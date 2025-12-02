Ennyi volt: onnan kapott gyomrost Ursula von der Leyen, ahonnan álmában sem gondolta – Európán belül zárták el a pénzcsapot Ukrajnának
Az Európai Központi Bank megtagadta, hogy pénzügyi hátteret biztosítson egy 140 milliárd eurós Ukrajnának szánt kifizetéshez. Több tisztviselő szerint az EKB arra a következtetésre jutott, hogy az Európai Bizottság javaslata sérti a jegybank mandátumát, pontosabban az uniós szerződésben foglalt monetáris finanszírozási tilalmat – tudta meg a Financial Times.
A bank ezzel keresztülhúzta az Európai Unió terveit arra, hogy a befagyasztott orosz vagyonokból „háborús jóvátételi hitelt” bocsásson ki a megtámadott országnak. Ukrajna fogytán van a pénznek, és mivel az amerikai kormány visszalépett a finanszírozásától, a helyébe az Európai Uniónak kell lépnie, ha esélyt akar adni arra, hogy az ukránok ne veszítsék el az Oroszország elleni háborút.
A bizottság javaslata szerint Ukrajnának csak akkor kellene törlesztenie a hitelt, ha Oroszország jóvátételt fizetne Kijevnek.
Az Európai Bizottság terve szerint az uniós országok állami garanciákat nyújtanának annak érdekében, hogy a 140 milliárd eurós hitelt a tagállamok közösen fizessék vissza.
A bizottság tisztviselői azonban úgy látják, hogy az országok nem tudnák szükség esetén elég gyorsan előteremteni a forrásokat, ami piaci feszültséget okozhat.
A tisztviselők ezért megkérdezték az EKB-t, hogy szükség esetén felléphet-e „végső hitelezőként” a Euroclear Bank számára, hogy elkerüljék a likviditási válságot. Az EU összesen mintegy 210 milliárd eurónyi orosz vagyont fagyasztott be Oroszország 2022-es teljes körű inváziója óta. A Euroclear az a belga értékpapírletéti központ, amelyik a befagyasztott orosz állami vagyon legnagyobb részét őrzi.
Az EKB nemet mondott az Európai Bizottságnak
Az EKB közölte a bizottsággal, hogy ez lehetetlen. A jegybank belső elemzése ugyanis arra jutott, hogy
a bizottság javaslata gyakorlatilag a kormányok közvetlen finanszírozásával lenne egyenértékű, hiszen a központi bank fedezné a tagállamok pénzügyi kötelezettségeit. Márpedig a monetáris finanszírozást az EU-szerződések tiltják, mivel bizonyítottan magas inflációt és a jegybanki hitelesség csökkenését okozza.
Az Európai Bizottság így alternatív megoldásokon dolgozik, amelyek ideiglenes likviditási hátteret biztosíthatnának a 140 milliárd eurós hitel mögé – közölték a források az üzleti lappal.
A bizottság szóvivője elmondta, hogy október vége óta „szoros kapcsolatban vannak az EKB-val”, amely „aktívan részt vett minden, a hiteljavaslattal kapcsolatos egyeztetésben”.
Ursula von der Leyen terve akár tönkre is tehetné Belgiumot
Az ügy előzménye, hogy Belgium a hitel ellen foglalt állást, arra hivatkozva, hogy ha az orosz eszközöket feloldanák, és Moszkva visszaigényelhetné őket, a Euroclear nem tudná azonnal visszafizetni a pénzt.
Bart De Wever belga miniszterelnök elhibázottnak nevezte az EU tervét, és követelte, hogy a többi 26 tagállam vállaljon „jogilag kötelező, feltétel nélküli, visszavonhatatlan, azonnal érvényesíthető, egyetemleges garanciát” a hitel visszafizetési kockázatának megosztására.
Szerinte erre még a december 18-i EU-csúcs előtt szükség van, ahol a vezetőknek dönteniük kell arról, hogyan finanszírozza tovább az EU Ukrajnát.
De Wever érvelése szerint a tagállami garanciákra és pénzügyi védőhálóra azért van szükség, mert ha az orosz eszközöket befagyasztva tartó EU-szankciókat hirtelen megsemmisítenék, a Euroclearnek azonnal vissza kellene fizetnie a pénzt Moszkvának. Belgium attól tart, hogy egy esetleges washingtoni–moszkvai békemegegyezés hatályon kívül helyezheti az EU-szankciókat, ami előidézné a visszafizetési kötelezettséget.
A szankciókat ugyanis félévente egyhangú döntéssel kell meghosszabbítani, és néhány ország – köztük Magyarország – többször ellenezte már a megújítást.
Oroszország támadása illegális a nemzetközi jog szerint, ezért jogszerű a kártérítés. A jóvátételi hitel elfogadásával pedig az orosz vagyon kérdése a napirendről is lekerülne.