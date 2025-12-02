Elege lett Zelenszkijből a budapesti békecsúcs legfőbb riválisának: az elnök figyelmeztette az ukránokat – „Semmivel nem lehet igazolni ezeket a támadásokat”

Elfoglalhatatlanok a fekete-tengeri kereskedelmi hajók elleni támadások – jelentette ki hétfőn Recep Tayyip Erdogan török elnök, utalva a minapi incidensekre.

Fotó: NurPhoto via AFP

A török tengerhajózási hatóság péntek este közölte, hogy a Fekete-tengeren, Törökország partjainál, külső behatás miatt kigyulladt a gambiai zászló alatt hajózó Kairos tankhajó, majd később az ugyanebben az afrikai országban bejegyzett Virat tanker is. Az előbbit egyszer, az utóbbit kétszer támadták ukrán tengeri drónok.

„Oroszország és Ukrajna háborúja egyértelműen kezdi veszélyeztetni a hajózás biztonságát a Fekete-tengeren. A kizárólagos gazdasági övezetünkben hajókat érő pénteki támadások aggasztó eszkalációt jeleznek” – húzta alá a török államfő a kabinet hétfői ülését követően, amelyet a TRT Haber televízió közvetített.

„Semmivel nem lehet igazolni ezeket a támadásokat. Továbbítjuk az ilyen incidensekre vonatkozó szükséges figyelmeztetéseket az érintett feleknek” – fűzte hozzá.

„Figyelmesen követjük az elmúlt hetek eseményeit, amelyek célja a háború lezárása Ukrajnában, és minden alkalommal hangsúlyozzuk, hogy készek vagyunk minden szükséges hozzájárulásunkat megadni a lezáráshoz” – húzta alá a török elnök.

A Fekete-tenger térségében az ukrajnai háború 2022-es kitörése óta több sodródó akna jelent kockázatot a hajózásra. Az elmúlt években már több kereskedelmi hajó is sérülést szenvedett hasonló robbanásokban, idén pedig a Fekete-tengeren kívül is történtek rejtélyes detonációk orosz olajat szállító tankereken.