy
úgy látja, amennyiben beszélnének, Magyarország léphet az orosz energiavásárlás leállításának irányában.
Az amerikai elnök ezt követően hozzátette, "azt hiszem ezt fogom tenni", utalva egy lehetséges egyeztetésre közte és Orbán Viktor között.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a megbeszélés előtt közölte, arról szeretne beszélni az amerikai elnökkel, miként lehet elérni, hogy bizonyos európai országok leállítsák az orosz kőolaj- és földgáz-vásárlást. Megemlítette, hogy erről a kérdésről is tárgyalt a közelmúltban Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, és kifejtette, hogy értelmezése szerint Szlovákiának alternatív energiabeszerzési forrásokra lenne szüksége, amivel kiválthatja az orosz energiahordozókat. Az ukrán elnök hozzátette, azt nem tudja, hogy Magyarország egy ilyen lehetőségre készen áll-e.
Trumpot megkérdezték, mit gondol róla, hogy Magyarország orosz olajat vásárol: meglepő választ adott – Szijjártó Péter azonnal reagált
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter már az éjjel reagált Donald Trump amerikai elnök kijelentésére, miszerint akár személyesen is közbenjárhat Orbán Viktornál, hogy Magyarország hagyjon fel az orosz olaj vásárlásával. A miniszter hangsúlyozta, hogy Magyarország mindenben támogatja Trump béketeremtő erőfeszítéseit, ugyanakkor a földrajzi adottságokat nem lehet figyelmen kívül hagyni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.