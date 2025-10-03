Előre szólt a rendőrség: országos razziát tart egy teljes héten át – megelégelte, amit a magyar sofőrök művelnek

Jövő héten országos közlekedésbiztonsági akció indul, a rendőrség a vezetés közbeni telefonhasználatot és a biztonsági öv használatát ellenőrzi. A cél, hogy csökkenjen a figyelmetlen sofőrök okozta balesetek száma, miután a szeptemberi akció eredményei riasztóak voltak.

A „Figyelj az útra!” névre keresztelt országos közlekedésbiztonsági kampány keretében Magyarország teljes területén ellenőrzik a sofőröket / Fotó: Balogh Zoltán

Közlekedésbiztonsági razzia az egész országban

A rendőrség október 6. és 12. között ismét országos ellenőrzést tart, amelynek fókuszában a mobiltelefonozó sofőrök és a biztonsági övet nem használók állnak. Az Országos Rendőr-főkapitányság közleménye szerint az idei szeptemberi akció során tapasztalták, hogy a vezetők továbbra is jelentős arányban használják a telefonjukat menet közben, és sokan elmulasztják a biztonsági öv becsatolását.

A közelmúltban változások történtek a biztonsági öv használatának ellenőrzésében. Az új szabályozás értelmében nemcsak az utas, hanem az üzembentartó is felelősséggel tartozik a jármű utasainak biztonságiöv-használatáért.

Ez azt jelenti, hogy ha a járművezető vagy az utas nem használja a biztonsági övet, és a szabálytalanságot helyszíni ellenőrzés során észlelik, akkor a szabályszegő személy kapja a bírságot. Azonban, ha a szabálytalanságot kamerás rendszer rögzíti, akkor az üzembentartó is felelősségre vonható. Ez a változás hangsúlyozza a közlekedésbiztonság fontosságát és a felelős járműhasználat szükségességét.

Az akció a „Figyelj az útra!” elnevezést viseli, és a Roadpol, az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata által szervezett ellenőrzés része.

A rendőrök minden olyan magatartást figyelni fognak, amely elvonja a figyelmet a vezetésről, ezzel növelve a balesetveszélyt. A korábbi évek tapasztalatai szerint az efféle ellenőrzések visszatartó erővel bírnak, de a figyelmetlenség továbbra is komoly probléma Magyarországon.

A közlekedésbiztonsági akcióval a hatóságok célja, hogy felhívják a sofőrök figyelmét a felelős vezetés fontosságára, és csökkentsék az úton előforduló, figyelmetlenségből eredő balesetek számát.