Nincs megállás: tövig nyomja a gázt a forint, elfüstölt a dollár és az euró – csúcson az OTP és a BUX is

Mozgalmas napja van a forintnak, amely összességében jól jött ki a keddi kereskedés szempontjából két legmeghatározóbb adatközlésből, a hazai és az amerikai inflációs számok publikálásából.

Jelentősen erősödött a forint a dollárral és az euróval szemben is kedd délután / Fotó: Vémi Zoltán

A forint reggel újabb éves mélypontra, 388-as szint fölé gyengült az euróval szemben, rögtön azt követően, hogy a KSH közzétette a decemberi fogyasztói árindexről szóló adatokat. A kurzus ugyanakkor hamar csökkenni kezdett , miután az infláció szerkezetéből nem egyértelműen pozitív kép rajzolódott ki az elemzők számára, aminek alapján korántsem lehet borítékolni a jegybank kamatcsökkentését.