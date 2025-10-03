Kamatcsökkentési lázban ég a részvénypiac, újabb történelmi csúcsot döntött meg az arany - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

Jókora nyereséggel zárhatják a hetet az ázsiai részvénypiac; egyre erősödnek az amerikai kamatcsökkentési ciklusra vonatkozó várakozások, és ennek hatása még az amerikai kormányzati leállással kapcsolatos aggodalmaknál is nagyobb. Az amerikai kamatszint mérséklődésére irányuló spekuláció gyengítette a dollárt és újabb történelmi csúcsra repítette az arany árfolyamát.

Az amerikai kormányzati leállással kapcsolatban türelmes a részvénypiac, a Feddel szemben viszont nem; kamatcsökkentést várnak a befektetők / Fotó: AFP

A befektetők többnyire figyelmen kívül hagyták az 1981 óta immár 15. kormányzati leállást, noha az a tudományos kutatások, a pénzügyi felügyelet felfüggesztésével, valamint kulcsfontosságú gazdasági adatok – köztük a pénteki munkaerőpiaci jelentés – késedelmével járhat.

Kamatcsökkentési lázban ég a részvénypiac

A piaci reakció hiányának egyik oka, hogy a múltban a leállások csak korlátozott hatást gyakoroltak a gazdasági növekedésre és a tőkepiacokra. Weiheng Chen, a J.P. Morgan Private Bank globális befektetési stratégiáért felelős szakértője szerint a befektetők hajlandónak tűnnek időt adni Washingtonnak a viták rendezésére, bár egy elhúzódó leállás már piacmozgató hatású lehet.

A piac egyelőre a Fed kamatcsökkentési ciklusának lehetséges hatásaira, a kereskedelmi és bevándorlási politikára, a gazdasági adatokra és a vállalati eredményekre összpontosít

– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Chen.

Az MSCI Ázsia–Csendes-óceáni részvényindex 0,14 százalékkal emelkedett, alig elmaradva a csütörtökön elért történelmi csúcstól. Az index több mint 2 százalék heti nyereségre áll, az idén 23 százalékkal emelkedett. Kína és Ázsia egyes részei egy hosszabb ünnep miatt zárva vannak, a forgalom így meglehetősen gyér.

A japán Nikkei 0,75 százalékkal erősödött a korai kereskedésben, nem messze attól a rekordtól, amelyet múlt hónapban ért el. A felkelő nap országában a hétvégi sorsdöntő választást tartanak, amely meghatározza a következő miniszterelnök személyét, valamint a fiskális és monetáris politika irányát.

Az ázsiai piacok a Wall Street példáját követték, ahol mindhárom vezető index csúcson zárt a technológiai részvények húzóerejének köszönhetően, mivel a mesterséges intelligenciával kapcsolatos befektetői lelkesedés egyelőre töretlennek látszik.