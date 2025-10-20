Deviza
EUR/HUF388.5 -0.23% USD/HUF333.22 -0.23% GBP/HUF447.23 -0.27% CHF/HUF420.88 0% PLN/HUF91.73 +0.05% RON/HUF76.42 -0.16% CZK/HUF16 -0.17% EUR/HUF388.5 -0.23% USD/HUF333.22 -0.23% GBP/HUF447.23 -0.27% CHF/HUF420.88 0% PLN/HUF91.73 +0.05% RON/HUF76.42 -0.16% CZK/HUF16 -0.17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,789.82 +0.8% MTELEKOM1,772 -0.78% MOL2,770 +0.95% OTP30,650 +1.06% RICHTER10,350 -0.1% OPUS545 -2.5% ANY7,160 0% AUTOWALLIS160 +1.27% WABERERS5,000 -1.57% BUMIX10,014.22 +1.62% CETOP3,564.74 +1.1% CETOP NTR2,228.55 +1.1% BUX103,789.82 +0.8% MTELEKOM1,772 -0.78% MOL2,770 +0.95% OTP30,650 +1.06% RICHTER10,350 -0.1% OPUS545 -2.5% ANY7,160 0% AUTOWALLIS160 +1.27% WABERERS5,000 -1.57% BUMIX10,014.22 +1.62% CETOP3,564.74 +1.1% CETOP NTR2,228.55 +1.1%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
ingatlanközvetítő
átnevezés
márkanév
megújulás
Duna House Group
brand
névváltoztatás

Új névvel megy tovább a Duna House Group – így vennék be a nemzetközi piacot

Megújult arculattal és új márkanévvel, DH Groupként folytatja működését a Duna House Holding Nyrt. A névváltoztatás a vállalat nemzetközi terjeszkedésének következő mérföldköve, amellyel a cégcsoport célja, hogy Európa vezető pénzügyi és ingatlanközvetítő hálózatává váljon.
VG
2025.10.20., 10:47

A Duna House Group azaz a Duna House Holding Nyrt. megújult arculattal és új honlappal folytatja tevékenységét DH Group néven. A változás egy újabb fontos mérföldkő a vállalat számára, hogy Európa vezető pénzügyi és ingatlanközvetítő cégcsoportjává váljon – írja a vállalatcsoport a Budapesti Értéktőzsde honlapjára feltöltött rendkívüli tájékoztatásában. 

20171005_0010_MOR duna house
Megújult arculattal és új márkanévvel folytatja működését a Duna House / Fotó: Móricz-Sabján Simon

A Duna House-t 1998-ban alapították családi vállalkozásként, és az évek során, 2003-tól kezdve Magyarország legismertebb ingatlanközvetítő franchise-hálózatává fejlődött.

A portfólióbővítési ambíciók érdekében az egyre inkább cégcsoporttá formálódó vállalatnál 2010-ben alkották meg a nemzetközi terjeszkedést célzó stratégiát, amelyben a Metrohouse lengyel ingatlanközvetítő hálózat 2016-os, majd az olaszországi HGroup (és a Credipass pénzügyi közvetítő brand) 2022-es felvásárlása jelentette a legfontosabb lépéseket.  

2025-re a DH Group már négy európai országban, összesen több mint 5 ezer fős hálózatokkal van jelen, és így nemzetközi szinten is komoly piaci szereplővé vált. Ez idő alatt a tevékenységi körében és a portfóliómixben is hangsúlyos változás történt: ma a DH Group konszolidált árbevételének több mint 70 százaléka külföldi piacokról származik, és a tisztított EBITDA több mint 80 százalékát a pénzügyi közvetítési szegmensben realizálja.

A névváltoztatás és a megújulás nem csupán vizuális frissítés, hanem stratégiai állásfoglalás. Cégcsoportként rég túlnőttünk a magyar Duna House branden, emellett pedig jelenleg is több almárkát üzemeltetünk, mint például a Credipass, a Metrohouse vagy a Primse.com. Mára már elsősorban nemzetközi pénzügyi csoport vagyunk, természetesen szem előtt tartva a potenciális szinergiákat. 

„A DH Group márkanév a Duna House-ra való tekintettel megtartja a DH betűket, hiszen abból nőhetett ki a teljes cégcsoportunk, azonban a változás azt is jelzi, hogy a nemzetközi nagykép már jóval túlmutat azon. Az elmúlt évek üzleti sikerei, a gondosan megtervezett akvizíciók és a pénzügyi közvetítői szegmensben elért látványos eredményeink megerősítenek abban, hogy jó úton haladunk” – mondta Guy Dymschiz, a DH Group társalapítója és vezérigazgatója.

A cégcsoport üzleti és piaci kilátásai továbbra is a terveknek megfelelően alakulnak: az olasz és lengyel lakás- és hitelpiacok egyértelműen felívelő szakaszban vannak, Magyarországon pedig az Otthon Start program katapultálta rekordszintre az ingatlan- és hitelpiaci keresletet – és hamarosan majd a tranzakció- és szerződésszámokat is. Ennek is köszönhetően a 2016 óta a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett cégcsoport részvényárfolyama az utóbbi hónapokban stabilan emelkedik.

A DH Group 2024-ben csúcsévet zárt, és 2025 első két negyedévében is rekordot rekordra halmozott. 

A 2029-ig felvázolt növekedési stratégiájában foglaltak szerint pedig az alábbi fő irányokat tartja, hogy új növekedési horizontok mentén biztosíthassa a fenntartható értékteremtést a befektetők és partnerek számára.

  • Megháromszorozza a core EBITDA-t (a 2024 éves 11 millió euróról 2029-re várhatóan 32,9 millió euróra),
  • Valamint 2-4 új európai piacra lép be, és 3-5 stratégiai akvizíciót hajt végre. A vezetőség jelenleg is több befektetési lehetőségről folytat aktív tárgyalásokat Európa szerte.

A DH Group mint brandnév megújítását követően a Duna House Holding Nyrt. hivatalos cégnévváltozására a november végi közgyűlésen, határozat formájában kerülhet majd sor – zárta közleményét a vállalatcsoport.

Ennyi elsőlakás-vásárlót Magyarországon még nem láttak, az Otthon Start repülőrajtot vett

Szeptemberben rekordmagas szintre emelkedett az elsőlakás-vásárlók aránya Magyarországon. Az Otthon Start program bevezetése látványosan élénkítette a keresletet, ami a piaci bizalom erősödését is jelzi. A mérföldkő annak köszönhető, hogy a fiatalabb korosztály egyre nagyobb számban lép be a lakáspiacra a támogatási programok és a kedvező hitelfeltételek miatt.

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
energiainfrastruktúra

Teljes őrület: az oroszokra céloztak, de egy másik országot bénítottak meg teljesen az ukránok – azonnal padlót fogott a termelés

Az orenburgi gázüzem elleni dróntámadás hatására a Karachaganak mező termelése is visszaesett.
5 perc
rheinmetall

Gigantikus megrendelést kapott a Rheinmetall, kilőtt az árfolyam

Felpattantak a német védelmi ipari részvények.
8 perc
PlayStation

Teljes fordulat az Xboxnál: még sincs vége a konzolversenynek – a következő generáció hatalmas technológiai robbanás lehet

A bejelentés a teljes konzolipart megmozgathatja.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu