Kiszámolták, mennyit bukott a Tesla Elon Musk miatt
Elon Musk polarizáló politikai akciói a Twitter 2022-es megszerzése óta és a Donald Trump adminisztrációjában vállalt fontos, ám rövid életű szerepe számokban is mérhető károkat okoztak a Teslának – ezt eddig is lehetett tudni, a Yale Egyetem közgazdászai azonban megpróbálták pontosan kiszámítani, milyen veszteséget okozott ezzel az autógyártónak.
A National Bureau of Economic Research független nonprofit kutatóintézet számára készített munkadokumentumuk szerint
a Tesla amerikai eladásai 2022 októberétől 2025 áprilisáig 67–83 százalékkal, vagyis 1-1,26 millió járművel növekedtek „Musk polarizáló hatása” nélkül.
A kormány megszorításaiban, a közalkalmazottak tömeges kirúgásában játszott kétséges költségvetési eredménnyel járó szerepe, valamint a Donald Trump elnökválasztási kampányához való mintegy 300 millió dolláros hozzájárulása miatt a demokrata érzelmű amerikai vásárlók elfordultak a Musk nevével összeforrt Teslától, és ez a Reuters által ismertetett tanulmány szerint ahhoz is hozzájárult, hogy a versenytársak elektromos és hibrid autóinak eladásai 17–22 százalékkal növekedtek.
Musk pontosan azokat idegenítette el, akik egyébként környezettudatosabbak a republikánusoknál, vagyis a Tesla legmegbízhatóbb vásárlói bázisát jelentették az Egyesült Államokban. Nem véletlen, hogy pár hónap múltán sürgősen visszarendelték a cég élére Washingtonból.
Jó volt a Tesla negyedéve, de jön a lejtmenet
A Tesla nagyon meghajtotta a szeptemberrel zárult harmadik negyedévet, amely 281,1 milliárd dolláros rekordbevételt hozott számára, igaz, ez egy egyszeri eseménynek volt köszönhető: a klímaszkeptikus kormányzat szeptember 30-i hatállyal megvonta az elektromos autók vásárlásához addig nyújtott 7500 dolláros adókedvezményt.
Ennek eredménye, hogy a múlt hónapban rekordot jelentő 147,716 új elektromos autót adtak el az Egyesült Államokban, ami 44,4 százalékos növekedést jelent az előző évihez képest. Szakértők szerint a Tesla számára azonban innentől lejtmenet következik.
A cég ráadásul el is veszítheti Muskot, ha a részvényesek a november 5-i online szavazáson nem hagyják jóvá az általa kért ezermilliárd dolláros fizetési csomagot. Ez olyan pillanatban történne meg, amikor a vállalat Robyn Denholm, a Tesla igazgatótanácsának elnöke szerint „fontos fordulópontnál” áll, amelynek középpontjában a mesterséges intelligencia áll.
A Tesla jövőbeli lehetőségei jelentősek, tekintettel a mesterséges intelligenciára irányuló figyelemre, a cég egyedülálló képességeire és arra, amit Elon személye jelent
– nyilatkozta a héten a CNBC-nek. Meggyőződése, hogy a vásárlókat többé nem befolyásolja Musknak a kormányzatban játszott szerepe.
Elon Musk az európai vásárlókat is elidegenítette
Az még kérdés, hogy ebben igaza lesz-e, az viszont nem, hogy a Musk személyével kapcsolatos ellenérzések nem csupán az amerikai, hanem az európai eladásokban is egyértelműen megmutatkoztak a radikális jobboldali pártok melletti kiállása miatt.
Az év első nyolc hónapjában az eladások
- az Európai Unióban 42,9 százalékkal,
- a kontinensen 32,6 százalékkal
estek vissza. A Tesla legrosszabbul teljesítő európai piaca Svédország, ahol szeptemberben már egymást követő kilencedik hónapja estek az eladások, ezúttal éves bázison 64 százalékkal. A márka iránti ellenszenvet ott az ország történetének leghosszabb sztrájkja táplálja, amelyet az autószerelők vívnak a Tesla ellen a kollektív szerződésért.
Szeptemberben a Tesla a tavalyihoz képest Európa egészében tíz, az EU-ban 18,6 százalékkal kevesebb autót adott el, így a Bloomberg tudósítása szerint a piaci részesedése 3,2 százalékra esett, miközben a kínai BYD-é elérte a 2 százalékot, az eladásai 272,1 százalékkal megugrottak.