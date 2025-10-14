Deviza
Hszi Csin-ping
Izland
Kína

Váratlan szövetségest talált Kína – Trump már kiszemelte, most a keleti nagyhatalommal ölelkeznek

Kulcsfontosságú európai sziget működik együtt Pekinggel. Izland és Kína barátkozása nem épp a legjobb hír Donald Trump számára.
VG
2025.10.14., 09:30

Kína és Izland a jövőben erősíteni fogja a kormányközi és ipari szintű együttműködést, főként a geotermikus energia és zöldenergia területén – írta a kínai állami média kedd reggeli tudósítása alapján a Reuters.

Halla Tomasdottir izlandi elnök Kína, Izland
Halla Tomasdottir izlandi elnök fontos dokumentumot írt alá Hszi Csin-ping kínai elnökkel / Fotó: Ken Ishii / AFP

A kínai állami televízió, a CCTV által kiadott nyilatkozat alapján a két ország megállapodott abban, hogy törekedni fognak az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére, az energetikai átállás előmozdítására, valamint zöldmunkahelyek és üzleti lehetőségek teremtésére.

Az erről szóló dokumentumot Hszi Csin-ping kínai elnök és Halla Tomasdottir izlandi elnök pekingi találkozója után tették közzé.

Reykjavík és Peking barátságának egy valaki biztosan nem örül: Washington. Az Amerikai Egyesült Államok is próbálta szorosabbra fűzni a kapcsolatát a szigetországgal, így Donald Trump bizonyára nem boldog attól, hogy Izland a legnagyobb riválisával is együttműködik.

Kína kettős mércével vádolja az Egyesült Államokat Trump vámfenyegetései miatt – kész válaszolni a kihívásra

Peking és Washington konfliktusa ugyanis nem enyhülni, sokkal inkább mélyülni látszik. Kína képmutatásnak nevezte Donald Trump amerikai elnök legújabb kínai árukra kivetett vámjait és megvédte a ritkaföldfémek kitermeléséhez szükséges berendezések exportjára vonatkozó korlátozásait, de nem vezetett be új vámokat az amerikai termékekre.

Trump Peking legújabb exportkorlátozásaira reagált 100 százalékos kiegészítő vámokkal Kína amerikai exportjára. November 1-jéig új exportkorlátozásokat vezetett be az USA a kritikus szoftverekre is.

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
765 cikk

Hszi Csin-ping

közel-kelet

Orbán Viktor olyat posztolt a béketárgyalások után, amit kevesen vártak – megnevezte Európa gyenge pontját, óriási sértettségről beszél a miniszterelnök

Egyiptomban, Sarm es-Sejkben tartott közel-keleti békecsúcson több mint 20 ország vezetői vettek részt, köztük Orbán Viktor. A magyar kormányfő szerint a közel-keleti béketárgyalásokon az állhatatosság alapvető fontosságú, ezért lehet sikeres a kitartó Donald Trump az európai vezetőkkel szemben.
arany

Történelmi csúcson az ezüst ára, tovább drágulás várható

A kínai-amerikai kereskedelmi feszültségek ismét lendületet adtak: az ezüst történelmi csúcsra drágult.

