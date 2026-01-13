Ralizik a forint az inflációs adatokra, megvan az is, hogy miért

A nemzetgazdaság szempontjából rendkívül kedvező hír amúgy a devizapiacon elvben inkább forintgyengülést indokolna, hiszen az infláció markáns csökkenése közelebb hozhatja a kamatvágás időpontját, s az alacsonyabb forintkamat csökkenti az úgynevezett carry tradet űző devizakereskedők nyereségét, a hatás most mégis fordított volt.

Elképzelhető, hogy a kereskedők az elemzők becslésének is megfelelő tényadatnál még alacsonyabb mértékű inflációra számítottak, mivel már a hétfői forintgyengülés is az ilyen várakozások számlájára volt írható.

Ugyanakkor az is tény, hogy a fogyasztói árak emelkedésének üteme, bár nagyot lassult, még mindig nem érte el a jegybank 3 százalékos célját, Varga Mihály, az MNB elnöke pedig hétfőn a tőzsdén úgy fogalmazott, hogy a központi bank nem elégszik meg a 4 százalék alatti toleranciasáv elérésével, hanem eltökélten törekszik magának a 3 százalékos célnak az elérésére.

Másrészt elemzői vélemények szerint a novemberhez képest jelentkező, 0,1 százalékos emelkedés magasabb a vártnál, illetve az éves maginfláció sem mérséklődött olyan ütemben, mint ahogy arra számítottak.

Tovább mérséklődött az infláció decemberben, a novemberi 3,8 százalék után a fogyasztói árak decemberben 3,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet idehaza, ami megfelelt várakozásunknak és az elemzői konszenzusnak

– írja az MBH Bank a friss adat kapcsán.

Az előző hónaphoz képest 0,1 százalékkal emelkedtek az árak, ami magasabb annál, mint amit vártunk. Az éves maginfláció nem mérséklődött olyan ütemben, mint vártuk, 4,1 százalékról 3,8 százalékra jött le. Tavaly átlagosan 4,4 százalékkal emelkedtek az árak az előző évhez képest, várakozásunktól 0,1 százalékponttal elmaradva

– tették hozzá.