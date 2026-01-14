Deviza
Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
építőipar
adatok
építőipar

Hatalmas megrendelésállomány épült a magyar építőiparban, kellett is már nagyon

2025 novemberében az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 5,6, a munkanaptényezővel kiigazított adatok szerint 3,6 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 7,7 százalékkal bővült, az egyéb építményeké 20,0 százalékkal visszaesett. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 7,3 százalékkal kisebb volt a 2025. októberinél.
VG
2026.01.14, 08:53

2025 novemberében az előző év azonos hónapjához képest nőtt az épületek termelése és csökkent az egyéb építményeké — közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

MAGYAR Levente ksh
A KSH növekedést mért az épületek építésében. / Fotó: KKM/Urbaniczki Zoltán

A két építményfőcsoport termelése ellentétesen alakult: az épületeké 7,7 százalékkal nőtt, az egyéb építményeké 20,0 százalékkal csökkent. Utóbbi oka a magas bázis mellett az egyéb építmények építésének nagy részét végző út, vasút építése alágazat termelésének 30,0 százalékos visszaesése volt.

Az építőipari ágazatok közül az épületek építése 31,2 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbi, alacsony bázisnál. 

Az egyéb építmények építése 9,9 százalékkal csökkent az előző évihez képest. A legnagyobb súlyú ágazat, a speciális szaképítés termelése 18,7 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál.

A megkötött új szerződések volumene 5,4 százalékkal elmaradt az előző évitől, ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 2,0 százalékkal bővült, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 9,7 százalékkal csökkent.

Az építőipari vállalkozások november végi szerződésállományának volumene 47,6 százalékkal meghaladta a 2024. novemberit, 

ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké 11,3 százalékkal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 82,0 százalékkal nagyobb volt. 2025 első tizenegy hónapjában az előző év azonos időszakához képest az építőipari termelés volumene 1,6 százalékkal bővült. 

Gazdaságihangulat-indexet is mér a KSH

Az Európai Bizottság egy felmérés alapján havonta teszi közzé a gazdaságihangulat-indexét (ESI), és a pénteken közöltek szerint 2025 a nyár óta nem volt olyan pozitív az adat az Európai Unióban és az euróövezetben sem, mint 2025 decemberében. 

Hurráhangulatról a háborús-szankciós-inflációs év végén természetesen nem lehet beszélni, az indexek maradtak a negatív zónában, és közel az októberben mért kétéves mélyponthoz, de legalább emelkedtek a novemberi szinthez képest, az unió egészében 92,7 pontról 94,2-re, az eurózónában 93,7-ről 95,8 pontra.

