Ennyi volt: onnan kapott gyomrost Ursula von der Leyen, ahonnan álmában sem gondolta – Európán belül zárták el a pénzcsapot Ukrajnának

Az Európai Központi Bank megtagadta, hogy pénzügyi hátteret biztosítson egy 140 milliárd eurós Ukrajnának szánt kifizetéshez. Több tisztviselő szerint az EKB arra a következtetésre jutott, hogy az Európai Bizottság javaslata sérti a jegybank mandátumát, pontosabban az uniós szerződésben foglalt monetáris finanszírozási tilalmat – tudta meg a Financial Times.

Az EKB szerint az Európai Bizottság terve megsértené a jegybanki mandátumot / Fotó: NurPhoto via AFP

A bank ezzel keresztülhúzta az Európai Unió terveit arra, hogy a befagyasztott orosz vagyonokból „háborús jóvátételi hitelt” bocsásson ki a megtámadott országnak. Ukrajna fogytán van a pénznek, és mivel az amerikai kormány visszalépett a finanszírozásától, a helyébe az Európai Uniónak kell lépnie, ha esélyt akar adni arra, hogy az ukránok ne veszítsék el az Oroszország elleni háborút.

A bizottság javaslata szerint Ukrajnának csak akkor kellene törlesztenie a hitelt, ha Oroszország jóvátételt fizetne Kijevnek.

Az Európai Bizottság terve szerint az uniós országok állami garanciákat nyújtanának annak érdekében, hogy a 140 milliárd eurós hitelt a tagállamok közösen fizessék vissza.

A bizottság tisztviselői azonban úgy látják, hogy az országok nem tudnák szükség esetén elég gyorsan előteremteni a forrásokat, ami piaci feszültséget okozhat.

A tisztviselők ezért megkérdezték az EKB-t, hogy szükség esetén felléphet-e „végső hitelezőként” a Euroclear Bank számára, hogy elkerüljék a likviditási válságot. Az EU összesen mintegy 210 milliárd eurónyi orosz vagyont fagyasztott be Oroszország 2022-es teljes körű inváziója óta. A Euroclear az a belga értékpapírletéti központ, amelyik a befagyasztott orosz állami vagyon legnagyobb részét őrzi.

Az EKB nemet mondott az Európai Bizottságnak

Az EKB közölte a bizottsággal, hogy ez lehetetlen. A jegybank belső elemzése ugyanis arra jutott, hogy

a bizottság javaslata gyakorlatilag a kormányok közvetlen finanszírozásával lenne egyenértékű, hiszen a központi bank fedezné a tagállamok pénzügyi kötelezettségeit. Márpedig a monetáris finanszírozást az EU-szerződések tiltják, mivel bizonyítottan magas inflációt és a jegybanki hitelesség csökkenését okozza.

Az Európai Bizottság így alternatív megoldásokon dolgozik, amelyek ideiglenes likviditási hátteret biztosíthatnának a 140 milliárd eurós hitel mögé – közölték a források az üzleti lappal.