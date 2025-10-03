Deviza
Kamatcsökkentési lázban ég a részvénypiac, újabb történelmi csúcsot döntött meg az arany - minden, amit a mai tőzsdenap előtt tudni kell

Újabb történelmi csúcsra szökött fel az arany ára, a dollár gyengülése és az amerikai kamatcsökkentési várakozások nyomán. A részvénypiac egyelőre türelmes az amerikai kormányzati leállással kapcsolatban.
D. GY.
2025.10.03., 07:25

Jókora nyereséggel zárhatják a hetet az ázsiai részvénypiac; egyre erősödnek az amerikai kamatcsökkentési ciklusra vonatkozó várakozások, és ennek hatása még az amerikai kormányzati leállással kapcsolatos aggodalmaknál is nagyobb. Az amerikai kamatszint mérséklődésére irányuló spekuláció gyengítette a dollárt és újabb történelmi csúcsra repítette az arany árfolyamát. 

részvénypiac
Az amerikai kormányzati leállással kapcsolatban türelmes a részvénypiac, a Feddel szemben viszont nem; kamatcsökkentést várnak a befektetők / Fotó: AFP

A befektetők többnyire figyelmen kívül hagyták az 1981 óta immár 15. kormányzati leállást, noha az a tudományos kutatások, a pénzügyi felügyelet felfüggesztésével, valamint kulcsfontosságú gazdasági adatok – köztük a pénteki munkaerőpiaci jelentés – késedelmével járhat.

Kamatcsökkentési lázban ég a részvénypiac

A piaci reakció hiányának egyik oka, hogy a múltban a leállások csak korlátozott hatást gyakoroltak a gazdasági növekedésre és a tőkepiacokra. Weiheng Chen, a J.P. Morgan Private Bank globális befektetési stratégiáért felelős szakértője szerint a befektetők hajlandónak tűnnek időt adni Washingtonnak a viták rendezésére, bár egy elhúzódó leállás már piacmozgató hatású lehet. 

A piac egyelőre a Fed kamatcsökkentési ciklusának lehetséges hatásaira, a kereskedelmi és bevándorlási politikára, a gazdasági adatokra és a vállalati eredményekre összpontosít

 – kommentálta a helyzetet a Reutersnek Chen.

  • Az MSCI Ázsia–Csendes-óceáni részvényindex 0,14 százalékkal emelkedett, alig elmaradva a csütörtökön elért történelmi csúcstól. Az index több mint 2 százalék heti nyereségre áll, az idén 23 százalékkal emelkedett. Kína és Ázsia egyes részei egy hosszabb ünnep miatt zárva vannak, a forgalom így meglehetősen gyér. 
  • A japán Nikkei 0,75 százalékkal erősödött a korai kereskedésben, nem messze attól a rekordtól, amelyet múlt hónapban ért el. A felkelő nap országában a hétvégi sorsdöntő választást tartanak, amely meghatározza a következő miniszterelnök személyét, valamint a fiskális és monetáris politika irányát. 

Az ázsiai piacok a Wall Street példáját követték, ahol mindhárom vezető index csúcson zárt a technológiai részvények húzóerejének köszönhetően, mivel a mesterséges intelligenciával kapcsolatos befektetői lelkesedés egyelőre töretlennek látszik.

Adatok híján

Mivel a munkaerőpiacról nem érkeznek kormányzati jelentések, a befektetők alternatív köz- és magánforrásokból származó adatokhoz fordultak, amelyek eddig lanyha amerikai munkaerőpiacot jeleznek. Blerina Uruci, a T. Rowe Price vezető amerikai közgazdásza szerint a kulcsfontosságú gazdasági adatok késése problémát jelent az adatfüggő Fed számára, amely így kevésbé átfogó mutatókra, például az ADP és a munkanélküli segélykérelmek adataira kényszerül támaszkodni. 

Az átláthatóság hiánya rövid távú volatilitást okozhat, és megnehezítheti a piacok számára a magabiztos pozicionálást 

– mondta Uruci, hozzátéve, hogy egyes befektetők már most a kockázatok csökkentését fontolgatják, mivel a kilátások egyre bizonytalanabbak. Ennek ellenére a piacok egyre biztosabbak abban, hogy a Fed kitart a kamatcsökkentési pálya mellett, és gyakorlatilag teljesen beáraztak egy 25 bázispontos csökkentést októberre. A kereskedők összesen 114 bázispontnyi lazítást áraztak 2026 végéig.

Ez nyomás alá helyezte az amerikai dollárt. 

  • A dollárindex, amely a zöldhasút hat másik devizával szemben méri, napközben stabil maradt, de 0,35 százalék heti csökkenés felé tart, ami augusztus eleje óta a legnagyobb esés. 
  • A japán jen volt a dollárgyengülés legnagyobb nyertese a héten, 1,5 százalék heti erősödés felé tart, ami május közepe óta a legjobb teljesítménye.  
  • Az árupiacokon az arany unciánként 3857 dollár körül stagnált, közel a csütörtökön elért történelmi csúcshoz. A nemesfém 2,6 százalék heti nyereséget érhet el, immár hetedik egymást követő emelkedő hetét zárva. 

Az arany, amely bizonytalanság idején menedékeszköznek számít, és alacsony kamatkörnyezetben különösen jól teljesít, idén eddig 47 százalékkal drágult.

Az olajárak ezzel szemben június vége óta a legmeredekebb heti csökkenés felé tartanak, mivel a piac arra számít, hogy az OPEC+ csoport tovább növelheti a kitermelést, annak ellenére, hogy már most túlkínálat alakult ki.

