Orbán Viktor kőkemény videóüzenetben leplezte le Ursula von der Leyent: ezzel a piszkos trükkel írta alá a Mercosurt – "A gazdákat becsapták, tartsanak ki"

A kormányfő szerint az EU vezetése becsapta a gazdákat, és olyan döntést erőltetne, amely súlyos károkat okozhat az európai mezőgazdaságnak. Orbán Viktor világossá tette: amíg nemzeti kormány van Magyarországon, a Mercosur-megállapodás nem kap zöldutat.
VG
2026.01.20, 16:14
Frissítve: 2026.01.20, 16:45

Orbán Viktor határozott üzenetet küldött a Strasbourgban tüntető magyar és európai gazdáknak a közösségi oldalán közzétett videójában. A miniszterelnök szerint az Európai Bizottság nemcsak a gazdák érdekei ellen döntött a Mercosur-megállapodással, hanem tudatosan meg is kerülte a nemzeti parlamenteket.

Farmers stage protest against the EU-Mercosur trade deal in Strasbourg Mercosur-megállapodás
Orbán Viktor világossá tette: kiállnak a gazdák mellett, és amíg nemzeti kormány van Magyarországon, a Mercosur-megállapodás nem kap zöldutat / Fotó: Anadolu via AFP

„Na ezért dühösek a gazdák” – fogalmazott Orbán Viktor a Facebookra feltöltött videójában . A miniszterelnök szerint az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás nemcsak a gazdák érdekeit sérti, hanem azt az érzést kelti bennük, hogy hülyének nézik és ki akarják cselezni őket.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a szabályok szerint egy ilyen horderejű nemzetközi kereskedelmi egyezményt a nemzeti parlamenteknek is jóvá kell hagyniuk. Magyarországon ez soha nem fog megtörténni.

Nyilvánvaló, hogy amíg nemzeti kormány van, a Mercosur-megállapodást nem hagyjuk jóvá

– jelentette ki.

A kormányfő szerint Ursula von der Leyen és az Európai Bizottság egy „kisegítő szabály” megalkotásával kerülte meg a nemzeti parlamenteket. Ennek lényege, hogy bár a parlamentek később dönthetnek, addig is alkalmazni lehetne az aláírt megállapodást. 

Orbán Viktor szerint ez elfogadhatatlan, mert így a gazdák számára hátrányos és sérelmes döntéseket hoznak demokratikus felhatalmazás nélkül.

A miniszterelnök világossá tette: a strasbourgi tüntetés nem csupán a Mercosur gazdasági következményeiről szól. Sokkal inkább arról, hogy a gazdák úgy érzik, átverték őket, és figyelmen kívül hagyták a nemzeti érdekeket.

Orbán Viktor szerint ezért jogos a tiltakozás, és ezért követelik sokan Ursula von der Leyen lemondását is. „És igazuk is van” – tette hozzá.

Így zavarták el Magyar Pétert a feldühödött gazdák Strasbourgban – videó

Javában tart Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésének helyszínén a gazdák tüntetése a Mercosur-megállapodás ellen. Az eseményen megjelent Magyar Péter is, de a gazdák finoman szólva se örültek a politikus jelenlétének.

A magyar gazdák is a Mercosur-megállapodás ellen vonultak

Több ezer gazda vonult kedden Strasbourgban az Európai Parlament épülete elé. Az európai gazdatársadalom így tiltakozik az Európai Bizottság agrárpolitikája és a Mercosur-megállapodás ellen, amely szerintük súlyos élelmiszer-biztonsági és versenyképességi kockázatokat hordoz.

A keddi gazdatüntetés nem az első, már december 18-án is közel harminc uniós tagállamból mintegy tízezer gazda bénította meg Brüsszelt. Akkor mintegy száz magyar gazda is részt vett a demonstráción. A tiltakozás most Strasbourgban folytatódik.

Állítsátok meg Von der Leyent, követelik a tüntető gazdák az Európai Parlamentnél
Fotó: AFP
Állítsátok meg Von der Leyent, követelik a tüntető gazdák az Európai Parlamentnél

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) hangsúlyozta: az Európai Bizottság a decemberi tüntetések ellenére sem vette figyelembe a gazdák legfontosabb követeléseit. Ezek között szerepel

  • a Közös Agrárpolitika önállóságának és költségvetésének megőrzése;
  • a nemzetközi kereskedelmi egyezmények kockázatainak kezelése;
  • valamint az egyszerűbb, átláthatóbb szabályozás.

A NAK és a MAGOSZ a Copa-Cogecával egyetértésben támogatja a francia érdekképviseletek által meghirdetett strasbourgi tüntetést. Üzenetük egyértelmű: az európai mezőgazdaság jövője nem lehet alku tárgya, és csak közös, határozott fellépéssel védhető meg mindaz, amiért a gazdák nap mint nap dolgoznak.

Forrnak az indulatok az Európai Parlamentnél, a gazdák összegyűltek, és nem hagyják

Az európai gazdák traktorokkal vonultak fel az Európai Parlament előtt. A tiltakozók attól tartanak, hogy a Mercosurrel kötött megállapodás révén olcsó dél-amerikai mezőgazdasági termékek (búza, kukorica, szója, baromfi- és marhahús, valamint bor) áramlanak be az európai piacokra, ami tisztességtelen versenyt teremtene, hátrányos helyzetbe hozva az uniós termelőket.

 

