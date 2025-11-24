Kínos: Oroszország helyett Ukrajnát találták telibe az amerikai olajszankciók – beindult a drágulás és nincs megállás

Az ukrán üzemanyagpiac a nyár végén és az ősz elején szokatlanul stabil volt, hosszú hetekig alig mozdultak az árak. Ez a csend azonban novemberre megszűnt. A piacra jellemző lassú hullámzást most látványosabb mozgások váltották fel, ami érthetően aggodalommal tölti el az autósokat.

Homokzsákokkal védett benzinkút Kijev közelében – az ukrán üzemanyagpiac sem kerülhette el az amerikai szankciók hatását / Fotó: Anadolu via AFP

Az elmúlt hetek áremelkedése szinte teljes egészében külső piaci tényezőkre vezethető vissza. Ukrajna üzemanyagának döntő többsége európai finomítókból érkezik, és a kontinens ellátási viszonyait most jócskán átrendezte az EU 19. szankciós csomagja. A döntés értelmében az EU megtiltotta azoknak az üzemanyagoknak az importját, amelyeket olyan országokban állítottak elő, amelyek orosz nyersolajat használnak, még akkor is, ha ezek az országok maguk nem állnak szankció alatt.

Így került feketelistára többek között Törökország és India is, amelyek az elmúlt évben a globális kőolajpiac fontos finomítói lettek.

A tiltás egyetlen tollvonással megborította az európai ellátási láncot, és átmeneti „turbulenciát” okozott a piacon.

Az ukrán üzemanyagpiac is megsínyli az amerikai szankciókat

Ezt a helyzetet tovább erősítették az Egyesült Államok szankciói a Rosznyefty és a Lukoil cégeire, illetve leányvállalataira. Bár Ukrajna közvetlenül nem vásárol orosz eredetű üzemanyagot, a világpiaci kínálat szűkülése miatt Európa alternatív forrásokat kezdett keresni, ami az árak fokozatos emelkedéséhez vezetett. A dízelpiac különösen érzékeny erre, hiszen az európai közúti és mezőgazdasági géppark nagy része továbbra is dízelüzemű. A kereslet tehát nem csökken, miközben átmenetileg kevesebb a késztermék.

A helyzetet tovább súlyosbította, hogy több közeli finomító is részleges leállásra vagy karbantartásra kényszerült.

Októberben a litván Orlen finomítója hosszabb karbantartási ciklust hajtott végre,

a szerbiai Gazprom NIS üzemét szankciós okokból le kellett állítani,

Magyarországon és Szlovákiában több finomító csak korlátozott kapacitással működött.

Emellett Romániában szigorították az ellenőrzéseket a határon, ami tovább lassította a szállítmányokat. Mindezek együttesen azt eredményezték, hogy

Ukrajna októberi üzemanyagimportja mintegy 15 százalékkal elmaradt a tavalyi októberi értéktől.

A szakértők hangsúlyozzák: valódi hiány nem alakult ki, csupán az ellátási lánc átmeneti zavaráról van szó. Dmitro Ljouskin logisztikai szakértő úgy fogalmaz:

A piac most egyszerre több irányból kapott terhelést, és idő kell ahhoz, hogy minden szereplő alkalmazkodjon az új beszerzési feltételekhez.

Hozzátette: a gázolaj „érzékeny” termék, ezért ha a készletmozgások akár rövid időre is bizonytalanná válnak, az árak gyorsabban reagálnak.