Váratlan szövetségest talált Kína – Trump már kiszemelte, most a keleti nagyhatalommal ölelkeznek

Kína és Izland a jövőben erősíteni fogja a kormányközi és ipari szintű együttműködést, főként a geotermikus energia és zöldenergia területén – írta a kínai állami média kedd reggeli tudósítása alapján a Reuters.
A kínai állami televízió, a CCTV által kiadott nyilatkozat alapján a két ország megállapodott abban, hogy törekedni fognak az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére, az energetikai átállás előmozdítására, valamint zöldmunkahelyek és üzleti lehetőségek teremtésére.
Az erről szóló dokumentumot Hszi Csin-ping kínai elnök és Halla Tomasdottir izlandi elnök pekingi találkozója után tették közzé.
Reykjavík és Peking barátságának egy valaki biztosan nem örül: Washington. Az Amerikai Egyesült Államok is próbálta szorosabbra fűzni a kapcsolatát a szigetországgal, így Donald Trump bizonyára nem boldog attól, hogy Izland a legnagyobb riválisával is együttműködik.
Peking és Washington konfliktusa ugyanis nem enyhülni, sokkal inkább mélyülni látszik. Kína képmutatásnak nevezte Donald Trump amerikai elnök legújabb kínai árukra kivetett vámjait és megvédte a ritkaföldfémek kitermeléséhez szükséges berendezések exportjára vonatkozó korlátozásait, de nem vezetett be új vámokat az amerikai termékekre.
Trump Peking legújabb exportkorlátozásaira reagált 100 százalékos kiegészítő vámokkal Kína amerikai exportjára. November 1-jéig új exportkorlátozásokat vezetett be az USA a kritikus szoftverekre is.
